https://crimea.ria.ru/20241125/vosem-ballisticheskikh-raket-sbili-nad-regionami-rossii-1142112157.html

Восемь баллистических ракет сбили над регионами России

Восемь баллистических ракет сбили над регионами России - РИА Новости Крым, 25.11.2024

Восемь баллистических ракет сбили над регионами России

Российские силы ПВО сбили восемь баллистических ракет, сообщает в понедельник Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 25.11.2024

2024-11-25T14:18

2024-11-25T14:18

2024-11-25T14:42

новости сво

поставки западного оружия украине

удары дальнобойными ракетами вглубь россии

министерство обороны рф

обстрелы всу

ситуация в курской области после нападения всу

пво

вооруженные силы россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/19/1142112230_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c80f605b43fd319841ae817a850409d3.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. Российские силы ПВО сбили восемь баллистических ракет, сообщает в понедельник Минобороны РФ.Ранее губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что над регионом сбили семь ракет.17 ноября стало известно о том, что президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь территории РФ. При этом Штаты сняли возражения против ударов франко-британскими Storm Shadow вглубь России. Разрешение Вашингтона необходимо, поскольку Storm Shadow наводятся с использованием американских систем.В Кремле такие разрешения еще до их принятия называли качественно новым витком напряженности и качественно новой ситуацией с точки зрения вовлеченности Запада в этот конфликт. Президент России Владимир Путин еще в сентябре предупреждал, что принятие такого решения будет означать прямое участие стран НАТО в военном конфликте и Россия будет вынуждена действовать, исходя из создаваемых угроз.19 ноября ВСУ атаковали ракетами ATACMS и Storm Shadow объекты в Брянской и Курской областях. В ответ на это, а также на планы США по производству и развертыванию РСМД в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, ВС РФ ударили по Украине новейшей ракетной системой средней дальности "Орешник", в Днепропетровске был поражен объект ВПК, который производит, в том числе, ракетную технику.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что может остановить эскалацию конфликта на УкраинеВозможный удар "Орешником" по Европе - эксперт назвал вероятные цели Указ об обновлении ядерной доктрины РФ считайте сигналом Западу – Песков

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, поставки западного оружия украине, удары дальнобойными ракетами вглубь россии, министерство обороны рф, обстрелы всу, ситуация в курской области после нападения всу, пво, вооруженные силы россии