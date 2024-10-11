https://crimea.ria.ru/20241011/voditel-ranen-v-lobovom-stolknovenii-legkovushek-v-krymu-1141011565.html

Водитель ранен в лобовом столкновении легковушек в Крыму

Водитель ранен в лобовом столкновении легковушек в Крыму - РИА Новости Крым, 11.10.2024

Водитель ранен в лобовом столкновении легковушек в Крыму

Водитель легкового автомобиля пострадал в лобовом столкновении двух иномарок на трассе "Таврида" в Крыму. Об этом сообщили в республиканском МЧС. РИА Новости Крым, 11.10.2024

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Водитель легкового автомобиля пострадал в лобовом столкновении двух иномарок на трассе "Таврида" в Крыму. Об этом сообщили в республиканском МЧС.По данным спасателей, авария произошла накануне вечером в Ленинском районе Крыма недалеко от села Ильичево.После этого сотрудники МЧС обеспечили пожарную безопасность на месте аварии и развернули световую башню для проведения следственных мероприятий сотрудниками полиции, отметили в ведомстве.Ранее смертельное ДТП произошло в Красногвардейском районе. В результате лобового столкновения двух автомобилей оба водителя скончались на месте аварии.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте будут судить 23-летнего водителя за смертельное ДТПДвое детей попали под "КамАЗ" на КубаниГазель влетела в экскурсионный автобус: массовое ДТП в Сочи

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