https://crimea.ria.ru/20250215/berezovka-v-donbasse-pereshla-pod-kontrol-rossii-1144202145.html

Березовка в Донбассе перешла под контроль России

Березовка в Донбассе перешла под контроль России - РИА Новости Крым, 15.02.2025

Березовка в Донбассе перешла под контроль России

Вооруженные силы России продолжают громить врага в Донбассе. Бойцы группировки войск "Центр" освободили еще один населенный пункт в Донецкой Народной... РИА Новости Крым, 15.02.2025

2025-02-15T12:56

2025-02-15T12:56

2025-02-15T12:59

министерство обороны рф

новости сво

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

группировка войск "центр"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России продолжают громить врага в Донбассе. Бойцы группировки войск "Центр" освободили еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.Накануне армия России взяла под контроль еще два населенных пункта в ДНР - Дачное и Зеленое поле. Ранее подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Водяное Второе Донецкой Народной Республики". 11 февраля российские войска взяли под контроль населенный пункт Ясеневое в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250214/armiya-rossii-nanesla-14-gruppovykh-udarov-po-vazhnym-obektam-na-ukraine-1144173675.html

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , группировка войск "центр"