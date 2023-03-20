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Путин Си Цзиньпину: РФ с уважением относится к плану Китая по Украине - РИА Новости Крым, 20.03.2023
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Путин Си Цзиньпину: РФ с уважением относится к плану Китая по Украине
Путин Си Цзиньпину: РФ с уважением относится к плану Китая по Украине - РИА Новости Крым, 20.03.2023
Путин Си Цзиньпину: РФ с уважением относится к плану Китая по Украине
В Москве внимательно ознакомились с китайским планом урегулирования украинского кризиса и с уважением относятся к предложениям Пекина. Об этом заявил президент... РИА Новости Крым, 20.03.2023
2023-03-20T17:23
2023-03-20T17:51
владимир путин (политик)
визит си цзиньпина в россию
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. В Москве внимательно ознакомились с китайским планом урегулирования украинского кризиса и с уважением относятся к предложениям Пекина. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Кремле.Он отметил, что РФ всегда открыта для переговорного процесса по Украине."Обсудим все эти вопросы, в том числе и ваши инициативы, к которым мы относимся, безусловно, с уважением", – заверил глава российского государства.Путин также отметил, что Си Цзиньпин лично уделяет развитию российско-китайских отношений большое внимание, а Пекин занимает справедливую, взвешенную позицию по большинству актуальных международных проблем."В целом наше взаимодействие на международной арене, безусловно, способствует укреплению основополагающих принципов мироустройства и многополярности", - подчеркнул президент РФ.Председатель КНР в свою очередь заявил, что китайская сторона высоко ценит отношения с Россией, которые "обладают исторической логикой". Он выразил российскому лидеру признательность за его положительное отношение к Китаю.20 марта Си Цзиньпин прибыл в Москву по приглашению президента РФ Владимира Путина. Для него это первая международная поездка после переизбрания на пост председателя КНР. В понедельник вечером главы государств побеседуют за закрытыми дверями, во вторник состоятся встречи в узком и расширенном составах. По итогам переговоров ожидается подписание двух заявлений — об углублении всеобъемлющего партнерства и о плане развития ключевых направлений экономического сотрудничества до 2030 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин рассказал об отношениях с Китаем, украинском кризисе и безопасностиОтношения с РФ, многополярность и Украина: главное из статьи Си ЦзиньпинаСи Цзиньпин сделал первые заявления после прибытия в Москву
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владимир путин (политик), визит си цзиньпина в россию, си цзиньпин (председатель кнр), китай, россия, украина, политика, новости
Путин Си Цзиньпину: РФ с уважением относится к плану Китая по Украине

Путин Си Цзиньпину: РФ с уважением относится к китайскому плану по Украине, обсудим его

17:23 20.03.2023 (обновлено: 17:51 20.03.2023)
 
© POOL / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ В. Путина с председателем КНР Си Цзиньпином
Встреча президента РФ В. Путина с председателем КНР Си Цзиньпином
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. В Москве внимательно ознакомились с китайским планом урегулирования украинского кризиса и с уважением относятся к предложениям Пекина. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Кремле.
"Мы внимательно ознакомились с вашими предложениями по урегулированию острого кризиса на Украине. Конечно, у нас будет возможность обсудить этот вопрос. Знаем, что вы исходите из принципов справедливости и соблюдения основополагающих положений международного права, неделимой безопасности для всех стран", - сказал российский лидер.
Он отметил, что РФ всегда открыта для переговорного процесса по Украине.
"Обсудим все эти вопросы, в том числе и ваши инициативы, к которым мы относимся, безусловно, с уважением", – заверил глава российского государства.
Путин также отметил, что Си Цзиньпин лично уделяет развитию российско-китайских отношений большое внимание, а Пекин занимает справедливую, взвешенную позицию по большинству актуальных международных проблем.
"В целом наше взаимодействие на международной арене, безусловно, способствует укреплению основополагающих принципов мироустройства и многополярности", - подчеркнул президент РФ.
Председатель КНР в свою очередь заявил, что китайская сторона высоко ценит отношения с Россией, которые "обладают исторической логикой". Он выразил российскому лидеру признательность за его положительное отношение к Китаю.
"Я знаю, что в будущем году в вашей стране пройдут очередные президентские выборы. Благодаря вашему сильному руководству за последние годы Россия добилась значительного прогресса в деле достижения успехов и процветания страны. Уверен, что российский народ сильно вас поддержит в ваших добрых начинаниях", - сказал Си Цзиньпин.
20 марта Си Цзиньпин прибыл в Москву по приглашению президента РФ Владимира Путина. Для него это первая международная поездка после переизбрания на пост председателя КНР. В понедельник вечером главы государств побеседуют за закрытыми дверями, во вторник состоятся встречи в узком и расширенном составах. По итогам переговоров ожидается подписание двух заявлений — об углублении всеобъемлющего партнерства и о плане развития ключевых направлений экономического сотрудничества до 2030 года.
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