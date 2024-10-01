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Почти 6 триллионов выделят на 19 нацпроектов в РФ: на что потратят деньги
Почти 6 триллионов выделят на 19 нацпроектов в РФ: на что потратят деньги - РИА Новости Крым, 01.10.2024
Почти 6 триллионов выделят на 19 нацпроектов в РФ: на что потратят деньги
Почти шесть триллионов рублей планируют выделить из федерального бюджета России на реализацию 19 национальных проектов в 2025 году, в последующие годы расходы... РИА Новости Крым, 01.10.2024
2024-10-01T09:11
2024-10-01T09:11
2024-10-01T09:11
нацпроекты в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Почти шесть триллионов рублей планируют выделить из федерального бюджета России на реализацию 19 национальных проектов в 2025 году, в последующие годы расходы будут увеличены. Такая информация содержится в пояснительной записке к проекту бюджета, внесенного кабмином в Госдуму.Основные расходы заложены на социальные нацпроекты, в том числе на нацпроект "Семья" планируется потратить 2,83 триллиона рублей, "Молодежь и дети" – 0,46 триллиона рублей.0,327 триллиона рублей предусмотрены на реализацию трех нацпроектов в сфере транспорта: "Эффективная транспортная система", "Промышленное обеспечение транспортной мобильности" и "Беспилотные авиационные системы".0,112 триллиона рублей потребуются на пять нацпроектов в промышленности: "Средства производства и автоматизации", "Новые материалы и химия", "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности", "Новые атомные и энергетические технологии", "Развитие космической деятельности до 2036 года".Также предусмотрено финансирование нацпроектов в области экономики: "Международная кооперация и экспорт", "Эффективная и конкурентная экономика", "Туризм и гостеприимство", "Кадры", "Экономика данных и цифровая трансформация государства".О запуске нацпроектов президент России Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию. В частности, он сообщил, что в России будет запущен новый национальный проект "Семья", направленный на повышение рождаемости и различные меры поддержки семей с детьми.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин объявил о запуске нацпроектов "Молодежь России" и "Кадры"В 2025 году в России стартует нацпроект по поддержке экспортаПутин назвал главные приоритеты государственных расходов
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нацпроекты в россии, инфографика, россия, правительство россии, государственная дума рф, федеральный бюджет, господдержка, общество
Почти 6 триллионов выделят на 19 нацпроектов в РФ: на что потратят деньги
Почти 6 триллионов рублей планируется выделить на реализацию 19 нацпроектов в 2025 году
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Почти шесть триллионов рублей планируют выделить из федерального бюджета России на реализацию 19 национальных проектов в 2025 году, в последующие годы расходы будут увеличены. Такая информация содержится в пояснительной записке к проекту бюджета, внесенного кабмином в Госдуму.
"Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации национальных проектов в целом запланированы в 2025 году в объеме 5 765 488 миллиона рублей, в 2026 году – 6 302 894 миллиона рублей, в 2027 году – 6 356 402 миллиона рублей", – говорится в документе.
Основные расходы заложены на социальные нацпроекты, в том числе на нацпроект "Семья" планируется потратить 2,83 триллиона рублей, "Молодежь и дети" – 0,46 триллиона рублей.
0,327 триллиона рублей предусмотрены на реализацию трех нацпроектов в сфере транспорта: "Эффективная транспортная система", "Промышленное обеспечение транспортной мобильности" и "Беспилотные авиационные системы".
0,112 триллиона рублей потребуются на пять нацпроектов в промышленности: "Средства производства и автоматизации", "Новые материалы и химия", "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности", "Новые атомные и энергетические технологии", "Развитие космической деятельности до 2036 года".
Также предусмотрено финансирование нацпроектов в области экономики: "Международная кооперация и экспорт", "Эффективная и конкурентная экономика", "Туризм и гостеприимство", "Кадры", "Экономика данных и цифровая трансформация государства".
О запуске нацпроектов президент России Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию
. В частности, он сообщил, что в России будет запущен новый национальный проект "Семья"
, направленный на повышение рождаемости и различные меры поддержки семей с детьми.
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