https://crimea.ria.ru/20240730/tresh-strimy-zapretili-v-rossii-1139243148.html

Треш-стримы запретили в России

Треш-стримы запретили в России - РИА Новости Крым, 30.07.2024

Треш-стримы запретили в России

Госдума приняла закон о запрете треш-стримов в России и о штрафах до одного миллиона рублей для их организаторов и участников, сообщает пресс-служба нижней... РИА Новости Крым, 30.07.2024

2024-07-30T15:53

2024-07-30T15:53

2024-07-30T15:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Госдума приняла закон о запрете треш-стримов в России и о штрафах до одного миллиона рублей для их организаторов и участников, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.Согласно новым нормам, треш-стримы отнесены к информации, запрещенной к распространению. Предусмотрены обязательный мониторинг в социальных сетях подобного контента и его удаление. Закон определяет треш-стрим как "информацию, оскорбляющую человеческое достоинство и общественную нравственность, выражающую явное неуважение к обществу, содержащую изображение действий с признаками противоправных, в том числе насильственных, и распространяемая из хулиганских, корыстных или иных низменных побуждений".Треш-стрим это — прямой эфир, ведущий которого совершает опасные и унизительные действия над собой или другими людьми ради денежного вознаграждения от зрителей.Читайте также на РИА Новости Крым:Трэш-стримеров и их "инвесторов" в России предложили сажать в тюрьмуДля борьбы с трэш-стримерами в России предложили новые жесткие мерыВ РФ призвали ужесточить контроль за блогесферой, стримами и видеоиграми

россия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственная дума рф, россия, закон и право, цифровая безопасность, штрафы, интернет, новости, общество