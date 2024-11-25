https://crimea.ria.ru/20241125/chislo-postradavshikh-v-strashnom-dtp-s-avtobusom-uvelichilos-do-15-chelovek-1142110771.html

Число пострадавших в страшном ДТП с автобусом увеличилось до 15 человек

Число пострадавших в страшном ДТП с автобусом увеличилось до 15 человек - РИА Новости Крым, 25.11.2024

Число пострадавших в страшном ДТП с автобусом увеличилось до 15 человек

Число пострадавших в ДТП с автобусом и фурой в Ленинградской области выросло до 15 человек. Об этом сообщил Комитет по здравоохранению ЛО со ссылкой на... РИА Новости Крым, 25.11.2024

2024-11-25T13:29

2024-11-25T13:29

2024-11-25T13:29

ленинградская область

дтп

происшествия

автобус

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Число пострадавших в ДТП с автобусом и фурой в Ленинградской области выросло до 15 человек. Об этом сообщил Комитет по здравоохранению ЛО со ссылкой на заявление главы ведомства Александра Жаркова.ДТП произошло в понедельник утром в поселке Новоселье Ленобласти около дома № 8 по Красносельскому шоссе. По первоначальной информации, пострадали 11 человек, в том числе пять несовершеннолетних.Александр Жарков рассказал, что на месте происшествия работали восемь бригад скорой медицинской помощи, одна из них – реанимационная. Всем пострадавшим была оказана первая медицинская помощь."Процесс обследования и лечения пострадавших, которых госпитализировали в Ломоносовскую больницу, находится на особом контроле Комитета по Здравоохранению ЛО", - добавил глава областного Комитета по здравоохранению.Накануне в Турции в результате тройного ДТП пострадали 30 пассажиров междугороднего автобуса. Правоохранители также выясняют все детали инцидента.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Автобус столкнулся с бетономешалкой: 17 человек пострадали и трое погиблиГазель влетела в экскурсионный автобус: массовое ДТП в СочиДТП с двумя автобусами в Турции: пострадали две туристки из России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ленинградская область, дтп, происшествия, автобус, новости