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Отбой воздушной тревоги в Севастополе - РИА Новости Крым, 29.01.2025
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Отбой воздушной тревоги в Севастополе
Отбой воздушной тревоги в Севастополе - РИА Новости Крым, 29.01.2025
Отбой воздушной тревоги в Севастополе
В Севастополе отменили воздушную тревогу, сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 29.01.2025
2025-01-29T20:02
2025-01-29T20:02
севастополь
михаил развожаев
новости
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
срочные новости крыма
воздушная тревога в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе отменили воздушную тревогу, сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.Отбой воздушной тревоги в Севастополе дают только после соответствующего сигнала, поданного военными: звук сирены выключается, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. В это время можно выходить из укрытий.23 сентября губернатор Михаил Развожаев на аппаратном совещании правительства дал поручение пересмотреть в Севастополе схему размещения бетонных укрытий, которые установили в городе после августовских атак ВСУ ракетами ATACMS, а также улучшить систему оповещения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Убежища в Крыму: будут ли в городах устанавливать модульные укрытияВторжение ВСУ в Крым – Аксенов оценил угрозуСхему размещения укрытий в Севастополе пересмотрят
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РИА Новости Крым
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96
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севастополь, михаил развожаев, новости, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, срочные новости крыма, воздушная тревога в севастополе
Отбой воздушной тревоги в Севастополе

В Севастополе отбой воздушной тревоги

20:02 29.01.2025
 
© РИА Новости Крымотбой воздушной тревоги
отбой воздушной тревоги - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе отменили воздушную тревогу, сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.
"Отбой воздушной тревоги", – написал он в своем Telegram-канале.
Отбой воздушной тревоги в Севастополе дают только после соответствующего сигнала, поданного военными: звук сирены выключается, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. В это время можно выходить из укрытий.
23 сентября губернатор Михаил Развожаев на аппаратном совещании правительства дал поручение пересмотреть в Севастополе схему размещения бетонных укрытий, которые установили в городе после августовских атак ВСУ ракетами ATACMS, а также улучшить систему оповещения.
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Заголовок открываемого материала
20:02Отбой воздушной тревоги в Севастополе
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19:37Над Крымом сбиты три беспилотника
19:31Сигнал воздушной тревоги звучит в Севастополе
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