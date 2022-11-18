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Статус иноагаента для физлиц: ФСБ расширила перечень запретов
Статус иноагаента для физлиц: ФСБ расширила перечень запретов - РИА Новости Крым, 18.11.2022
Статус иноагаента для физлиц: ФСБ расширила перечень запретов
Приказом ФСБ расширен список сведений в области военной и военно-технической деятельности, которые могут быть использованы против безопасности России зарубежным РИА Новости Крым, 18.11.2022
2022-11-18T09:58
2022-11-18T09:58
2022-11-18T10:00
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Приказом ФСБ расширен список сведений в области военной и военно-технической деятельности, которые могут быть использованы против безопасности России зарубежным источниками и за сбор которых могут объявить иноагентом. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.В перечень из 60 пунктов вошли сведения, в числе которых:оценка и прогнозы развития военно-политической, стратегической (оперативной) обстановки; данные о дислокации, наименованиях, структуре, вооружении, перевозках, маршрутах передвижения и численности подразделений ВС РФ, назначении и защищенности объектов войск и местах хранения боеприпасов; сведения о мобилизации, мобилизационной подготовке, прохождении гражданами РФ военной службы , методах их подготовки и морально-психологическом климате в войсках; информация о потребностях войск, их материально-техническом и финансовом обеспечении, закупках для военных, планировании и реализации мероприятий по гражданской и территориальной обороне и ряд других.Отмечается, что список подготовлен в соответствии с федеральным законом "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" и имеет отношение к людям, целенаправленно собирающим приведенные в перечне и не относящиеся к гостайне сведения для зарубежного заказчика. Такие граждане могут быть признаны иностранными агентами.Приказ вступает в силу с 1 декабря текущего года.
https://crimea.ria.ru/20221027/chastnoe-mnenie-kreml-o-statuse-inoagentov-dlya-pokinuvshikh-rf-1125111979.html
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), общество
Статус иноагаента для физлиц: ФСБ расширила перечень запретов
ФСБ расширила перечень сведений, за сбор которых можно получить статус иноагаента
09:58 18.11.2022 (обновлено: 10:00 18.11.2022) СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым.
Приказом ФСБ расширен список сведений в области военной и военно-технической деятельности, которые могут быть использованы против безопасности России зарубежным источниками и за сбор которых могут объявить иноагентом. Документ опубликован
на официальном портале правовой информации.
"Утвердить прилагаемый перечень сведений в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации, которые при их получении иностранным источниками могут быть использованы против безопасности Российской Федерации", – говорится в документе.
В перечень из 60 пунктов вошли сведения, в числе которых:
оценка и прогнозы развития военно-политической, стратегической (оперативной) обстановки;
данные о дислокации, наименованиях, структуре, вооружении, перевозках, маршрутах передвижения и численности подразделений ВС РФ, назначении и защищенности объектов войск и местах хранения боеприпасов;
сведения о мобилизации, мобилизационной подготовке, прохождении гражданами РФ военной службы , методах их подготовки и морально-психологическом климате в войсках;
информация о потребностях войск, их материально-техническом и финансовом обеспечении, закупках для военных, планировании и реализации мероприятий по гражданской и территориальной обороне и ряд других.
Отмечается, что список подготовлен в соответствии с федеральным законом "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" и имеет отношение к людям, целенаправленно собирающим приведенные в перечне и не относящиеся к гостайне сведения для зарубежного заказчика. Такие граждане могут быть признаны иностранными агентами.
Приказ вступает в силу с 1 декабря текущего года.