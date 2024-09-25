https://crimea.ria.ru/20240925/v-2025-godu-v-rossii-startuet-natsproekt-po-podderzhke-eksporta-1140611476.html

В 2025 году в России стартует нацпроект по поддержке экспорта

В 2025 году в России стартует нацпроект по поддержке экспорта - РИА Новости Крым, 25.09.2024

В 2025 году в России стартует нацпроект по поддержке экспорта

Нацпроект по поддержке экспорта стартует в России в следующем году и будет продлен до 2030 года. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания... РИА Новости Крым, 25.09.2024

2024-09-25T15:31

2024-09-25T15:31

2024-09-25T15:55

владимир путин (политик)

новости

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экономика

экспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Нацпроект по поддержке экспорта стартует в России в следующем году и будет продлен до 2030 года. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания президиума Госсовета по вопросам развития экспорта.И подчеркнул, что в следующем году стартует обновленный национальный проект "Международная кооперация и экспорт". Результаты в экспортной сфере, приоритеты экономического развития, которые стоят перед страной и объективные глобальные тенденции должны стать основой для его решения, мер и механизмов, сказал президент.Также глава государства рассказал, что несырьевой неэнергетический экспорт России за семь месяцев текущего года вырос на 5%, до 89,8 миллиарда долларов. И отметил, что в послании Федеральному собранию, а затем и в указе о национальных целях развития был поставлен ориентир – к 2030 году увеличить несырьевой неэнергетический экспорт как минимум на две трети по сравнению с 2023 годом.Президент РФ считает, что текущие показатели роста несырьевого неэнергетического экспорта – не предел для России. Путин отметил, что несырьевой экспорт с 2021 по 2023 год вырос более чем в 4 раза.По некоторым направлениям, например по поставкам продуктов питания, Россия уже вышла в число ведущих мировых экспортеров, заявил Путин. Такой результат – это в первую очередь заслуга специалистов, трудовых коллективов предприятий, а также институтов развития, руководителей регионов и федеральных органов власти, которые оказывают им поддержку, подчеркнул глава государства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал главные приоритеты государственных расходовВ России растет число женщин-предпринимателей – ПутинДоходы бюджета РФ выросли на треть за семь месяцев

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости, россия, экономика, экспорт