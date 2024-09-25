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Пострадавшая при атаке на Белгород женщина умерла в больнице - РИА Новости Крым, 25.09.2024
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Пострадавшая при атаке на Белгород женщина умерла в больнице
Пострадавшая при атаке на Белгород женщина умерла в больнице - РИА Новости Крым, 25.09.2024
Пострадавшая при атаке на Белгород женщина умерла в больнице
Тяжело раненная при атаке украинских боевиков на Белгород женщина умерла в больнице. Врачи боролись за ее жизнь с 16 сентября. Об этом в среду сообщил... РИА Новости Крым, 25.09.2024
2024-09-25T14:59
2024-09-25T14:59
белгород
атака всу на белгород
обстрелы белгородской области
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Тяжело раненная при атаке украинских боевиков на Белгород женщина умерла в больнице. Врачи боролись за ее жизнь с 16 сентября. Об этом в среду сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Утром 16 сентября украинские боевики атаковали Белгород. В городе были зафиксированы попадания в жилые дома, возникли пожары. Сообщалось о десяти раненых мирных жителях.Накануне враг несколько раз бил по Белгороду, были ранены мирные жители, горели жилые дома. 23 сентября три человека, в том числе один ребенок, погибли и еще двое получили ранения при очередной атаке ВСУ на Шебекинский округ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:10 мирных жителей ранены после удара ВСУ по селу в Белгородской областиВСУ атаковало село под Шебекино: поврежден храм и ранены двоеДва мирных жителя ранены в Белгородской области при атаке дрона ВСУ
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белгород, атака всу на белгород, обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, новости
Пострадавшая при атаке на Белгород женщина умерла в больнице

В больнице скончалась пострадавшая при атаке ВСУ на Белгород 16 сентября - Гладков

14:59 25.09.2024
 
© Fotolia / xyБольничная палата
Больничная палата
© Fotolia / xy
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Тяжело раненная при атаке украинских боевиков на Белгород женщина умерла в больнице. Врачи боролись за ее жизнь с 16 сентября. Об этом в среду сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Утром 16 сентября украинские боевики атаковали Белгород. В городе были зафиксированы попадания в жилые дома, возникли пожары. Сообщалось о десяти раненых мирных жителях.

"В больнице скончалась женщина, которая получила тяжелые ранения в результате вражеского обстрела города Белгорода 16 сентября. Все эти дни врачи боролись за ее жизнь, но, к огромному несчастью, полученные ранения оказались несовместимы с жизнью", - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Накануне враг несколько раз бил по Белгороду, были ранены мирные жители, горели жилые дома. 23 сентября три человека, в том числе один ребенок, погибли и еще двое получили ранения при очередной атаке ВСУ на Шебекинский округ.
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БелгородАтака ВСУ на БелгородОбстрелы Белгородской областиБелгородская областьПроисшествияВячеслав ГладковНовости
 
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