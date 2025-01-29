https://crimea.ria.ru/20250129/dlya-chego-norvegiya-khochet-razvernut-voyska-na-granitse-s-rossiey--ekspert-1143786882.html

Для чего Норвегия хочет развернуть войска на границе с Россией – эксперт

Для чего Норвегия хочет развернуть войска на границе с Россией – эксперт - РИА Новости Крым, 29.01.2025

Для чего Норвегия хочет развернуть войска на границе с Россией – эксперт

Анонсированные Норвегией планы развернуть войска на границе с Россией является элементом давления на Москву в свете предстоящих контактов президентов РФ и США... РИА Новости Крым, 29.01.2025

2025-01-29T21:31

2025-01-29T21:31

2025-01-29T21:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Анонсированные Норвегией планы развернуть войска на границе с Россией является элементом давления на Москву в свете предстоящих контактов президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал военный эксперт, завотделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев.Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде заявил о необходимости усиления военного присутствия в граничащей с Россией области Финнмарк, в связи с чем власти создают там отдельную бригаду. При этом с 1950-х годов власти Норвегии ввели ряд внутренних ограничений на военную активность вблизи границы с Советским Союзом, а потом и с РФ.Кроме того, добавил эксперт, Норвегия сама по себе является сегодня одной из наиболее враждебных России государств-членов НАТО. Это проявляется в ряде моментов. В частности, по версии ряда журналистов, норвежцы причастны к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" в 2023 году.По мнению Евсеева, к озвученным норвежскими властями планам следует относится спокойно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Игра на нервах": эксперт о присутствии кораблей НАТО в Балтийском мореНАТО и Америка наращивают военное присутствие в АрктикеПремьер Польши заявил о наращивании военного присутствия НАТО на Балтике

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, норвегия, нато, россия, мнения, владимир евсеев