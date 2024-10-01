https://crimea.ria.ru/20241001/pochti-6-trillionov-vydelyat-na-19-natsproektov-v-rf-na-chto-potratyat-dengi-1140762081.html

Почти 6 триллионов выделят на 19 нацпроектов в РФ: на что потратят деньги

Почти 6 триллионов выделят на 19 нацпроектов в РФ: на что потратят деньги - РИА Новости Крым, 01.10.2024

Почти 6 триллионов выделят на 19 нацпроектов в РФ: на что потратят деньги

Почти шесть триллионов рублей планируют выделить из федерального бюджета России на реализацию 19 национальных проектов в 2025 году, в последующие годы расходы... РИА Новости Крым, 01.10.2024

2024-10-01T09:11

2024-10-01T09:11

2024-10-01T09:11

нацпроекты в россии

инфографика

россия

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господдержка

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Почти шесть триллионов рублей планируют выделить из федерального бюджета России на реализацию 19 национальных проектов в 2025 году, в последующие годы расходы будут увеличены. Такая информация содержится в пояснительной записке к проекту бюджета, внесенного кабмином в Госдуму.Основные расходы заложены на социальные нацпроекты, в том числе на нацпроект "Семья" планируется потратить 2,83 триллиона рублей, "Молодежь и дети" – 0,46 триллиона рублей.0,327 триллиона рублей предусмотрены на реализацию трех нацпроектов в сфере транспорта: "Эффективная транспортная система", "Промышленное обеспечение транспортной мобильности" и "Беспилотные авиационные системы".0,112 триллиона рублей потребуются на пять нацпроектов в промышленности: "Средства производства и автоматизации", "Новые материалы и химия", "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности", "Новые атомные и энергетические технологии", "Развитие космической деятельности до 2036 года".Также предусмотрено финансирование нацпроектов в области экономики: "Международная кооперация и экспорт", "Эффективная и конкурентная экономика", "Туризм и гостеприимство", "Кадры", "Экономика данных и цифровая трансформация государства".О запуске нацпроектов президент России Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию. В частности, он сообщил, что в России будет запущен новый национальный проект "Семья", направленный на повышение рождаемости и различные меры поддержки семей с детьми.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин объявил о запуске нацпроектов "Молодежь России" и "Кадры"В 2025 году в России стартует нацпроект по поддержке экспортаПутин назвал главные приоритеты государственных расходов

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нацпроекты в россии, инфографика, россия, правительство россии, государственная дума рф, федеральный бюджет, господдержка, общество