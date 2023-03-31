https://crimea.ria.ru/20230331/putin-utverdil-novuyu-kontseptsiyu-vneshney-politiki-rossii-1127905427.html
Путин утвердил новую Концепцию внешней политики России
Путин утвердил новую Концепцию внешней политики России - РИА Новости Крым, 31.03.2023
Путин утвердил новую Концепцию внешней политики России
Президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий новую Концепцию внешней политики страны. Об этом глава государства заявил в пятницу во время... РИА Новости Крым, 31.03.2023
2023-03-31T15:52
2023-03-31T15:52
2023-03-31T15:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар — РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий новую Концепцию внешней политики страны. Об этом глава государства заявил в пятницу во время совещания с постоянными членами Совета безопасности.Концепция внешней политики"Сегодня мною подписан указ об утверждении обновленной Концепции внешней политики Российской Федерации", — сказал президент на совещании с постоянными членами Совета безопасности.По словам российского лидера, изменение Концепции стало следствием серьезных изменений на мировой арене. Обновленный документ корректирует ключевые стратегические документы, на которых будут основываться все практические действия России в сфере внешней политики в среднесрочной и дальней перспективах.Концепция соответствует современным реалиям, координирующую роль в его реализации будет выполнять МИД, подчеркнул глава государства.Главные положения документаРоссия – не враг Запада, не имеет враждебных намерений и не изолируется.Кремль рассчитывает на возвращение к равноправному взаимодействию с Западом, обеспечению безопасности в равной мере для всех стран на принципах взаимности.Москва считает курс Вашингтона главной угрозой международной безопасности и уделяет центральное внимание устранению рудиментов мирового доминирования США.Всеобъемлющее углубление связей РФ и Китая получает особое значение.Ближнее зарубежье должно стать зоной мира, добрососедства и процветания.Возможность как симметричного, так и асимметричного ответа на недружественные действия по отношению к РФ.Главные положения новой концепции ранее озвучил глава МИД Сергей Лавров.Последний раз Россия обновляла концепцию внешней политики в 2016 году. В конце января 2022 года президент страны Владимир Путин заявил, что МИД разработал проект новой концепции, в которой будут учитываться изменения в международной политике.Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров ранее заявлял, что в обновленной концепции внешней политики России речь пойдет о необходимости прекратить монополию коллективного Запада на формирование рамок международной жизни.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин провел совещание с членами Совбеза. ВидеоМИД Китая назвал саммит Путина и Си Цзиньпина успешным и результативнымРоссия ответит на применение боеприпасов с обедненным ураном - Путин
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россия, владимир путин (политик), политика, в мире, сша, новости, закон и право
Путин утвердил новую Концепцию внешней политики России
Путин подписал указ об утверждении новой Концепции внешней политики России
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар — РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий новую Концепцию внешней политики страны. Об этом глава государства заявил в пятницу во время совещания с постоянными членами Совета безопасности.
Концепция внешней политики
"Сегодня мною подписан указ об утверждении обновленной Концепции внешней политики Российской Федерации", — сказал президент на совещании с постоянными членами Совета безопасности.
По словам российского лидера, изменение Концепции стало следствием серьезных изменений на мировой арене. Обновленный документ корректирует ключевые стратегические документы, на которых будут основываться все практические действия России в сфере внешней политики в среднесрочной и дальней перспективах.
Концепция соответствует современным реалиям, координирующую роль в его реализации будет выполнять МИД, подчеркнул глава государства.
Главные положения документа
Россия – не враг Запада, не имеет враждебных намерений и не изолируется.
Кремль рассчитывает на возвращение к равноправному взаимодействию с Западом, обеспечению безопасности в равной мере для всех стран на принципах взаимности.
Москва считает курс Вашингтона главной угрозой международной безопасности и уделяет центральное внимание устранению рудиментов мирового доминирования США.
Всеобъемлющее углубление связей РФ и Китая получает особое значение.
Ближнее зарубежье должно стать зоной мира, добрососедства и процветания.
Возможность как симметричного, так и асимметричного ответа на недружественные действия по отношению к РФ.
Главные положения
новой концепции ранее озвучил глава МИД Сергей Лавров.
Последний раз Россия обновляла концепцию внешней политики в 2016 году. В конце января 2022 года президент страны Владимир Путин заявил, что МИД разработал проект новой концепции, в которой будут учитываться изменения в международной политике.
Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров ранее заявлял, что в обновленной концепции внешней политики России речь пойдет о необходимости прекратить монополию коллективного Запада на формирование рамок международной жизни.
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