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МИД Китая назвал саммит Путина и Си Цзиньпина успешным и результативным - РИА Новости Крым, 26.03.2023
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МИД Китая назвал саммит Путина и Си Цзиньпина успешным и результативным
МИД Китая назвал саммит Путина и Си Цзиньпина успешным и результативным - РИА Новости Крым, 26.03.2023
МИД Китая назвал саммит Путина и Си Цзиньпина успешным и результативным
Саммит лидеров РФ и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина был очень успешным и очень результативным, считает министр иностранных дел Китая Цинь Ган. РИА Новости Крым, 26.03.2023
2023-03-26T14:32
2023-03-26T14:45
владимир путин (политик)
визит си цзиньпина в россию
си цзиньпин (председатель кнр)
политика
россия
китай
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Саммит лидеров РФ и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина был очень успешным и очень результативным, считает министр иностранных дел Китая Цинь Ган. Си Цзиньпин 20-22 марта совершил государственный визит в РФ - первый после переизбрания на пост председателя КНР. В первый день они с президентом РФ около 4,5 часов беседовали один на один. 21 марта Си Цзиньпин провел на переговорах с Путиным в Кремле в различных форматах около шести часов. По итогам визита руководители стран подписали два заявления. Путин и Си Цзиньпин назвали встречу успешной.Читайте также на РИА Новости Крым:Заявления Путина и Си Цзиньпина после переговоров. ВидеоПутин Си Цзиньпину: РФ с уважением относится к плану Китая по УкраинеВизит Си Цзиньпина обнулил ордер МУС на "арест" Путина – эксперт
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владимир путин (политик), визит си цзиньпина в россию, си цзиньпин (председатель кнр), политика, россия, китай, мнения
МИД Китая назвал саммит Путина и Си Цзиньпина успешным и результативным

МИД Китая назвал саммит Путина и Си Цзиньпина очень успешным и результативным

14:32 26.03.2023 (обновлено: 14:45 26.03.2023)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПодписание российско-китайских документов в Кремле
Подписание российско-китайских документов в Кремле
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Саммит лидеров РФ и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина был очень успешным и очень результативным, считает министр иностранных дел Китая Цинь Ган.
"Очень успешный, очень результативный. Двум главам государств удалось заключить много соглашений. Обсуждались важные вопросы, касающиеся наших двусторонних отношений, мира и стабильности в регионе и на всей планете", - заявил Цинь Ган в программе "Москва. Кремль. Путин" в интервью Павлу Зарубину на канале "Россия 1", отвечая на вопрос об итогах переговоров.
Си Цзиньпин 20-22 марта совершил государственный визит в РФ - первый после переизбрания на пост председателя КНР. В первый день они с президентом РФ около 4,5 часов беседовали один на один. 21 марта Си Цзиньпин провел на переговорах с Путиным в Кремле в различных форматах около шести часов. По итогам визита руководители стран подписали два заявления. Путин и Си Цзиньпин назвали встречу успешной.
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