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Автобус столкнулся с бетономешалкой: 17 человек пострадали и трое погибли - РИА Новости Крым, 11.10.2024
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Автобус столкнулся с бетономешалкой: 17 человек пострадали и трое погибли
Автобус столкнулся с бетономешалкой: 17 человек пострадали и трое погибли - РИА Новости Крым, 11.10.2024
Автобус столкнулся с бетономешалкой: 17 человек пострадали и трое погибли
Три человека погибли и 17 пострадали в столкновении грузовика "МАЗ" с автобусом в Астраханской области. Об этом сообщает УМВД России по Астраханской области. РИА Новости Крым, 11.10.2024
2024-10-11T17:43
2024-10-11T17:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Три человека погибли и 17 пострадали в столкновении грузовика "МАЗ" с автобусом в Астраханской области. Об этом сообщает УМВД России по Астраханской области.По данным правоохранителей, авария произошла 11 октября примерно в 16.40 на автодороге Астрахань-Волгоград. 27-летний водитель грузовика "МАЗ" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом "ЛИАЗ" под управлением 44-летнего водителя.Госавтоинспекторы региональной полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тело зажало в салоне: смертельная авария произошла на трассе под СудакомМотоциклист погиб под колесами фуры на серпантинеВодитель ранен в лобовом столкновении легковушек в Крыму
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кубань, дтп, происшествия, новости, краснодарский край, мвд по краснодарскому краю
Автобус столкнулся с бетономешалкой: 17 человек пострадали и трое погибли

Бетономешалка столкнулась с автобусом в Астраханской области

17:43 11.10.2024 (обновлено: 17:51 11.10.2024)
 
© РИА НовостиДТП на Кубани
ДТП на Кубани - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Три человека погибли и 17 пострадали в столкновении грузовика "МАЗ" с автобусом в Астраханской области. Об этом сообщает УМВД России по Астраханской области.
По данным правоохранителей, авария произошла 11 октября примерно в 16.40 на автодороге Астрахань-Волгоград. 27-летний водитель грузовика "МАЗ" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом "ЛИАЗ" под управлением 44-летнего водителя.

"В результате дорожно-транспортного происшествия оба водителя скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, а также на месте ДТП скончался один из пассажиров автобуса. Телесные повреждения получили 17 пассажиров автобуса", - сказано в сообщении.

Госавтоинспекторы региональной полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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