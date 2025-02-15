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В Крыму скорректировали цены на бензин - РИА Новости Крым, 15.02.2025
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В Крыму скорректировали цены на бензин
В Крыму скорректировали цены на бензин - РИА Новости Крым, 15.02.2025
В Крыму скорректировали цены на бензин
На автозаправочных станциях Крыма скорректировали цену на бензин после повышения стоимости в начале недели. Об этом сообщил председатель Совета Министров... РИА Новости Крым, 15.02.2025
2025-02-15T10:39
2025-02-15T11:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. На автозаправочных станциях Крыма скорректировали цену на бензин после повышения стоимости в начале недели. Об этом сообщил председатель Совета Министров региона Юрий Гоцанюк.По его словам, это стало возможным благодаря снижению цен на топливо на бирже.На сегодняшний день на крымских АЗС можно купить бензин марки АИ-95 по 66,50 рублей за литр, а марки АИ-92 от 60,70 до 60,79 рублей за литр.Гоцанюк отметил, что правительство Республики Крым мониторит ситуацию на бирже и ценовую политику предприятий-трейдеров региона каждый день. 11 февраля глава крымского правительства сообщал, что наблюдающееся на автозаправочных станциях Крыма повышение стоимости топлива обусловлено ростом цен на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже на 5-8 процентов. Он пояснил, что из-за этого цены на некоторых крымских АЗС выросли от 20 до 60 копеек, поскольку из-за ограниченного объема оптовой реализации на бирже местные трейдеры не могут закупать необходимое количество светлых нефтепродуктов по более низким ценам.С 15 января 2025 года в Крыму на 3 рубля снизилась стоимость бензина АИ-95.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Цены на бензин в Крыму опять выросли – в чем причинаКрым и Севастополь оказались в конце рейтинга по цене на бензинОбычные "ГАЗели" в электрические: в Крыму создали уникальный комплекс
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В Крыму скорректировали цены на бензин

В Крыму скорректировали стоимость бензина после снижения цен на бирже – власти

10:39 15.02.2025 (обновлено: 11:38 15.02.2025)
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичАЗС
АЗС - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. На автозаправочных станциях Крыма скорректировали цену на бензин после повышения стоимости в начале недели. Об этом сообщил председатель Совета Министров региона Юрий Гоцанюк.
По его словам, это стало возможным благодаря снижению цен на топливо на бирже.
"По итогам биржевой сессии 14 февраля оптовая стоимость светлых нефтепродуктов снизилась: АИ-92 стоит 54,5 тысяч рублей, а АИ-95 – 56,3 тысяч рублей. Это снижение привело к корректировке цен на топливо на автозаправочных станциях, где в начале недели наблюдался рост", - написал он в Telegram-канале.
На сегодняшний день на крымских АЗС можно купить бензин марки АИ-95 по 66,50 рублей за литр, а марки АИ-92 от 60,70 до 60,79 рублей за литр.
© РИА Новости КрымЦены на бензин на АЗС в Крыму
Цены на бензин на АЗС в Крыму
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Цены на бензин на АЗС в Крыму
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымЦены на бензин на АЗС в Крыму
Цены на бензин на АЗС в Крыму
2 из 2
Цены на бензин на АЗС в Крыму
© РИА Новости Крым
1 из 2
Цены на бензин на АЗС в Крыму
© РИА Новости Крым
2 из 2
Цены на бензин на АЗС в Крыму
© РИА Новости Крым
Гоцанюк отметил, что правительство Республики Крым мониторит ситуацию на бирже и ценовую политику предприятий-трейдеров региона каждый день.
11 февраля глава крымского правительства сообщал, что наблюдающееся на автозаправочных станциях Крыма повышение стоимости топлива обусловлено ростом цен на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже на 5-8 процентов.
Он пояснил, что из-за этого цены на некоторых крымских АЗС выросли от 20 до 60 копеек, поскольку из-за ограниченного объема оптовой реализации на бирже местные трейдеры не могут закупать необходимое количество светлых нефтепродуктов по более низким ценам.
С 15 января 2025 года в Крыму на 3 рубля снизилась стоимость бензина АИ-95.
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