https://crimea.ria.ru/20221118/status-inoagaenta-dlya-fizlits-fsb-rasshirila-perechen-zapretov--1125426813.html

Статус иноагаента для физлиц: ФСБ расширила перечень запретов

Статус иноагаента для физлиц: ФСБ расширила перечень запретов - РИА Новости Крым, 18.11.2022

Статус иноагаента для физлиц: ФСБ расширила перечень запретов

Приказом ФСБ расширен список сведений в области военной и военно-технической деятельности, которые могут быть использованы против безопасности России зарубежным РИА Новости Крым, 18.11.2022

2022-11-18T09:58

2022-11-18T09:58

2022-11-18T10:00

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Приказом ФСБ расширен список сведений в области военной и военно-технической деятельности, которые могут быть использованы против безопасности России зарубежным источниками и за сбор которых могут объявить иноагентом. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.В перечень из 60 пунктов вошли сведения, в числе которых:оценка и прогнозы развития военно-политической, стратегической (оперативной) обстановки; данные о дислокации, наименованиях, структуре, вооружении, перевозках, маршрутах передвижения и численности подразделений ВС РФ, назначении и защищенности объектов войск и местах хранения боеприпасов; сведения о мобилизации, мобилизационной подготовке, прохождении гражданами РФ военной службы , методах их подготовки и морально-психологическом климате в войсках; информация о потребностях войск, их материально-техническом и финансовом обеспечении, закупках для военных, планировании и реализации мероприятий по гражданской и территориальной обороне и ряд других.Отмечается, что список подготовлен в соответствии с федеральным законом "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" и имеет отношение к людям, целенаправленно собирающим приведенные в перечне и не относящиеся к гостайне сведения для зарубежного заказчика. Такие граждане могут быть признаны иностранными агентами.Приказ вступает в силу с 1 декабря текущего года.

https://crimea.ria.ru/20221027/chastnoe-mnenie-kreml-o-statuse-inoagentov-dlya-pokinuvshikh-rf-1125111979.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), общество