Восемь баллистических ракет сбили над регионами России
Силы ПВО сбили восемь баллистических ракет на российскими регионами
14:18 25.11.2024 (обновлено: 14:42 25.11.2024)
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1"
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. Российские силы ПВО сбили восемь баллистических ракет, сообщает в понедельник Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь баллистических ракет, шесть управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 45 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сводке.
Ранее губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что над регионом сбили семь ракет.
17 ноября стало известно о том, что президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь территории РФ. При этом Штаты сняли возражения против ударов франко-британскими Storm Shadow вглубь России. Разрешение Вашингтона необходимо, поскольку Storm Shadow наводятся с использованием американских систем.
В Кремле такие разрешения еще до их принятия называли качественно новым витком напряженности и качественно новой ситуацией с точки зрения вовлеченности Запада в этот конфликт. Президент России Владимир Путин еще в сентябре предупреждал, что принятие такого решения будет означать прямое участие стран НАТО в военном конфликте и Россия будет вынуждена действовать, исходя из создаваемых угроз.
19 ноября ВСУ атаковали ракетами ATACMS и Storm Shadow объекты в Брянской и Курской областях. В ответ на это, а также на планы США по производству и развертыванию РСМД в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, ВС РФ ударили по Украине новейшей ракетной системой средней дальности "Орешник", в Днепропетровске был поражен объект ВПК, который производит, в том числе, ракетную технику.
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