https://crimea.ria.ru/20250129/promzona-polykhaet-v-nizhegorodskoy-oblasti-posle-ataki-1143757725.html
Промзона полыхает в Нижегородской области после атаки
Промзона полыхает в Нижегородской области после атаки - РИА Новости Крым, 29.01.2025
Промзона полыхает в Нижегородской области после атаки
В Нижегородской области при атаке беспилотников загорелось предприятие в промышленной зоне. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин. РИА Новости Крым, 29.01.2025
2025-01-29T06:32
2025-01-29T06:32
2025-01-29T06:35
нижегородская область
происшествия
пожар
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
глеб никитин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. В Нижегородской области при атаке беспилотников загорелось предприятие в промышленной зоне. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.По его словам, силы противовоздушной обороны отражали атаку в ночь на среду. По предварительным данным, пострадавших нет, добавил Никитин.В Смоленской области при также отражена массированная атака. Один из беспилотников сбит при попытке ударить по объекту ядерной энергетики, сообщал ранее губернатор региона Василий Анохин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
нижегородская область
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижегородская область, происшествия, пожар, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости, глеб никитин
Промзона полыхает в Нижегородской области после атаки
В Нижегородской области после атаки беспилотников загорелась промзона – власти
06:32 29.01.2025 (обновлено: 06:35 29.01.2025)