https://crimea.ria.ru/20250129/promzona-polykhaet-v-nizhegorodskoy-oblasti-posle-ataki-1143757725.html

Промзона полыхает в Нижегородской области после атаки

Промзона полыхает в Нижегородской области после атаки - РИА Новости Крым, 29.01.2025

Промзона полыхает в Нижегородской области после атаки

В Нижегородской области при атаке беспилотников загорелось предприятие в промышленной зоне. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин. РИА Новости Крым, 29.01.2025

2025-01-29T06:32

2025-01-29T06:32

2025-01-29T06:35

нижегородская область

происшествия

пожар

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

новости

глеб никитин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. В Нижегородской области при атаке беспилотников загорелось предприятие в промышленной зоне. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.По его словам, силы противовоздушной обороны отражали атаку в ночь на среду. По предварительным данным, пострадавших нет, добавил Никитин.В Смоленской области при также отражена массированная атака. Один из беспилотников сбит при попытке ударить по объекту ядерной энергетики, сообщал ранее губернатор региона Василий Анохин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

нижегородская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нижегородская область, происшествия, пожар, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости, глеб никитин