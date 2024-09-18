https://crimea.ria.ru/20240918/v-tverskoy-oblasti-obyavlena-chastichnaya-evakuatsiya-iz-za-ataki-dronov-1140425015.html
В Тверской области объявлена частичная эвакуация из-за атаки дронов
В Тверской области объявлена частичная эвакуация из-за атаки дронов - РИА Новости Крым, 18.09.2024
В Тверской области объявлена частичная эвакуация из-за атаки дронов
Город Торопец в Тверской области подвергся массированной беспилотной атаке. В местах падения обломков дронов вспыхнули пожары, власти приняли решение начать... РИА Новости Крым, 18.09.2024
2024-09-18T06:19
2024-09-18T06:19
2024-09-18T06:34
тверская область
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
обстрелы всу
общество
эвакуация
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пво
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Город Торопец в Тверской области подвергся массированной беспилотной атаке. В местах падения обломков дронов вспыхнули пожары, власти приняли решение начать частичную эвакуацию жителей из опасных мест. Об этом сообщает правительство региона.Отмечается, что утром в среду силы ПВО продолжают отражать атаки врага. На месте пожара работают специалисты.Для эвакуации горожан подготовлены автобусы, добавили в администрации Торопецкого муниципального округа.Власти Западнодвинского муниципального округа приняли решение приостановить работу детских садов и школ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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тверская область, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, обстрелы всу, общество, эвакуация, новости, пво, безопасность
В Тверской области объявлена частичная эвакуация из-за атаки дронов
В Тверской области на местах пожаров после атаки дронов объявлена частичная эвакуация
06:19 18.09.2024 (обновлено: 06:34 18.09.2024)