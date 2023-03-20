https://crimea.ria.ru/20230320/putin-rasskazal-ob-otnosheniyakh-s-kitaem-ukrainskom-krizise-i-bezopasnosti-1127651786.html

Путин рассказал об отношениях с Китаем, украинском кризисе и безопасности

Путин рассказал об отношениях с Китаем, украинском кризисе и безопасности - РИА Новости Крым, 20.03.2023

Путин рассказал об отношениях с Китаем, украинском кризисе и безопасности

Президент России Владимир Путин назвал дружескими отношения Москвы и Пекина и отметил, что связывает "большие ожидания" с предстоящими переговорами с... РИА Новости Крым, 20.03.2023

2023-03-20T08:35

2023-03-20T08:35

2023-03-20T08:35

владимир путин (политик)

россия

китай

си цзиньпин (председатель кнр)

политика

экономика

в мире

украина

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин назвал дружескими отношения Москвы и Пекина и отметил, что связывает "большие ожидания" с предстоящими переговорами с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом говорится в статье российского лидера "Россия и Китай – партнерство, устремленное в будущее", опубликованной в газете "Жэньминь жибао", сообщили в Кремле."Именно российско-китайские отношения сегодня фактически выступают краеугольным камнем региональной, да и глобальной стабильности, стимулируют экономический рост, служат гарантом позитивной повестки в международных делах. Они – образец гармоничного созидательного сотрудничества между крупными державами", - говорится в статье.О безопасностиКак подчеркнул Путин, в РФ отмечают конструктивную роль китайской "Инициативы в области глобальной безопасности", которая схожа с российским подходам в этой сфере.О кризисе на УкраинеГлава государства поблагодарил Пекин за взвешенную позицию по ситуации на Украине и заявил об открытости Москвы "к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса". "Признательны за взвешенную линию КНР в связи с происходящими на Украине событиями, за понимание их предыстории и подлинных причин. Приветствуем готовность Китая сыграть конструктивную роль в деле урегулирования кризиса", - говорится в статье.При этом Путин обвинил НАТО в оторванности от реальности, о чем, по его мнению, свидетельствуют требования альянса к РФ в контексте конфликта на Украине.Он также отметил, что будущее мирного процесса по Украине зависит "исключительно от готовности к серьезному разговору с учетом сложившихся геополитических реалий".Об экономикеВ статье российский лидер также подчеркнул, что на сегодняшний день одним из приоритетов России и КНР является торгово-экономическое партнерство. Он выразил уверенность, что торговый оборот РФ и Китая преодолеет планку в $200 млрд долларов уже в текущем году. При этом важно, что "во взаимной торговле растет доля расчетов в национальных валютах, и наши отношения становятся все более суверенными", добавил Путин.Говоря об успешно реализуемых совместных проектах и программах двух стран, Путин назвал "сделкой века" магистральный газопровод "Сила Сибири". Он также упомянул увеличение объемов поставок нефти и угля, строительство в Китае с участием российских специалистов новых атомных энергоблоков, сотрудничество в космической сфере и развитии новых технологий.Президент РФ также обратил внимание на важность скорейшего восстановления допандемийного уровня туристического и гуманитарного обменов с Китаем.Визит китайского лидера в Россию будет проходить с 20 по 22 марта. В понедельник состоится неформальная встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина , во вторник пройдут переговоры в узком и расширенном составе.Читайте также на РИА Новости Крым:Китай, Тайвань, РФ и Украина: что Путин обсудит с Си ЦзиньпиномРоссия, Китай и Иран проводят военно-морские ученияКитайцам рассказали о курортах Крыма

россия

китай

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, китай, си цзиньпин (председатель кнр), политика, экономика, в мире, украина, безопасность