https://crimea.ria.ru/20250215/berezovka-v-donbasse-pereshla-pod-kontrol-rossii-1144202145.html
Березовка в Донбассе перешла под контроль России
Березовка в Донбассе перешла под контроль России - РИА Новости Крым, 15.02.2025
Березовка в Донбассе перешла под контроль России
Вооруженные силы России продолжают громить врага в Донбассе. Бойцы группировки войск "Центр" освободили еще один населенный пункт в Донецкой Народной... РИА Новости Крым, 15.02.2025
2025-02-15T12:56
2025-02-15T12:56
2025-02-15T12:59
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
группировка войск "центр"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России продолжают громить врага в Донбассе. Бойцы группировки войск "Центр" освободили еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.Накануне армия России взяла под контроль еще два населенных пункта в ДНР - Дачное и Зеленое поле. Ранее подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Водяное Второе Донецкой Народной Республики". 11 февраля российские войска взяли под контроль населенный пункт Ясеневое в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , группировка войск "центр"
Березовка в Донбассе перешла под контроль России
Армия России освободила Березовку в ДНР
12:56 15.02.2025 (обновлено: 12:59 15.02.2025)