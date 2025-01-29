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В Севастополе простились с героями спецоперации - РИА Новости Крым, 29.01.2025
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В Севастополе простились с героями спецоперации
В Севастополе простились с героями спецоперации - РИА Новости Крым, 29.01.2025
В Севастополе простились с героями спецоперации
В Севастополе проводили в последний путь гвардии старшину первой статьи, стрелка Сергея Леликова и рядового, старшего стрелка Виталия Шевченко, геройски... РИА Новости Крым, 29.01.2025
2025-01-29T19:51
2025-01-29T19:51
севастополь
михаил развожаев
новости сво
герои сво
память
утраты
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь гвардии старшину первой статьи, стрелка Сергея Леликова и рядового, старшего стрелка Виталия Шевченко, геройски погибших в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Сергей Леликов родился и вырос в Казахстане. После окончания школы был призван на срочную военную службу, служил на Северном флоте. После демобилизации вернулся домой и некоторое время работал на угольной шахте.В начале 2000-х годов вместе с семьей переехал в Кемеровскую область, трудился на предприятиях нефтегазовой отрасли. В 2015 году его семья переехала в Севастополь.В 2024 году Леликов заключил контракт с Минобороны России, прошел подготовку и был направлен в зону СВО. В боях проявил мужество, профессионализм и с честью выполнял любую задачу командования. Военнослужащий геройски погиб в бою при освобождении Донецкой Народной Республики.Виталий Шевченко родился в Алтайском крае. Окончил школу в Усть-Каменогорске, прошел срочную военную службу на Северном флоте в Североморске. После демобилизации несколько лет проработал в ДОСААФ.В 2016 году Шевченко переехал в Севастополь и затем перевез сюда семью. Работал на производстве бетона и железобетонных изделий.После заключения контракта с Минобороны и курса переподготовки его направили в зону проведения СВО. Воевал умело, пользовался уважением сослуживцев, имел заслуженный авторитет у командования.Мужчина геройски погиб в бою на Харьковском направлении.
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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севастополь, михаил развожаев, новости сво, герои сво, память, утраты, новости
В Севастополе простились с героями спецоперации

В Севастополе простились с героями СВО Сергеем Леликовым и Виталием Шевченко

19:51 29.01.2025
 
© Фото: пресс-служба главы КрымаГвоздики
Гвоздики
© Фото: пресс-служба главы Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь гвардии старшину первой статьи, стрелка Сергея Леликова и рядового, старшего стрелка Виталия Шевченко, геройски погибших в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Сергей Леликов родился и вырос в Казахстане. После окончания школы был призван на срочную военную службу, служил на Северном флоте. После демобилизации вернулся домой и некоторое время работал на угольной шахте.
В начале 2000-х годов вместе с семьей переехал в Кемеровскую область, трудился на предприятиях нефтегазовой отрасли. В 2015 году его семья переехала в Севастополь.
В 2024 году Леликов заключил контракт с Минобороны России, прошел подготовку и был направлен в зону СВО. В боях проявил мужество, профессионализм и с честью выполнял любую задачу командования. Военнослужащий геройски погиб в бою при освобождении Донецкой Народной Республики.
© Telegram Михаил РазвожаевСергей Леликов
Сергей Леликов
© Telegram Михаил Развожаев
Сергей Леликов
Виталий Шевченко родился в Алтайском крае. Окончил школу в Усть-Каменогорске, прошел срочную военную службу на Северном флоте в Североморске. После демобилизации несколько лет проработал в ДОСААФ.
В 2016 году Шевченко переехал в Севастополь и затем перевез сюда семью. Работал на производстве бетона и железобетонных изделий.
После заключения контракта с Минобороны и курса переподготовки его направили в зону проведения СВО. Воевал умело, пользовался уважением сослуживцев, имел заслуженный авторитет у командования.
Мужчина геройски погиб в бою на Харьковском направлении.
© Telegram Михаил РазвожаевВиталий Шевченко
Виталий Шевченко
© Telegram Михаил Развожаев
Виталий Шевченко
СевастопольМихаил РазвожаевНовости СВОГерои СВОПамятьУтратыНовости
 
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