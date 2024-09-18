https://crimea.ria.ru/20240918/v-tverskoy-oblasti-obyavlena-chastichnaya-evakuatsiya-iz-za-ataki-dronov-1140425015.html

В Тверской области объявлена частичная эвакуация из-за атаки дронов

В Тверской области объявлена частичная эвакуация из-за атаки дронов - РИА Новости Крым, 18.09.2024

В Тверской области объявлена частичная эвакуация из-за атаки дронов

Город Торопец в Тверской области подвергся массированной беспилотной атаке. В местах падения обломков дронов вспыхнули пожары, власти приняли решение начать... РИА Новости Крым, 18.09.2024

2024-09-18T06:19

2024-09-18T06:19

2024-09-18T06:34

тверская область

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

обстрелы всу

общество

эвакуация

новости

пво

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Город Торопец в Тверской области подвергся массированной беспилотной атаке. В местах падения обломков дронов вспыхнули пожары, власти приняли решение начать частичную эвакуацию жителей из опасных мест. Об этом сообщает правительство региона.Отмечается, что утром в среду силы ПВО продолжают отражать атаки врага. На месте пожара работают специалисты.Для эвакуации горожан подготовлены автобусы, добавили в администрации Торопецкого муниципального округа.Власти Западнодвинского муниципального округа приняли решение приостановить работу детских садов и школ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20240916/vosem-mirnykh-zhiteley-raneny-pri-atake-na-belgorod-1140367983.html

тверская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тверская область, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, обстрелы всу, общество, эвакуация, новости, пво, безопасность