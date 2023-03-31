https://crimea.ria.ru/20230331/putin-utverdil-novuyu-kontseptsiyu-vneshney-politiki-rossii-1127905427.html

Путин утвердил новую Концепцию внешней политики России

Путин утвердил новую Концепцию внешней политики России - РИА Новости Крым, 31.03.2023

Путин утвердил новую Концепцию внешней политики России

Президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий новую Концепцию внешней политики страны. Об этом глава государства заявил в пятницу во время... РИА Новости Крым, 31.03.2023

2023-03-31T15:52

2023-03-31T15:52

2023-03-31T15:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар — РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий новую Концепцию внешней политики страны. Об этом глава государства заявил в пятницу во время совещания с постоянными членами Совета безопасности.Концепция внешней политики"Сегодня мною подписан указ об утверждении обновленной Концепции внешней политики Российской Федерации", — сказал президент на совещании с постоянными членами Совета безопасности.По словам российского лидера, изменение Концепции стало следствием серьезных изменений на мировой арене. Обновленный документ корректирует ключевые стратегические документы, на которых будут основываться все практические действия России в сфере внешней политики в среднесрочной и дальней перспективах.Концепция соответствует современным реалиям, координирующую роль в его реализации будет выполнять МИД, подчеркнул глава государства.Главные положения документаРоссия – не враг Запада, не имеет враждебных намерений и не изолируется.Кремль рассчитывает на возвращение к равноправному взаимодействию с Западом, обеспечению безопасности в равной мере для всех стран на принципах взаимности.Москва считает курс Вашингтона главной угрозой международной безопасности и уделяет центральное внимание устранению рудиментов мирового доминирования США.Всеобъемлющее углубление связей РФ и Китая получает особое значение.Ближнее зарубежье должно стать зоной мира, добрососедства и процветания.Возможность как симметричного, так и асимметричного ответа на недружественные действия по отношению к РФ.Главные положения новой концепции ранее озвучил глава МИД Сергей Лавров.Последний раз Россия обновляла концепцию внешней политики в 2016 году. В конце января 2022 года президент страны Владимир Путин заявил, что МИД разработал проект новой концепции, в которой будут учитываться изменения в международной политике.Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров ранее заявлял, что в обновленной концепции внешней политики России речь пойдет о необходимости прекратить монополию коллективного Запада на формирование рамок международной жизни.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин провел совещание с членами Совбеза. ВидеоМИД Китая назвал саммит Путина и Си Цзиньпина успешным и результативнымРоссия ответит на применение боеприпасов с обедненным ураном - Путин

https://crimea.ria.ru/20230331/novaya-kontseptsiya-vneshney-politiki-rossii-osnovnye-polozheniya-1127904327.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин (политик), политика, в мире, сша, новости, закон и право