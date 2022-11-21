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В РФ призвали ужесточить контроль за блогесферой, стримами и видеоиграми - РИА Новости Крым, 21.11.2022
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В РФ призвали ужесточить контроль за блогесферой, стримами и видеоиграми
В РФ призвали ужесточить контроль за блогесферой, стримами и видеоиграми - РИА Новости Крым, 21.11.2022
В РФ призвали ужесточить контроль за блогесферой, стримами и видеоиграми
В России необходимо ужесточение государственного контроля над контентом и деятельностью в Интернете, в частности над блогосферой, стриминговыми платформами и... РИА Новости Крым, 21.11.2022
2022-11-21T11:47
2022-11-21T11:47
общество
закон и право
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СЕВАСТОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. В России необходимо ужесточение государственного контроля над контентом и деятельностью в Интернете, в частности над блогосферой, стриминговыми платформами и видеоиграми, некоторые из которых должны быть запрещены в РФ. Об этом в ходе Первого национального форума "Здоровье и безопасность детей" заявила исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, глава Лиги безопасного Интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.По словам Мизулиной, в условиях СВО и давления со стороны западных стран Россия сталкивается с многими вызовами, в числе которых – вовлечение детей, подростков и молодежи в противоправную деятельность. Их затягивают в группы смерти, в каналы и треш-стримы с открытой рекламой наркотиков и в диверсионную деятельность, ставя под угрозу жизни и здоровье несовершеннолетних граждан, безопасность российского общества и страны в целом.В этой связи в России необходимо создать отдельный совет по модерации контента в Интернете, в полномочия которого, помимо прочего, должно войти "решение самых сложных случаев, связанных с ответственностью за действия тех или иных пользователей", считает Мизулина.В частности, должно быть отработано взаимодействие с блогерским сообществом, участники которого являются источниками как информации, так и угроз, отметила она.Кроме того, внимание государства должно быть серьезным образом обращено на сферу видеоигр, где "многие дети становятся жертвами преступлений в результате деятельности злоумышленников во внутриигровых чатах", считает Мизулина."Необходимо серьезное регулирование и сферы видеоигр вплоть до полного запрета на территории России отдельных жестоких компьютерных игр. Кроме того, регулированию подлежат и общение во внутриигровых чатах и внутриигровых серверах. Эту сферу, серую зону, необходимо поставить под жесткий контроль государства", – призвала она.Отдельную угрозу для детей и молодежи в России представляют стриминговые платформы, такие как Twitch и Trololife, в ходе трансляции на которых "очень активно идет реклама магазинов по продаже наркотических препаратов, что несет прямую угрозу для жизни и здоровья детей", отметила спикер.Она также подчеркнула, что в России необходимо продолжать изменять законодательство об иностранных агентах. Закон должен включать "полный запрет на взаимодействие" с ними, сказала Мизулина.Все это особенно важно сегодня еще и потому, что в стране "в общем-то отсутствует системная работа с подрастающим поколением, нет больших идей, больших проектов, которыми бы горели и дети, и подростки, и молодежь", подчеркнула она.Ранее ФСБ расширила перечень сведений, за сбор которых можно получить статус иноагента.В Первом национальном форуме "Здоровье и безопасность детей" принимают участие ключевые эксперты по вопросам детства в РФ, представители общественных организаций и органов власти. Главная тема – обеспечение здоровья и безопасности детей в условиях СВО и непрекращающегося давления на Россию стран Запада. Отдельное внимание уделяется манипуляциям в отношении подростков в Сети.Идея проведения форума принадлежит председателю Попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елене Мильской и главврачу Детской городской клинической больницы им. З. А. Башляевой Исмаилу Османову.
https://crimea.ria.ru/20221118/status-inoagaenta-dlya-fizlits-fsb-rasshirila-perechen-zapretov--1125426813.html
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общество, закон и право
В РФ призвали ужесточить контроль за блогесферой, стримами и видеоиграми

В РФ призвали поставить под жесткий контроль сферу видеоигр, стримы и блогеров в Интернете

11:47 21.11.2022
 
© Depositphotos / VitalikRadkoПодросток за компьютером
Подросток за компьютером
© Depositphotos / VitalikRadko
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СЕВАСТОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. В России необходимо ужесточение государственного контроля над контентом и деятельностью в Интернете, в частности над блогосферой, стриминговыми платформами и видеоиграми, некоторые из которых должны быть запрещены в РФ. Об этом в ходе Первого национального форума "Здоровье и безопасность детей" заявила исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, глава Лиги безопасного Интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.
По словам Мизулиной, в условиях СВО и давления со стороны западных стран Россия сталкивается с многими вызовами, в числе которых – вовлечение детей, подростков и молодежи в противоправную деятельность. Их затягивают в группы смерти, в каналы и треш-стримы с открытой рекламой наркотиков и в диверсионную деятельность, ставя под угрозу жизни и здоровье несовершеннолетних граждан, безопасность российского общества и страны в целом.
В этой связи в России необходимо создать отдельный совет по модерации контента в Интернете, в полномочия которого, помимо прочего, должно войти "решение самых сложных случаев, связанных с ответственностью за действия тех или иных пользователей", считает Мизулина.
В частности, должно быть отработано взаимодействие с блогерским сообществом, участники которого являются источниками как информации, так и угроз, отметила она.
"Блогеры должны нести полную ответственность за свои действия, направленные на многомиллионную аудиторию", – заявила Мизулина.
Кроме того, внимание государства должно быть серьезным образом обращено на сферу видеоигр, где "многие дети становятся жертвами преступлений в результате деятельности злоумышленников во внутриигровых чатах", считает Мизулина.
"Необходимо серьезное регулирование и сферы видеоигр вплоть до полного запрета на территории России отдельных жестоких компьютерных игр. Кроме того, регулированию подлежат и общение во внутриигровых чатах и внутриигровых серверах. Эту сферу, серую зону, необходимо поставить под жесткий контроль государства", – призвала она.
Отдельную угрозу для детей и молодежи в России представляют стриминговые платформы, такие как Twitch и Trololife, в ходе трансляции на которых "очень активно идет реклама магазинов по продаже наркотических препаратов, что несет прямую угрозу для жизни и здоровья детей", отметила спикер.

"Мы предлагаем государству задуматься об ограничении работы этих платформ на территории нашей страны", – резюмировала Мизулина.

Она также подчеркнула, что в России необходимо продолжать изменять законодательство об иностранных агентах. Закон должен включать "полный запрет на взаимодействие" с ними, сказала Мизулина.
Все это особенно важно сегодня еще и потому, что в стране "в общем-то отсутствует системная работа с подрастающим поколением, нет больших идей, больших проектов, которыми бы горели и дети, и подростки, и молодежь", подчеркнула она.
Ранее ФСБ расширила перечень сведений, за сбор которых можно получить статус иноагента.
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В Первом национальном форуме "Здоровье и безопасность детей" принимают участие ключевые эксперты по вопросам детства в РФ, представители общественных организаций и органов власти. Главная тема – обеспечение здоровья и безопасности детей в условиях СВО и непрекращающегося давления на Россию стран Запада. Отдельное внимание уделяется манипуляциям в отношении подростков в Сети.
Идея проведения форума принадлежит председателю Попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елене Мильской и главврачу Детской городской клинической больницы им. З. А. Башляевой Исмаилу Османову.
 
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