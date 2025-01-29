Для чего Норвегия хочет развернуть войска на границе с Россией – эксперт
Норвегия заявила о размещении войск на границе с РФ с целью надавить на Москву – эксперт
© AP Photo Mindaugas KulbisСолдаты НАТО
© AP Photo Mindaugas Kulbis
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Анонсированные Норвегией планы развернуть войска на границе с Россией является элементом давления на Москву в свете предстоящих контактов президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал военный эксперт, завотделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев.
Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде заявил о необходимости усиления военного присутствия в граничащей с Россией области Финнмарк, в связи с чем власти создают там отдельную бригаду. При этом с 1950-х годов власти Норвегии ввели ряд внутренних ограничений на военную активность вблизи границы с Советским Союзом, а потом и с РФ.
"Я бы это расценил как определенное давление на Россию в условиях, когда мы пытаемся хотя бы выйти на переговоры по Украине. В период до телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа идет определенное давление на РФ. Европейцы очень боятся, что с ними никто ни о чем договариваться не будет. Поэтому они пытаются каким-то образом обозначить свою важность", – сказал Евсеев.
Кроме того, добавил эксперт, Норвегия сама по себе является сегодня одной из наиболее враждебных России государств-членов НАТО. Это проявляется в ряде моментов. В частности, по версии ряда журналистов, норвежцы причастны к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" в 2023 году.
По мнению Евсеева, к озвученным норвежскими властями планам следует относится спокойно.
"Естественно, что Норвегия нападать на Россию не собирается. Это было бы абсолютной глупостью с их стороны. Да, размещение их бригады у наших границ неприятно, но у Северного флота есть возможности по ответу. Если будут какие-то агрессивные действия с их стороны, я больше, чем уверен, что норвежские войска будут разбиты", – отметил специалист.
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