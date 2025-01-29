https://crimea.ria.ru/20250129/v-sevastopole-prostilis-s-geroyami-spetsoperatsii-1143786987.html
В Севастополе простились с героями спецоперации
В Севастополе простились с героями спецоперации - РИА Новости Крым, 29.01.2025
В Севастополе простились с героями спецоперации
В Севастополе проводили в последний путь гвардии старшину первой статьи, стрелка Сергея Леликова и рядового, старшего стрелка Виталия Шевченко, геройски... РИА Новости Крым, 29.01.2025
2025-01-29T19:51
2025-01-29T19:51
2025-01-29T19:51
севастополь
михаил развожаев
новости сво
герои сво
память
утраты
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110835/19/1108351947_0:33:960:573_1920x0_80_0_0_c9e93693354360bb731a51cf1e7a38eb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь гвардии старшину первой статьи, стрелка Сергея Леликова и рядового, старшего стрелка Виталия Шевченко, геройски погибших в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Сергей Леликов родился и вырос в Казахстане. После окончания школы был призван на срочную военную службу, служил на Северном флоте. После демобилизации вернулся домой и некоторое время работал на угольной шахте.В начале 2000-х годов вместе с семьей переехал в Кемеровскую область, трудился на предприятиях нефтегазовой отрасли. В 2015 году его семья переехала в Севастополь.В 2024 году Леликов заключил контракт с Минобороны России, прошел подготовку и был направлен в зону СВО. В боях проявил мужество, профессионализм и с честью выполнял любую задачу командования. Военнослужащий геройски погиб в бою при освобождении Донецкой Народной Республики.Виталий Шевченко родился в Алтайском крае. Окончил школу в Усть-Каменогорске, прошел срочную военную службу на Северном флоте в Североморске. После демобилизации несколько лет проработал в ДОСААФ.В 2016 году Шевченко переехал в Севастополь и затем перевез сюда семью. Работал на производстве бетона и железобетонных изделий.После заключения контракта с Минобороны и курса переподготовки его направили в зону проведения СВО. Воевал умело, пользовался уважением сослуживцев, имел заслуженный авторитет у командования.Мужчина геройски погиб в бою на Харьковском направлении.
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110835/19/1108351947_77:0:884:605_1920x0_80_0_0_2034f767d4088dceb02cf47153bc6ecb.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, михаил развожаев, новости сво, герои сво, память, утраты, новости
В Севастополе простились с героями спецоперации
В Севастополе простились с героями СВО Сергеем Леликовым и Виталием Шевченко
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь гвардии старшину первой статьи, стрелка Сергея Леликова и рядового, старшего стрелка Виталия Шевченко, геройски погибших в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Сергей Леликов родился и вырос в Казахстане. После окончания школы был призван на срочную военную службу, служил на Северном флоте. После демобилизации вернулся домой и некоторое время работал на угольной шахте.
В начале 2000-х годов вместе с семьей переехал в Кемеровскую область, трудился на предприятиях нефтегазовой отрасли. В 2015 году его семья переехала в Севастополь.
В 2024 году Леликов заключил контракт с Минобороны России, прошел подготовку и был направлен в зону СВО. В боях проявил мужество, профессионализм и с честью выполнял любую задачу командования. Военнослужащий геройски погиб в бою при освобождении Донецкой Народной Республики.
Виталий Шевченко родился в Алтайском крае. Окончил школу в Усть-Каменогорске, прошел срочную военную службу на Северном флоте в Североморске. После демобилизации несколько лет проработал в ДОСААФ.
В 2016 году Шевченко переехал в Севастополь и затем перевез сюда семью. Работал на производстве бетона и железобетонных изделий.
После заключения контракта с Минобороны и курса переподготовки его направили в зону проведения СВО. Воевал умело, пользовался уважением сослуживцев, имел заслуженный авторитет у командования.
Мужчина геройски погиб в бою на Харьковском направлении.