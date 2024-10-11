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Водитель ранен в лобовом столкновении легковушек в Крыму - РИА Новости Крым, 11.10.2024
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Водитель ранен в лобовом столкновении легковушек в Крыму
Водитель ранен в лобовом столкновении легковушек в Крыму - РИА Новости Крым, 11.10.2024
Водитель ранен в лобовом столкновении легковушек в Крыму
Водитель легкового автомобиля пострадал в лобовом столкновении двух иномарок на трассе "Таврида" в Крыму. Об этом сообщили в республиканском МЧС. РИА Новости Крым, 11.10.2024
2024-10-11T10:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Водитель легкового автомобиля пострадал в лобовом столкновении двух иномарок на трассе "Таврида" в Крыму. Об этом сообщили в республиканском МЧС.По данным спасателей, авария произошла накануне вечером в Ленинском районе Крыма недалеко от села Ильичево.После этого сотрудники МЧС обеспечили пожарную безопасность на месте аварии и развернули световую башню для проведения следственных мероприятий сотрудниками полиции, отметили в ведомстве.Ранее смертельное ДТП произошло в Красногвардейском районе. В результате лобового столкновения двух автомобилей оба водителя скончались на месте аварии.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте будут судить 23-летнего водителя за смертельное ДТПДвое детей попали под "КамАЗ" на КубаниГазель влетела в экскурсионный автобус: массовое ДТП в Сочи
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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Водитель ранен в лобовом столкновении легковушек в Крыму

На трассе "Таврида" в Крыму в лобовом столкновении легковых авто пострадал водитель

10:51 11.10.2024 (обновлено: 10:52 11.10.2024)
 
© МЧС Республики КрымНа трассе "Таврида" в Ленинском районе Крыма столкнулись два легковых авто
На трассе Таврида в Ленинском районе Крыма столкнулись два легковых авто
© МЧС Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Водитель легкового автомобиля пострадал в лобовом столкновении двух иномарок на трассе "Таврида" в Крыму. Об этом сообщили в республиканском МЧС.
По данным спасателей, авария произошла накануне вечером в Ленинском районе Крыма недалеко от села Ильичево.
"Прибывшие спасатели оказали содействие медработникам в транспортировке водителя одного из авто в карету скорой медицинской помощи", – говорится в сообщении.
После этого сотрудники МЧС обеспечили пожарную безопасность на месте аварии и развернули световую башню для проведения следственных мероприятий сотрудниками полиции, отметили в ведомстве.
Ранее смертельное ДТП произошло в Красногвардейском районе. В результате лобового столкновения двух автомобилей оба водителя скончались на месте аварии.
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