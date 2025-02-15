Рейтинг@Mail.ru
Большегруз влетел в легковушку и перевернулся – смертельное ДТП на Кубани - РИА Новости Крым, 15.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250215/bolshegruz-vletel-v-legkovushku-i-perevernulsya--smertelnoe-dtp-na-kubani-1144202701.html
Большегруз влетел в легковушку и перевернулся – смертельное ДТП на Кубани
Большегруз влетел в легковушку и перевернулся – смертельное ДТП на Кубани - РИА Новости Крым, 15.02.2025
Большегруз влетел в легковушку и перевернулся – смертельное ДТП на Кубани
В Краснодарском крае три человека погибли в столкновении тягача с полуприцепом и легкового автомобиля. Об этом сообщили в краевом управлении МВД РФ. РИА Новости Крым, 15.02.2025
2025-02-15T13:09
2025-02-15T13:09
умвд россии по краснодарскому краю
краснодарский край
происшествия
кубань
дтп
транспорт
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0f/1144202354_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_4808402f20898cc0a8126bbc4bd080b9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае три человека погибли в столкновении тягача с полуприцепом и легкового автомобиля. Об этом сообщили в краевом управлении МВД РФ.Отмечается, что авария произошла утром в субботу в Динском районе на трассе Краснодар – Кропоткин – граница Ставропольского края.На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства происшествия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Младенец и двое взрослых пострадали в ДТП на востоке КрымаДвое детей и двое взрослых пострадали в тройном ДТП в КрымуСмертельная авария со "скорой" в Севастополе - СК возбудил дело
краснодарский край
кубань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0f/1144202354_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_e548abf46d7de4ca279b1a4558ddaca9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
умвд россии по краснодарскому краю, краснодарский край, происшествия, кубань, дтп, транспорт, новости
Большегруз влетел в легковушку и перевернулся – смертельное ДТП на Кубани

На Кубани три человека погибли при столкновении грузовика и легковушки

13:09 15.02.2025
 
© 23 МВДНа Кубани три человека погибли при столкновении грузовика и легковушки
На Кубани три человека погибли при столкновении грузовика и легковушки
© 23 МВД
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае три человека погибли в столкновении тягача с полуприцепом и легкового автомобиля. Об этом сообщили в краевом управлении МВД РФ.
Отмечается, что авария произошла утром в субботу в Динском районе на трассе Краснодар – Кропоткин – граница Ставропольского края.
© 23 МВДНа Кубани три человека погибли при столкновении грузовика и легковушки
На Кубани три человека погибли при столкновении грузовика и легковушки
© 23 МВД
На Кубани три человека погибли при столкновении грузовика и легковушки

"Водитель тягача Scania с полуприцепом, выехал на встречную полосу, там где это запрещено, и столкнулся со встречным Volkswagen Passat, после чего большегруз опрокинулся.️ Водитель легкового авто и два его пассажира скончались на месте происшествия. Их личности пока не установлены", - говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства происшествия.
© 23 МВДНа Кубани три человека погибли при столкновении грузовика и легковушки
На Кубани три человека погибли при столкновении грузовика и легковушки
© 23 МВД
На Кубани три человека погибли при столкновении грузовика и легковушки
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Младенец и двое взрослых пострадали в ДТП на востоке Крыма
Двое детей и двое взрослых пострадали в тройном ДТП в Крыму
Смертельная авария со "скорой" в Севастополе - СК возбудил дело
 
УМВД России по Краснодарскому краюКраснодарский крайПроисшествияКубаньДТПТранспортНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:02Главы МИД России и США провели телефонный разговор
21:34Атака на регионы РФ и заявления Келлога в Мюнхене: главное за день
20:45Крымские термы: эксперт оценил потенциал на севере полуострова
20:22Ледяной шторм разрушил пляж в Таганроге
20:10В Севастополе разрабатывают собственные нейросети
19:37В Крыму предложили украинцам поменять гражданство вместе с территорией
19:04Крымский мост сейчас - очередь растет
18:56Выборы президента Абхазии признаны состоявшимися
18:37Келлог пообещал урегулировать украинский конфликт за 180 дней
18:03В Крыму количество жалоб на мошенников выросло в 4 раза
17:46Европы не будет за столом переговоров по Украине – Келлог
17:22Покушение на Аксенова и опасные роды в Крыму: топ новостей недели
16:48Защитники земли русской: вывод советских войск из Афганистана
16:16Сколько стоит откупиться от украинских военкомов – названы "тарифы" ТЦК
15:53Вывод войск из Афганистана – в Крыму почтили память россиян
15:46В Крыму дорожные подрядчики попали в "черный список" за плохой ремонт
15:21Украинцы не хотят выборов: Зеленский призвал несогласных уехать из страны
15:08В Судаке появился "Мемориал славы"
14:45Женщина взорвала сотрудников ТЦК в Николаеве
14:29Отбиты три атаки врага: в Курской области уничтожены еще 280 боевиков ВСУ
Лента новостейМолния