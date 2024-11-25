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Число пострадавших в страшном ДТП с автобусом увеличилось до 15 человек
Число пострадавших в страшном ДТП с автобусом увеличилось до 15 человек - РИА Новости Крым, 25.11.2024
Число пострадавших в страшном ДТП с автобусом увеличилось до 15 человек
Число пострадавших в ДТП с автобусом и фурой в Ленинградской области выросло до 15 человек. Об этом сообщил Комитет по здравоохранению ЛО со ссылкой на... РИА Новости Крым, 25.11.2024
2024-11-25T13:29
2024-11-25T13:29
2024-11-25T13:29
ленинградская область
дтп
происшествия
автобус
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Число пострадавших в ДТП с автобусом и фурой в Ленинградской области выросло до 15 человек. Об этом сообщил Комитет по здравоохранению ЛО со ссылкой на заявление главы ведомства Александра Жаркова.ДТП произошло в понедельник утром в поселке Новоселье Ленобласти около дома № 8 по Красносельскому шоссе. По первоначальной информации, пострадали 11 человек, в том числе пять несовершеннолетних.Александр Жарков рассказал, что на месте происшествия работали восемь бригад скорой медицинской помощи, одна из них – реанимационная. Всем пострадавшим была оказана первая медицинская помощь."Процесс обследования и лечения пострадавших, которых госпитализировали в Ломоносовскую больницу, находится на особом контроле Комитета по Здравоохранению ЛО", - добавил глава областного Комитета по здравоохранению.Накануне в Турции в результате тройного ДТП пострадали 30 пассажиров междугороднего автобуса. Правоохранители также выясняют все детали инцидента.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Автобус столкнулся с бетономешалкой: 17 человек пострадали и трое погиблиГазель влетела в экскурсионный автобус: массовое ДТП в СочиДТП с двумя автобусами в Турции: пострадали две туристки из России
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ленинградская область, дтп, происшествия, автобус, новости
Число пострадавших в страшном ДТП с автобусом увеличилось до 15 человек
В ДТП с автобусом и фурой в Ленинградской области пострадали 15 человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Число пострадавших в ДТП с автобусом и фурой в Ленинградской области выросло до 15 человек. Об этом сообщил Комитет по здравоохранению ЛО со ссылкой на заявление главы ведомства Александра Жаркова.
ДТП произошло
в понедельник утром в поселке Новоселье Ленобласти около дома № 8 по Красносельскому шоссе. По первоначальной информации, пострадали 11 человек, в том числе пять несовершеннолетних.
"На данный момент известно о 15 пострадавших, в том числе, о пяти детях. Большинство пострадавших в состоянии средней степени тяжести, лишь одна – в тяжелом. 14 человек доставлены в больницы Санкт-Петербурга и Ленинградской области. По одному из пострадавших, мальчику 5 лет, – отказ от госпитализации", - уточняют в Комитете по здравоохранению Ленобласти.
Александр Жарков рассказал, что на месте происшествия работали восемь бригад скорой медицинской помощи, одна из них – реанимационная. Всем пострадавшим была оказана первая медицинская помощь.
"Процесс обследования и лечения пострадавших, которых госпитализировали в Ломоносовскую больницу, находится на особом контроле Комитета по Здравоохранению ЛО", - добавил глава областного Комитета по здравоохранению.
Накануне в Турции в результате тройного ДТП пострадали 30 пассажиров
междугороднего автобуса. Правоохранители также выясняют все детали инцидента.
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