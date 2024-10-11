https://crimea.ria.ru/20241011/avtobus-stolknulsya-s-betonomeshalkoy-17-chelovek-postradali-i-troe-pogibli-1141022411.html

Автобус столкнулся с бетономешалкой: 17 человек пострадали и трое погибли

Автобус столкнулся с бетономешалкой: 17 человек пострадали и трое погибли - РИА Новости Крым, 11.10.2024

Автобус столкнулся с бетономешалкой: 17 человек пострадали и трое погибли

Три человека погибли и 17 пострадали в столкновении грузовика "МАЗ" с автобусом в Астраханской области. Об этом сообщает УМВД России по Астраханской области. РИА Новости Крым, 11.10.2024

2024-10-11T17:43

2024-10-11T17:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Три человека погибли и 17 пострадали в столкновении грузовика "МАЗ" с автобусом в Астраханской области. Об этом сообщает УМВД России по Астраханской области.По данным правоохранителей, авария произошла 11 октября примерно в 16.40 на автодороге Астрахань-Волгоград. 27-летний водитель грузовика "МАЗ" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом "ЛИАЗ" под управлением 44-летнего водителя.Госавтоинспекторы региональной полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тело зажало в салоне: смертельная авария произошла на трассе под СудакомМотоциклист погиб под колесами фуры на серпантинеВодитель ранен в лобовом столкновении легковушек в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кубань, дтп, происшествия, новости, краснодарский край, мвд по краснодарскому краю