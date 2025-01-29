https://crimea.ria.ru/20250129/v-sevastopole-prostilis-s-geroyami-spetsoperatsii-1143786987.html

В Севастополе простились с героями спецоперации

В Севастополе простились с героями спецоперации - РИА Новости Крым, 29.01.2025

В Севастополе простились с героями спецоперации

В Севастополе проводили в последний путь гвардии старшину первой статьи, стрелка Сергея Леликова и рядового, старшего стрелка Виталия Шевченко, геройски... РИА Новости Крым, 29.01.2025

2025-01-29T19:51

2025-01-29T19:51

2025-01-29T19:51

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь гвардии старшину первой статьи, стрелка Сергея Леликова и рядового, старшего стрелка Виталия Шевченко, геройски погибших в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Сергей Леликов родился и вырос в Казахстане. После окончания школы был призван на срочную военную службу, служил на Северном флоте. После демобилизации вернулся домой и некоторое время работал на угольной шахте.В начале 2000-х годов вместе с семьей переехал в Кемеровскую область, трудился на предприятиях нефтегазовой отрасли. В 2015 году его семья переехала в Севастополь.В 2024 году Леликов заключил контракт с Минобороны России, прошел подготовку и был направлен в зону СВО. В боях проявил мужество, профессионализм и с честью выполнял любую задачу командования. Военнослужащий геройски погиб в бою при освобождении Донецкой Народной Республики.Виталий Шевченко родился в Алтайском крае. Окончил школу в Усть-Каменогорске, прошел срочную военную службу на Северном флоте в Североморске. После демобилизации несколько лет проработал в ДОСААФ.В 2016 году Шевченко переехал в Севастополь и затем перевез сюда семью. Работал на производстве бетона и железобетонных изделий.После заключения контракта с Минобороны и курса переподготовки его направили в зону проведения СВО. Воевал умело, пользовался уважением сослуживцев, имел заслуженный авторитет у командования.Мужчина геройски погиб в бою на Харьковском направлении.

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, новости сво, герои сво, память, утраты, новости