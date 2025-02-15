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Раскрыта причина уничтожения истребителя F-16 на Украине - РИА Новости Крым, 15.02.2025
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Раскрыта причина уничтожения истребителя F-16 на Украине
Раскрыта причина уничтожения истребителя F-16 на Украине - РИА Новости Крым, 15.02.2025
Раскрыта причина уничтожения истребителя F-16 на Украине
Украинские силы ПВО летом прошлого года сбили свой истребитель F-16 из комплекса Patriot из-за отсутствия на американском самолете системы опознавания... РИА Новости Крым, 15.02.2025
2025-02-15T11:01
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самолеты f-16
украина
patriot (зенитный ракетный комплекс)
в мире
поставки западного оружия украине
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Украинские силы ПВО летом прошлого года сбили свой истребитель F-16 из комплекса Patriot из-за отсутствия на американском самолете системы опознавания "свой-чужой". Об этом пишет издание The Wall Street Journal.Инцидент произошел в августе прошлого года. Выдвигались различные версии произошедшего, в том числе уничтожение F-16 в результате удара Вооруженных сил РФ по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, а также ошибка пилота. Позже появились данные, что переданный Киеву американский истребитель был уничтожен дружественным огнем украинской ПВО. По словам депутата Верховной рады Марьяны Безуглой, самолет был поражен из зенитного ракетного комплекса Patriot вследствие дискоординации между подразделениями.По данным WSJ, катастрофа произошла по причине отсутствия в переданных Украине истребителях тактической сети Link 16, по которой пилоты передают военным на земле свои точные координаты. Она позволяет видеть в реальном времени все задействованные в сети объекты, включая самолеты, наземные подразделения и системы ПВО.В начале августа 2024 года Владимир Зеленский заявлял о поставках на Украину первых истребителей F-16. В декабре он заявил о прибытии в страну второй партии истребителей F-16 от Дании.В конце июля британская газета The Telegraph написала, что на Украине пилоты совершили первые вылеты на американских истребителях F-16. Они использовались в качестве средств ПВО.Начальник управления коммуникаций командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат признал, что истребители F-16, которые имеются в распоряжении украинской армии, не могут соревноваться в воздушных боях с самолетами России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Старик с короткими руками": Ростех о возможностях Mirage 2000 на УкраинеУкраина ожидает новую партию истребителей F-16 от Нидерландов в этом годуНебо над Крымом закрыли "БУКами" от истребителей F-16
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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самолеты f-16, украина, patriot (зенитный ракетный комплекс), в мире, поставки западного оружия украине, новости
Раскрыта причина уничтожения истребителя F-16 на Украине

Украинская ПВО сбила свой самолет F-16 из Patriot из-за отсутствия системы опознавания

11:01 15.02.2025 (обновлено: 11:28 15.02.2025)
 
© U.S. Air Force by Staff Sgt. JonartHan SnyderИстребитель НАТО F-16. Архивное фото
Истребитель НАТО F-16. Архивное фото
© U.S. Air Force by Staff Sgt. JonartHan Snyder
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Украинские силы ПВО летом прошлого года сбили свой истребитель F-16 из комплекса Patriot из-за отсутствия на американском самолете системы опознавания "свой-чужой". Об этом пишет издание The Wall Street Journal.
Инцидент произошел в августе прошлого года. Выдвигались различные версии произошедшего, в том числе уничтожение F-16 в результате удара Вооруженных сил РФ по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, а также ошибка пилота. Позже появились данные, что переданный Киеву американский истребитель был уничтожен дружественным огнем украинской ПВО. По словам депутата Верховной рады Марьяны Безуглой, самолет был поражен из зенитного ракетного комплекса Patriot вследствие дискоординации между подразделениями.
По данным WSJ, катастрофа произошла по причине отсутствия в переданных Украине истребителях тактической сети Link 16, по которой пилоты передают военным на земле свои точные координаты. Она позволяет видеть в реальном времени все задействованные в сети объекты, включая самолеты, наземные подразделения и системы ПВО.
"Скорее всего, имел место дружественный огонь. Когда истребители F-16 прибыли на Украину, администрация (президента США Джо) Байдена утаила ключевую технологию, которая помогает наземной противовоздушной обороне отличать своих от противника", - говорится в публикации.
В начале августа 2024 года Владимир Зеленский заявлял о поставках на Украину первых истребителей F-16. В декабре он заявил о прибытии в страну второй партии истребителей F-16 от Дании.
В конце июля британская газета The Telegraph написала, что на Украине пилоты совершили первые вылеты на американских истребителях F-16. Они использовались в качестве средств ПВО.
Начальник управления коммуникаций командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат признал, что истребители F-16, которые имеются в распоряжении украинской армии, не могут соревноваться в воздушных боях с самолетами России.
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Самолеты F-16УкраинаPatriot (зенитный ракетный комплекс)В миреПоставки западного оружия УкраинеНовости
 
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