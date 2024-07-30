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Треш-стримы запретили в России
Треш-стримы запретили в России - РИА Новости Крым, 30.07.2024
Треш-стримы запретили в России
Госдума приняла закон о запрете треш-стримов в России и о штрафах до одного миллиона рублей для их организаторов и участников, сообщает пресс-служба нижней... РИА Новости Крым, 30.07.2024
2024-07-30T15:53
2024-07-30T15:53
2024-07-30T15:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Госдума приняла закон о запрете треш-стримов в России и о штрафах до одного миллиона рублей для их организаторов и участников, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.Согласно новым нормам, треш-стримы отнесены к информации, запрещенной к распространению. Предусмотрены обязательный мониторинг в социальных сетях подобного контента и его удаление. Закон определяет треш-стрим как "информацию, оскорбляющую человеческое достоинство и общественную нравственность, выражающую явное неуважение к обществу, содержащую изображение действий с признаками противоправных, в том числе насильственных, и распространяемая из хулиганских, корыстных или иных низменных побуждений".Треш-стрим это — прямой эфир, ведущий которого совершает опасные и унизительные действия над собой или другими людьми ради денежного вознаграждения от зрителей.Читайте также на РИА Новости Крым:Трэш-стримеров и их "инвесторов" в России предложили сажать в тюрьмуДля борьбы с трэш-стримерами в России предложили новые жесткие мерыВ РФ призвали ужесточить контроль за блогесферой, стримами и видеоиграми
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государственная дума рф, россия, закон и право, цифровая безопасность, штрафы, интернет, новости, общество
Треш-стримы запретили в России
Госдума ввела штрафы до 1 миллиона рублей для создателей и участников треш-стримов
15:53 30.07.2024 (обновлено: 15:55 30.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Госдума приняла закон о запрете треш-стримов в России и о штрафах до одного миллиона рублей для их организаторов и участников, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
"Депутаты на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях пакет законов о запрете треш-стримов", - говорится в сообщении.
Согласно новым нормам, треш-стримы отнесены к информации, запрещенной к распространению. Предусмотрены обязательный мониторинг в социальных сетях подобного контента и его удаление.
Факт ведения таких трансляций станет отягчающим обстоятельством, а также квалифицирующим признаком по 10 статьям Уголовного кодекса. Административный штраф за распространение таких жестоких видео составит для граждан от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч, для юридических — от 800 тысяч до 1 млн рублей. Дополнительно предусмотрена конфискация оборудования, использованного для изготовления таких материалов.
Закон определяет треш-стрим как "информацию, оскорбляющую человеческое достоинство и общественную нравственность, выражающую явное неуважение к обществу, содержащую изображение действий с признаками противоправных, в том числе насильственных, и распространяемая из хулиганских, корыстных или иных низменных побуждений".
Треш-стрим это — прямой эфир, ведущий которого совершает опасные и унизительные действия над собой или другими людьми ради денежного вознаграждения от зрителей.
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