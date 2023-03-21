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Визит Си Цзиньпина обнулил ордер МУС на "арест" Путина – эксперт - РИА Новости Крым, 21.03.2023
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Визит Си Цзиньпина обнулил ордер МУС на "арест" Путина – эксперт
Визит Си Цзиньпина обнулил ордер МУС на "арест" Путина – эксперт - РИА Новости Крым, 21.03.2023
Визит Си Цзиньпина обнулил ордер МУС на "арест" Путина – эксперт
Ордер Международного уголовного суда (МУС) на "арест" президента РФ Владимира Путина был направлен на срыв визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву. Своей... РИА Новости Крым, 21.03.2023
2023-03-21T20:25
2023-03-21T20:25
радио "спутник в крыму"
владимир путин посетил мариуполь
визит си цзиньпина в россию
си цзиньпин (председатель кнр)
вадим колесниченко
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Политолог Колесниченко: визит Си Цзиньпина в Москву обнулил ордер МУС на "арест" Путина
Политолог Колесниченко: визит Си Цзиньпина в Москву обнулил ордер МУС на "арест" Путина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Ордер Международного уголовного суда (МУС) на "арест" президента РФ Владимира Путина был направлен на срыв визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву. Своей поездкой в РФ китайский лидер фактически обнулил это решение МУС. Такое мнение высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.По мнению политолога, свою пользу визит китайского лидера в РФ уже принес, независимо от того, какие документы будут подписаны по его итогам.При этом аналитик отметил, что прибытие в Москву широкой китайской делегации, в том числе руководителей министерств и других госструктур, говорит о том, что будут подписаны важные соглашения, "которые покажут, что Китай и Россия вместе и их уже ничего в ближайшее время разъединить не сможет".Си Цзиньпин по приглашению Путина 20-22 марта находится в Москве с государственным визитом, который стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность председателя КНР на третий срок. В состав делегации китайского лидера в том числе вошли член Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Цай Ци, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И, министр иностранных дел КНР Цинь Ган.Китайский лидер выразил уверенность, что визит станет плодотворным, придаст новый импульс здоровому и стабильному развитию китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху.За несколько дней до визита Си Цзиньпина в Москву досудебная палата МУС выписала ордер на "арест" Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по подозрению в причастности к "незаконному вывозу детей с Украины". В Кремле заявили, что любые заявления суда Москва считает ничтожными и необоснованными. Следком РФ возбудил уголовное дело в отношении прокурора и судей МУС.
https://crimea.ria.ru/20230321/rekordy-tovarooborota-i-postavok-gaza-o-chem-govorili-putin-i-si-tszinpin-1127680838.html
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владимир путин посетил мариуполь, визит си цзиньпина в россию, си цзиньпин (председатель кнр), вадим колесниченко
Визит Си Цзиньпина обнулил ордер МУС на "арест" Путина – эксперт

Политолог Колесниченко: визит Си Цзиньпина в Москву обнулил ордер МУС на "арест" Путина

20:25 21.03.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Ордер Международного уголовного суда (МУС) на "арест" президента РФ Владимира Путина был направлен на срыв визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву. Своей поездкой в РФ китайский лидер фактически обнулил это решение МУС. Такое мнение высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
Политолог Колесниченко: визит Си Цзиньпина в Москву обнулил ордер МУС на "арест" Путина
20:25

"Это решение (МУС) чисто политическое и было принято исключительно из-за визита (Си Цзиньпина). Оно однозначно было сделано под давлением США, чтобы как минимум предотвратить визит китайского лидера в Москву. Поэтому состоявшийся визит главы КНР показывает, что смысл и значение этого политического шага, по сути, был обнулен", – сказал эксперт в эфире радио "Спутник в Крыму".

По мнению политолога, свою пользу визит китайского лидера в РФ уже принес, независимо от того, какие документы будут подписаны по его итогам.
"Этот визит принес нам неоценимую пользу. Вокруг России есть еще масса дружественных и условно нейтральных стран. Для них это очень важно. Потому что если они видят, что Китай и Россия вместе, это означает, что победить Россию не удастся в принципе. Политическое и экономическое взаимодействие и взаимопонимание между Москвой и Пекином усиливает позиции тех стран, которые находятся рядом с нами", – пояснил Колесниченко.
При этом аналитик отметил, что прибытие в Москву широкой китайской делегации, в том числе руководителей министерств и других госструктур, говорит о том, что будут подписаны важные соглашения, "которые покажут, что Китай и Россия вместе и их уже ничего в ближайшее время разъединить не сможет".
Си Цзиньпин по приглашению Путина 20-22 марта находится в Москве с государственным визитом, который стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность председателя КНР на третий срок. В состав делегации китайского лидера в том числе вошли член Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Цай Ци, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И, министр иностранных дел КНР Цинь Ган.
Китайский лидер выразил уверенность, что визит станет плодотворным, придаст новый импульс здоровому и стабильному развитию китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху.
За несколько дней до визита Си Цзиньпина в Москву досудебная палата МУС выписала ордер на "арест" Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по подозрению в причастности к "незаконному вывозу детей с Украины". В Кремле заявили, что любые заявления суда Москва считает ничтожными и необоснованными. Следком РФ возбудил уголовное дело в отношении прокурора и судей МУС.
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