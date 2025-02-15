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Березовка в Донбассе перешла под контроль России - РИА Новости Крым, 15.02.2025
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Березовка в Донбассе перешла под контроль России
Березовка в Донбассе перешла под контроль России - РИА Новости Крым, 15.02.2025
Березовка в Донбассе перешла под контроль России
Вооруженные силы России продолжают громить врага в Донбассе. Бойцы группировки войск "Центр" освободили еще один населенный пункт в Донецкой Народной... РИА Новости Крым, 15.02.2025
2025-02-15T12:56
2025-02-15T12:59
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
группировка войск "центр"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России продолжают громить врага в Донбассе. Бойцы группировки войск "Центр" освободили еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.Накануне армия России взяла под контроль еще два населенных пункта в ДНР - Дачное и Зеленое поле. Ранее подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Водяное Второе Донецкой Народной Республики". 11 февраля российские войска взяли под контроль населенный пункт Ясеневое в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250214/armiya-rossii-nanesla-14-gruppovykh-udarov-po-vazhnym-obektam-na-ukraine-1144173675.html
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , группировка войск "центр"
Березовка в Донбассе перешла под контроль России

Армия России освободила Березовку в ДНР

12:56 15.02.2025 (обновлено: 12:59 15.02.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота сводной артиллерийской группы "Пресса" спецназа "Ахмат"
Работа сводной артиллерийской группы Пресса спецназа Ахмат - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России продолжают громить врага в Донбассе. Бойцы группировки войск "Центр" освободили еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате решительных действий освободили населенный пункт Березовка Донецкой Народной Республики", - сказано в сообщении военного ведомства.
Накануне армия России взяла под контроль еще два населенных пункта в ДНР - Дачное и Зеленое поле. Ранее подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Водяное Второе Донецкой Народной Республики". 11 февраля российские войска взяли под контроль населенный пункт Ясеневое в ДНР.
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Министерство обороны РФНовости СВОВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУГруппировка войск "Центр"
 
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