Рейтинг@Mail.ru
13 человек попали в больницы с ранениями после атаки дронов на Торопец - РИА Новости Крым, 18.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240918/13-chelovek-gospitalizirovany-v-tverskoy-oblasti-posle-ataki-bespilotnikov-1140441170.html
13 человек попали в больницы с ранениями после атаки дронов на Торопец
13 человек попали в больницы с ранениями после атаки дронов на Торопец - РИА Новости Крым, 18.09.2024
13 человек попали в больницы с ранениями после атаки дронов на Торопец
После атаки беспилотников на город Торопец в Тверской области в больницах находятся 13 человек, еще 15 мирных жителей осматривают врачи. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 18.09.2024
2024-09-18T16:05
2024-09-18T16:10
тверская область
происшествия
общество
минздрав рф
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/1d/1138450772_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_a4c99ede59e649eadf895693a39a1d10.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. После атаки беспилотников на город Торопец в Тверской области в больницах находятся 13 человек, еще 15 мирных жителей осматривают врачи. Об этом со ссылкой на заявление помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова пишет РИА Новости.В ночь на 18 сентября массированной беспилотной атаке подвергся город Торопец в Тверской области. В местах падения обломков дронов вспыхнули пожары, власти приняли решение начать частичную эвакуацию жителей из опасных мест. К обеду доступ жителей в город Торопец возобновили.Он уточнил, что медики осматривают еще 15 человек. В пунктах временного размещения организовано дежурство медиков.В ночь на среду силы ПВО уничтожили 54 беспилотника над Тверской, Смоленской, Курской, Орловской и Брянской областями. В течение дня дроны ВСУ продолжают атаковать мирные села Белгородской области. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковало село под Шебекино: поврежден храм и ранены двоеДрон атаковал автобус в Шебекино – ранены четыре человекаЭнергодар подвергся массовой атаке беспилотников ВСУ
тверская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/1d/1138450772_78:0:562:363_1920x0_80_0_0_6b5b7980682b2d4b396f774830ead552.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
тверская область, происшествия, общество, минздрав рф, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, новости
13 человек попали в больницы с ранениями после атаки дронов на Торопец

13 человек госпитализированы после атаки дронов на Торопец в Тверской области

16:05 18.09.2024 (обновлено: 16:10 18.09.2024)
 
© РИА НовостиВ больнице
В больнице - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. После атаки беспилотников на город Торопец в Тверской области в больницах находятся 13 человек, еще 15 мирных жителей осматривают врачи. Об этом со ссылкой на заявление помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова пишет РИА Новости.
В ночь на 18 сентября массированной беспилотной атаке подвергся город Торопец в Тверской области. В местах падения обломков дронов вспыхнули пожары, власти приняли решение начать частичную эвакуацию жителей из опасных мест. К обеду доступ жителей в город Торопец возобновили.

"В результате инцидента в Тверской области госпитализированы 13 человек в состоянии средней степени тяжести, их жизни ничто не угрожает, помощь оказывается в полном объеме", - сообщил Кузнецов журналистам.

Он уточнил, что медики осматривают еще 15 человек. В пунктах временного размещения организовано дежурство медиков.
В ночь на среду силы ПВО уничтожили 54 беспилотника над Тверской, Смоленской, Курской, Орловской и Брянской областями. В течение дня дроны ВСУ продолжают атаковать мирные села Белгородской области.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВСУ атаковало село под Шебекино: поврежден храм и ранены двое
Дрон атаковал автобус в Шебекино – ранены четыре человека
Энергодар подвергся массовой атаке беспилотников ВСУ
 
Тверская областьПроисшествияОбществоМинздрав РФБеспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы ВСУНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:05В Севастополе будут готовить энергетиков для работы на Запорожской АЭС
16:48В России растет число женщин-предпринимателей – Путин
16:29Главного бухгалтера Севастопольского морского порта подозревают в хищении
16:20В Алуште за продажу смертельно опасного "вина" задержали азербайджанцев
16:07При захвате офисов Wildberries в Москве погиб сотрудник охраны
16:0513 человек попали в больницы с ранениями после атаки дронов на Торопец
15:51Ситуация в Курской области: уничтожены 400 боевиков ВСУ
15:21Небо над Крымом закрыли "БУКами" от истребителей F-16
15:10Захват офисов Wildberries в Москве: что известно на данный момент
14:49Украина рекордно увеличила военный бюджет - что это означает
14:34Леса Крыма "под замком" до октября
14:27Следком завел дело о взятке против главы автобронетанковой службы ЦВО
14:20Что изменит на Ближнем Востоке "атака пейджеров" в Ливане
14:03Потери растут с каждым днем: за сутки ВСУ лишились 2060 боевиков
13:47Индустриальный парк "Феодосия" - когда в периметр зайдут производства
13:26Попытка захвата офисов Wildberries в Москве – есть раненые
13:18Затяжной шторм надвигается на Крым
13:11Доступ в атакованный дронами город Торопец открыт
13:05В Кремле ответили Столтенбергу на слова о "красных линиях"
12:35Как идет ремонт противообвальной галереи на трассе Севастополь - Ялта
Лента новостейМолния