https://crimea.ria.ru/20240922/10-mirnykh-zhiteley-raneny-posle-udara-vsu-po-selu-v-belgorodskoy-oblasti-1140525456.html

10 мирных жителей ранены после удара ВСУ по селу в Белгородской области

10 мирных жителей ранены после удара ВСУ по селу в Белгородской области - РИА Новости Крым, 22.09.2024

10 мирных жителей ранены после удара ВСУ по селу в Белгородской области

В селе Черемошное Белгородского района в результате обстрела ВСУ ранены 10 мирных жителей, в том числе глава администрации. Об этом сообщает губернатор... РИА Новости Крым, 22.09.2024

2024-09-22T15:40

2024-09-22T15:40

2024-09-22T15:41

белгородская область

вячеслав гладков

новости

происшествия

скорая помощь

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы белгородской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. В селе Черемошное Белгородского района в результате обстрела ВСУ ранены 10 мирных жителей, в том числе глава администрации. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.По информации Гладкова, машины сокрой помощи доставляют шестерых пострадавших в одну из городских больниц Белгорода, еще четверых – в областную клиническую больницу. Состояние пятерых раненых оценивают как средней степени тяжести, два человека – в удовлетворительном состоянии.Информация о последствиях уточняется. На месте работают оперативные службы.После атаки беспилотников в ночь на 18 сентября на город Торопец в Тверской области в больницы попали 13 человек. В пунктах временного размещения было организовано дежурство медиков.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковало село под Шебекино: поврежден храм и ранены двое15 беспилотников сбиты над регионами РФ - шесть из них над Азовском моремВ Тихорецке развернули городок жизнеобеспечения для пострадавших

белгородская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, вячеслав гладков, новости, происшествия, скорая помощь, всу (вооруженные силы украины), обстрелы белгородской области