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Восемь баллистических ракет сбили над регионами России - РИА Новости Крым, 25.11.2024
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Восемь баллистических ракет сбили над регионами России
Восемь баллистических ракет сбили над регионами России - РИА Новости Крым, 25.11.2024
Восемь баллистических ракет сбили над регионами России
Российские силы ПВО сбили восемь баллистических ракет, сообщает в понедельник Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 25.11.2024
2024-11-25T14:18
2024-11-25T14:42
новости сво
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удары дальнобойными ракетами вглубь россии
министерство обороны рф
обстрелы всу
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пво
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. Российские силы ПВО сбили восемь баллистических ракет, сообщает в понедельник Минобороны РФ.Ранее губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что над регионом сбили семь ракет.17 ноября стало известно о том, что президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь территории РФ. При этом Штаты сняли возражения против ударов франко-британскими Storm Shadow вглубь России. Разрешение Вашингтона необходимо, поскольку Storm Shadow наводятся с использованием американских систем.В Кремле такие разрешения еще до их принятия называли качественно новым витком напряженности и качественно новой ситуацией с точки зрения вовлеченности Запада в этот конфликт. Президент России Владимир Путин еще в сентябре предупреждал, что принятие такого решения будет означать прямое участие стран НАТО в военном конфликте и Россия будет вынуждена действовать, исходя из создаваемых угроз.19 ноября ВСУ атаковали ракетами ATACMS и Storm Shadow объекты в Брянской и Курской областях. В ответ на это, а также на планы США по производству и развертыванию РСМД в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, ВС РФ ударили по Украине новейшей ракетной системой средней дальности "Орешник", в Днепропетровске был поражен объект ВПК, который производит, в том числе, ракетную технику.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что может остановить эскалацию конфликта на УкраинеВозможный удар "Орешником" по Европе - эксперт назвал вероятные цели Указ об обновлении ядерной доктрины РФ считайте сигналом Западу – Песков
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новости сво, поставки западного оружия украине, удары дальнобойными ракетами вглубь россии, министерство обороны рф, обстрелы всу, ситуация в курской области после нападения всу, пво, вооруженные силы россии
Восемь баллистических ракет сбили над регионами России

Силы ПВО сбили восемь баллистических ракет на российскими регионами

14:18 25.11.2024 (обновлено: 14:42 25.11.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. Российские силы ПВО сбили восемь баллистических ракет, сообщает в понедельник Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь баллистических ракет, шесть управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 45 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сводке.
Ранее губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что над регионом сбили семь ракет.
17 ноября стало известно о том, что президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь территории РФ. При этом Штаты сняли возражения против ударов франко-британскими Storm Shadow вглубь России. Разрешение Вашингтона необходимо, поскольку Storm Shadow наводятся с использованием американских систем.
В Кремле такие разрешения еще до их принятия называли качественно новым витком напряженности и качественно новой ситуацией с точки зрения вовлеченности Запада в этот конфликт. Президент России Владимир Путин еще в сентябре предупреждал, что принятие такого решения будет означать прямое участие стран НАТО в военном конфликте и Россия будет вынуждена действовать, исходя из создаваемых угроз.
19 ноября ВСУ атаковали ракетами ATACMS и Storm Shadow объекты в Брянской и Курской областях. В ответ на это, а также на планы США по производству и развертыванию РСМД в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, ВС РФ ударили по Украине новейшей ракетной системой средней дальности "Орешник", в Днепропетровске был поражен объект ВПК, который производит, в том числе, ракетную технику.
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Новости СВОПоставки западного оружия УкраинеУдары дальнобойными ракетами вглубь РоссииМинистерство обороны РФОбстрелы ВСУСитуация в Курской области после нападения ВСУПВОВооруженные силы России
 
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