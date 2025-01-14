https://crimea.ria.ru/20250114/premer-polshi-zayavil-o-naraschivanii-voennogo-prisutstviya-nato-na-baltike-1143342526.html

Премьер Польши заявил о наращивании военного присутствия НАТО на Балтике

Премьер Польши заявил о наращивании военного присутствия НАТО на Балтике - РИА Новости Крым, 14.01.2025

Премьер Польши заявил о наращивании военного присутствия НАТО на Балтике

В НАТО решили увеличить свое военное присутствие в странах Балтики. Об этом по окончании саммита стран Североатлантического альянса журналистам заявил... РИА Новости Крым, 14.01.2025

2025-01-14T17:57

2025-01-14T17:57

2025-01-14T17:58

нато

польша

дональд туск

новости

балтийское море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. В НАТО решили увеличить свое военное присутствие в странах Балтики. Об этом по окончании саммита стран Североатлантического альянса журналистам заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.По словам польского премьера, таким образом будет защищена подводная и надводная инфраструктура, включая кабели и нефтедобывающие платформы."На Балтийском море – как на дне, так и на поверхности – у нас есть широкая инфраструктура, начиная от кабелей и газопроводов и заканчивая добывающими платформами и ветряными фермами", – уточнил польский премьер.Какие именно страны-члены Альянса и в какой форме усилят присутствие НАТО в регионе – окончательного решения по этому поводу пока не принято. Военно-морской флот Польши, уточнил Дональд Туск, имеет в этом плане ограниченные возможности. Но страны НАТО хотят контролировать суда в нейтральных водах Балтийского моря.При этом он утверждает, что с такой позицией согласны все участники встречи.В 2024 году в Балтийском море произошло несколько инцидентов с повреждением кабелей связи. Так, в ноябре был поврежден телекоммуникационный кабель между Финляндией и Германией, Министр обороны ФРГ Борис Писториус связал это с диверсией. 19 ноября стало известно о повреждении второго кабеля связи, который соединяет Швецию и Литву.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Роскомнадзор проведет учения по устойчивости РунетаПутин пообещал разобраться с замедлением работы YouTubeИнтернет должен подчиняться национальному законодательству

польша

балтийское море

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нато, польша, дональд туск, новости, балтийское море