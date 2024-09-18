https://crimea.ria.ru/20240918/13-chelovek-gospitalizirovany-v-tverskoy-oblasti-posle-ataki-bespilotnikov-1140441170.html

13 человек попали в больницы с ранениями после атаки дронов на Торопец

13 человек попали в больницы с ранениями после атаки дронов на Торопец - РИА Новости Крым, 18.09.2024

13 человек попали в больницы с ранениями после атаки дронов на Торопец

После атаки беспилотников на город Торопец в Тверской области в больницах находятся 13 человек, еще 15 мирных жителей осматривают врачи. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 18.09.2024

2024-09-18T16:05

2024-09-18T16:05

2024-09-18T16:10

тверская область

происшествия

общество

минздрав рф

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/1d/1138450772_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_a4c99ede59e649eadf895693a39a1d10.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. После атаки беспилотников на город Торопец в Тверской области в больницах находятся 13 человек, еще 15 мирных жителей осматривают врачи. Об этом со ссылкой на заявление помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова пишет РИА Новости.В ночь на 18 сентября массированной беспилотной атаке подвергся город Торопец в Тверской области. В местах падения обломков дронов вспыхнули пожары, власти приняли решение начать частичную эвакуацию жителей из опасных мест. К обеду доступ жителей в город Торопец возобновили.Он уточнил, что медики осматривают еще 15 человек. В пунктах временного размещения организовано дежурство медиков.В ночь на среду силы ПВО уничтожили 54 беспилотника над Тверской, Смоленской, Курской, Орловской и Брянской областями. В течение дня дроны ВСУ продолжают атаковать мирные села Белгородской области. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковало село под Шебекино: поврежден храм и ранены двоеДрон атаковал автобус в Шебекино – ранены четыре человекаЭнергодар подвергся массовой атаке беспилотников ВСУ

тверская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тверская область, происшествия, общество, минздрав рф, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, новости