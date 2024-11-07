https://crimea.ria.ru/20241107/internet-dolzhen-podchinyatsya-natsionalnomu-zakonodatelstvu--putin-1141694714.html

Интернет должен подчиняться национальному законодательству – Путин

Интернет должен подчиняться национальному законодательству – Путин - РИА Новости Крым, 07.11.2024

Интернет должен подчиняться национальному законодательству – Путин

Интернет должен подчиняться внутреннему законодательству той страны, где он используется, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости Крым, 07.11.2024

2024-11-07T21:41

2024-11-07T21:41

2024-11-07T21:41

россия

владимир путин (политик)

интернет

цифровая безопасность

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Интернет должен подчиняться внутреннему законодательству той страны, где он используется, заявил президент России Владимир Путин.Российский лидер также отметил, что использование интернета должно быть основано на суверенных алгоритмах.Путин также назвал контрпродуктивным "все запрещать в интернете".В 2024 году встреча международного дискуссионного клуба "Валдай" проходит в Сочи с 4 по 7 ноября на тему "Прочный мир – на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почти 6 триллионов выделят на 19 нацпроектов в РФ: на что потратят деньгиЛегализация майнинга в России: зачем это нужно и какие несет рискиТреш-стримы запретили в России

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин (политик), интернет, цифровая безопасность, общество, новости