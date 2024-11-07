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Интернет должен подчиняться национальному законодательству – Путин
Интернет должен подчиняться национальному законодательству – Путин - РИА Новости Крым, 07.11.2024
Интернет должен подчиняться национальному законодательству – Путин
Интернет должен подчиняться внутреннему законодательству той страны, где он используется, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости Крым, 07.11.2024
2024-11-07T21:41
2024-11-07T21:41
2024-11-07T21:41
россия
владимир путин (политик)
интернет
цифровая безопасность
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Интернет должен подчиняться внутреннему законодательству той страны, где он используется, заявил президент России Владимир Путин.Российский лидер также отметил, что использование интернета должно быть основано на суверенных алгоритмах.Путин также назвал контрпродуктивным "все запрещать в интернете".В 2024 году встреча международного дискуссионного клуба "Валдай" проходит в Сочи с 4 по 7 ноября на тему "Прочный мир – на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почти 6 триллионов выделят на 19 нацпроектов в РФ: на что потратят деньгиЛегализация майнинга в России: зачем это нужно и какие несет рискиТреш-стримы запретили в России
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россия, владимир путин (политик), интернет, цифровая безопасность, общество, новости
Интернет должен подчиняться национальному законодательству – Путин
Путин: интернет должен подчиняться законодательству страны, где он используется
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Интернет должен подчиняться внутреннему законодательству той страны, где он используется, заявил президент России Владимир Путин.
"Интернет должен подчиняться внутреннему законодательству страны, где идет работа в этой сфере… Мы видим манипуляции информацией, но если деятельность интернета будет поставлена под внутренние законы и подчинена внутреннему законодательству, мы таким образом минимизируем возможные негативные последствия", - сказал он на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Российский лидер также отметил, что использование интернета должно быть основано на суверенных алгоритмах.
Путин также назвал контрпродуктивным "все запрещать в интернете".
"В России профессиональное сообщество пришло к необходимости и приняло решение о правилах ведения этого бизнеса и взяло на себя самостоятельно определенные самоограничения, особенно связанные с каким-то возможным деструктивным влиянием на общество в целом и особенно на детскую аудиторию. Мне кажется, это один из способов обеспечить интересы большинства людей и общества в целом", - добавил глава государства.
В 2024 году встреча международного дискуссионного клуба "Валдай" проходит в Сочи с 4 по 7 ноября на тему "Прочный мир – на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке".
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