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10 мирных жителей ранены после удара ВСУ по селу в Белгородской области - РИА Новости Крым, 22.09.2024
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10 мирных жителей ранены после удара ВСУ по селу в Белгородской области
10 мирных жителей ранены после удара ВСУ по селу в Белгородской области - РИА Новости Крым, 22.09.2024
10 мирных жителей ранены после удара ВСУ по селу в Белгородской области
В селе Черемошное Белгородского района в результате обстрела ВСУ ранены 10 мирных жителей, в том числе глава администрации. Об этом сообщает губернатор... РИА Новости Крым, 22.09.2024
2024-09-22T15:40
2024-09-22T15:41
белгородская область
вячеслав гладков
новости
происшествия
скорая помощь
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы белгородской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. В селе Черемошное Белгородского района в результате обстрела ВСУ ранены 10 мирных жителей, в том числе глава администрации. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.По информации Гладкова, машины сокрой помощи доставляют шестерых пострадавших в одну из городских больниц Белгорода, еще четверых – в областную клиническую больницу. Состояние пятерых раненых оценивают как средней степени тяжести, два человека – в удовлетворительном состоянии.Информация о последствиях уточняется. На месте работают оперативные службы.После атаки беспилотников в ночь на 18 сентября на город Торопец в Тверской области в больницы попали 13 человек. В пунктах временного размещения было организовано дежурство медиков.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковало село под Шебекино: поврежден храм и ранены двое15 беспилотников сбиты над регионами РФ - шесть из них над Азовском моремВ Тихорецке развернули городок жизнеобеспечения для пострадавших
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белгородская область, вячеслав гладков, новости, происшествия, скорая помощь, всу (вооруженные силы украины), обстрелы белгородской области
10 мирных жителей ранены после удара ВСУ по селу в Белгородской области

Глава администрации и бойцы самообороны попали под обстрел ВСУ в Белгородской области

15:40 22.09.2024 (обновлено: 15:41 22.09.2024)
 
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. В селе Черемошное Белгородского района в результате обстрела ВСУ ранены 10 мирных жителей, в том числе глава администрации. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Среди пострадавших глава администрации Яснозоренского сельского поселения и 7 бойцов самообороны. Состояние трех мужчин оценивается медиками как тяжелое", – говорится в сообщении.

По информации Гладкова, машины сокрой помощи доставляют шестерых пострадавших в одну из городских больниц Белгорода, еще четверых – в областную клиническую больницу. Состояние пятерых раненых оценивают как средней степени тяжести, два человека – в удовлетворительном состоянии.
Информация о последствиях уточняется. На месте работают оперативные службы.
После атаки беспилотников в ночь на 18 сентября на город Торопец в Тверской области в больницы попали 13 человек. В пунктах временного размещения было организовано дежурство медиков.
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Белгородская областьВячеслав ГладковНовостиПроисшествияСкорая помощьВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы Белгородской области
 
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