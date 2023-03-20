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Путин Си Цзиньпину: РФ с уважением относится к плану Китая по Украине

Путин Си Цзиньпину: РФ с уважением относится к плану Китая по Украине - РИА Новости Крым, 20.03.2023

Путин Си Цзиньпину: РФ с уважением относится к плану Китая по Украине

В Москве внимательно ознакомились с китайским планом урегулирования украинского кризиса и с уважением относятся к предложениям Пекина. Об этом заявил президент... РИА Новости Крым, 20.03.2023

2023-03-20T17:23

2023-03-20T17:23

2023-03-20T17:51

владимир путин (политик)

визит си цзиньпина в россию

си цзиньпин (председатель кнр)

китай

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. В Москве внимательно ознакомились с китайским планом урегулирования украинского кризиса и с уважением относятся к предложениям Пекина. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Кремле.Он отметил, что РФ всегда открыта для переговорного процесса по Украине."Обсудим все эти вопросы, в том числе и ваши инициативы, к которым мы относимся, безусловно, с уважением", – заверил глава российского государства.Путин также отметил, что Си Цзиньпин лично уделяет развитию российско-китайских отношений большое внимание, а Пекин занимает справедливую, взвешенную позицию по большинству актуальных международных проблем."В целом наше взаимодействие на международной арене, безусловно, способствует укреплению основополагающих принципов мироустройства и многополярности", - подчеркнул президент РФ.Председатель КНР в свою очередь заявил, что китайская сторона высоко ценит отношения с Россией, которые "обладают исторической логикой". Он выразил российскому лидеру признательность за его положительное отношение к Китаю.20 марта Си Цзиньпин прибыл в Москву по приглашению президента РФ Владимира Путина. Для него это первая международная поездка после переизбрания на пост председателя КНР. В понедельник вечером главы государств побеседуют за закрытыми дверями, во вторник состоятся встречи в узком и расширенном составах. По итогам переговоров ожидается подписание двух заявлений — об углублении всеобъемлющего партнерства и о плане развития ключевых направлений экономического сотрудничества до 2030 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин рассказал об отношениях с Китаем, украинском кризисе и безопасностиОтношения с РФ, многополярность и Украина: главное из статьи Си ЦзиньпинаСи Цзиньпин сделал первые заявления после прибытия в Москву

китай

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), визит си цзиньпина в россию, си цзиньпин (председатель кнр), китай, россия, украина, политика, новости