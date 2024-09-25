https://crimea.ria.ru/20240925/postradavshaya-pri-atake-na-belgorod-zhenschina-umerla-v-bolnitse-1140610714.html

Пострадавшая при атаке на Белгород женщина умерла в больнице

Пострадавшая при атаке на Белгород женщина умерла в больнице - РИА Новости Крым, 25.09.2024

Пострадавшая при атаке на Белгород женщина умерла в больнице

Тяжело раненная при атаке украинских боевиков на Белгород женщина умерла в больнице. Врачи боролись за ее жизнь с 16 сентября. Об этом в среду сообщил... РИА Новости Крым, 25.09.2024

2024-09-25T14:59

2024-09-25T14:59

2024-09-25T14:59

белгород

атака всу на белгород

обстрелы белгородской области

белгородская область

происшествия

вячеслав гладков

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Тяжело раненная при атаке украинских боевиков на Белгород женщина умерла в больнице. Врачи боролись за ее жизнь с 16 сентября. Об этом в среду сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Утром 16 сентября украинские боевики атаковали Белгород. В городе были зафиксированы попадания в жилые дома, возникли пожары. Сообщалось о десяти раненых мирных жителях.Накануне враг несколько раз бил по Белгороду, были ранены мирные жители, горели жилые дома. 23 сентября три человека, в том числе один ребенок, погибли и еще двое получили ранения при очередной атаке ВСУ на Шебекинский округ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:10 мирных жителей ранены после удара ВСУ по селу в Белгородской областиВСУ атаковало село под Шебекино: поврежден храм и ранены двоеДва мирных жителя ранены в Белгородской области при атаке дрона ВСУ

белгород

белгородская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгород, атака всу на белгород, обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, новости