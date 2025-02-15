Большегруз влетел в легковушку и перевернулся – смертельное ДТП на Кубани
На Кубани три человека погибли при столкновении грузовика и легковушки
© 23 МВДНа Кубани три человека погибли при столкновении грузовика и легковушки
© 23 МВД
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае три человека погибли в столкновении тягача с полуприцепом и легкового автомобиля. Об этом сообщили в краевом управлении МВД РФ.
Отмечается, что авария произошла утром в субботу в Динском районе на трассе Краснодар – Кропоткин – граница Ставропольского края.
© 23 МВДНа Кубани три человека погибли при столкновении грузовика и легковушки
© 23 МВД
На Кубани три человека погибли при столкновении грузовика и легковушки
"Водитель тягача Scania с полуприцепом, выехал на встречную полосу, там где это запрещено, и столкнулся со встречным Volkswagen Passat, после чего большегруз опрокинулся.️ Водитель легкового авто и два его пассажира скончались на месте происшествия. Их личности пока не установлены", - говорится в сообщении.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства происшествия.
© 23 МВДНа Кубани три человека погибли при столкновении грузовика и легковушки
© 23 МВД
На Кубани три человека погибли при столкновении грузовика и легковушки
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