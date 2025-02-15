https://crimea.ria.ru/20250215/raskryta-prichina-unichtozheniya-istrebitelya-f-16-na-ukraine-1144200392.html

Раскрыта причина уничтожения истребителя F-16 на Украине

Раскрыта причина уничтожения истребителя F-16 на Украине - РИА Новости Крым, 15.02.2025

Раскрыта причина уничтожения истребителя F-16 на Украине

Украинские силы ПВО летом прошлого года сбили свой истребитель F-16 из комплекса Patriot из-за отсутствия на американском самолете системы опознавания... РИА Новости Крым, 15.02.2025

2025-02-15T11:01

2025-02-15T11:01

2025-02-15T11:28

самолеты f-16

украина

patriot (зенитный ракетный комплекс)

в мире

поставки западного оружия украине

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/1e/1140005309_0:50:967:593_1920x0_80_0_0_9764a1cec5d7f9cdd70ad91a1c6e6e5f.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Украинские силы ПВО летом прошлого года сбили свой истребитель F-16 из комплекса Patriot из-за отсутствия на американском самолете системы опознавания "свой-чужой". Об этом пишет издание The Wall Street Journal.Инцидент произошел в августе прошлого года. Выдвигались различные версии произошедшего, в том числе уничтожение F-16 в результате удара Вооруженных сил РФ по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, а также ошибка пилота. Позже появились данные, что переданный Киеву американский истребитель был уничтожен дружественным огнем украинской ПВО. По словам депутата Верховной рады Марьяны Безуглой, самолет был поражен из зенитного ракетного комплекса Patriot вследствие дискоординации между подразделениями.По данным WSJ, катастрофа произошла по причине отсутствия в переданных Украине истребителях тактической сети Link 16, по которой пилоты передают военным на земле свои точные координаты. Она позволяет видеть в реальном времени все задействованные в сети объекты, включая самолеты, наземные подразделения и системы ПВО.В начале августа 2024 года Владимир Зеленский заявлял о поставках на Украину первых истребителей F-16. В декабре он заявил о прибытии в страну второй партии истребителей F-16 от Дании.В конце июля британская газета The Telegraph написала, что на Украине пилоты совершили первые вылеты на американских истребителях F-16. Они использовались в качестве средств ПВО.Начальник управления коммуникаций командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат признал, что истребители F-16, которые имеются в распоряжении украинской армии, не могут соревноваться в воздушных боях с самолетами России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Старик с короткими руками": Ростех о возможностях Mirage 2000 на УкраинеУкраина ожидает новую партию истребителей F-16 от Нидерландов в этом годуНебо над Крымом закрыли "БУКами" от истребителей F-16

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

самолеты f-16, украина, patriot (зенитный ракетный комплекс), в мире, поставки западного оружия украине, новости