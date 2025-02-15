https://crimea.ria.ru/20250215/bolshegruz-vletel-v-legkovushku-i-perevernulsya--smertelnoe-dtp-na-kubani-1144202701.html

Большегруз влетел в легковушку и перевернулся – смертельное ДТП на Кубани

Большегруз влетел в легковушку и перевернулся – смертельное ДТП на Кубани - РИА Новости Крым, 15.02.2025

Большегруз влетел в легковушку и перевернулся – смертельное ДТП на Кубани

В Краснодарском крае три человека погибли в столкновении тягача с полуприцепом и легкового автомобиля. Об этом сообщили в краевом управлении МВД РФ. РИА Новости Крым, 15.02.2025

2025-02-15T13:09

2025-02-15T13:09

2025-02-15T13:09

умвд россии по краснодарскому краю

краснодарский край

происшествия

кубань

дтп

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае три человека погибли в столкновении тягача с полуприцепом и легкового автомобиля. Об этом сообщили в краевом управлении МВД РФ.Отмечается, что авария произошла утром в субботу в Динском районе на трассе Краснодар – Кропоткин – граница Ставропольского края.На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства происшествия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Младенец и двое взрослых пострадали в ДТП на востоке КрымаДвое детей и двое взрослых пострадали в тройном ДТП в КрымуСмертельная авария со "скорой" в Севастополе - СК возбудил дело

краснодарский край

кубань

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умвд россии по краснодарскому краю, краснодарский край, происшествия, кубань, дтп, транспорт, новости