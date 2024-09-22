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10 мирных жителей ранены после удара ВСУ по селу в Белгородской области
10 мирных жителей ранены после удара ВСУ по селу в Белгородской области - РИА Новости Крым, 22.09.2024
10 мирных жителей ранены после удара ВСУ по селу в Белгородской области
В селе Черемошное Белгородского района в результате обстрела ВСУ ранены 10 мирных жителей, в том числе глава администрации. Об этом сообщает губернатор... РИА Новости Крым, 22.09.2024
2024-09-22T15:40
2024-09-22T15:40
2024-09-22T15:41
белгородская область
вячеслав гладков
новости
происшествия
скорая помощь
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы белгородской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. В селе Черемошное Белгородского района в результате обстрела ВСУ ранены 10 мирных жителей, в том числе глава администрации. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.По информации Гладкова, машины сокрой помощи доставляют шестерых пострадавших в одну из городских больниц Белгорода, еще четверых – в областную клиническую больницу. Состояние пятерых раненых оценивают как средней степени тяжести, два человека – в удовлетворительном состоянии.Информация о последствиях уточняется. На месте работают оперативные службы.После атаки беспилотников в ночь на 18 сентября на город Торопец в Тверской области в больницы попали 13 человек. В пунктах временного размещения было организовано дежурство медиков.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковало село под Шебекино: поврежден храм и ранены двое15 беспилотников сбиты над регионами РФ - шесть из них над Азовском моремВ Тихорецке развернули городок жизнеобеспечения для пострадавших
белгородская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белгородская область, вячеслав гладков, новости, происшествия, скорая помощь, всу (вооруженные силы украины), обстрелы белгородской области
10 мирных жителей ранены после удара ВСУ по селу в Белгородской области
Глава администрации и бойцы самообороны попали под обстрел ВСУ в Белгородской области
15:40 22.09.2024 (обновлено: 15:41 22.09.2024)