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Премьер Польши заявил о наращивании военного присутствия НАТО на Балтике - РИА Новости Крым, 14.01.2025
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Премьер Польши заявил о наращивании военного присутствия НАТО на Балтике
Премьер Польши заявил о наращивании военного присутствия НАТО на Балтике - РИА Новости Крым, 14.01.2025
Премьер Польши заявил о наращивании военного присутствия НАТО на Балтике
В НАТО решили увеличить свое военное присутствие в странах Балтики. Об этом по окончании саммита стран Североатлантического альянса журналистам заявил... РИА Новости Крым, 14.01.2025
2025-01-14T17:57
2025-01-14T17:58
нато
польша
дональд туск
новости
балтийское море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. В НАТО решили увеличить свое военное присутствие в странах Балтики. Об этом по окончании саммита стран Североатлантического альянса журналистам заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.По словам польского премьера, таким образом будет защищена подводная и надводная инфраструктура, включая кабели и нефтедобывающие платформы."На Балтийском море – как на дне, так и на поверхности – у нас есть широкая инфраструктура, начиная от кабелей и газопроводов и заканчивая добывающими платформами и ветряными фермами", – уточнил польский премьер.Какие именно страны-члены Альянса и в какой форме усилят присутствие НАТО в регионе – окончательного решения по этому поводу пока не принято. Военно-морской флот Польши, уточнил Дональд Туск, имеет в этом плане ограниченные возможности. Но страны НАТО хотят контролировать суда в нейтральных водах Балтийского моря.При этом он утверждает, что с такой позицией согласны все участники встречи.В 2024 году в Балтийском море произошло несколько инцидентов с повреждением кабелей связи. Так, в ноябре был поврежден телекоммуникационный кабель между Финляндией и Германией, Министр обороны ФРГ Борис Писториус связал это с диверсией. 19 ноября стало известно о повреждении второго кабеля связи, который соединяет Швецию и Литву.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Роскомнадзор проведет учения по устойчивости РунетаПутин пообещал разобраться с замедлением работы YouTubeИнтернет должен подчиняться национальному законодательству
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РИА Новости Крым
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нато, польша, дональд туск, новости, балтийское море
Премьер Польши заявил о наращивании военного присутствия НАТО на Балтике

НАТО увеличит военное присутствие в Балтийском море – премьер-министр Польши

17:57 14.01.2025 (обновлено: 17:58 14.01.2025)
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПобережье Балтийского моря
Побережье Балтийского моря - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. В НАТО решили увеличить свое военное присутствие в странах Балтики. Об этом по окончании саммита стран Североатлантического альянса журналистам заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.
"Нарастающая российская агрессия велит нам принять беспрецедентные в каком-то смысле решения. В этом случае речь идет о радикально усиленном присутствии НАТО на Балтийском море", – цитирует его РИА Новости.
По словам польского премьера, таким образом будет защищена подводная и надводная инфраструктура, включая кабели и нефтедобывающие платформы.
"На Балтийском море – как на дне, так и на поверхности – у нас есть широкая инфраструктура, начиная от кабелей и газопроводов и заканчивая добывающими платформами и ветряными фермами", – уточнил польский премьер.
Какие именно страны-члены Альянса и в какой форме усилят присутствие НАТО в регионе – окончательного решения по этому поводу пока не принято. Военно-морской флот Польши, уточнил Дональд Туск, имеет в этом плане ограниченные возможности. Но страны НАТО хотят контролировать суда в нейтральных водах Балтийского моря.
"Если что-то случится в польских территориальных водах, а я надеюсь, что не случится, то Польша не будет колебаться, если речь идет о задержании такого корабля. Но мы вместе будем работать над такими юридическими возможностями, которые позволят контролировать суда, находящиеся вне территориальных вод, и это сейчас является самой большой проблемой", – сказал Туск.
При этом он утверждает, что с такой позицией согласны все участники встречи.
В 2024 году в Балтийском море произошло несколько инцидентов с повреждением кабелей связи. Так, в ноябре был поврежден телекоммуникационный кабель между Финляндией и Германией, Министр обороны ФРГ Борис Писториус связал это с диверсией. 19 ноября стало известно о повреждении второго кабеля связи, который соединяет Швецию и Литву.
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НАТОПольшаДональд ТускНовостиБалтийское море
 
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17:57Премьер Польши заявил о наращивании военного присутствия НАТО на Балтике
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