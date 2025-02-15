Раскрыта причина уничтожения истребителя F-16 на Украине
Украинская ПВО сбила свой самолет F-16 из Patriot из-за отсутствия системы опознавания
11:01 15.02.2025 (обновлено: 11:28 15.02.2025)
© U.S. Air Force by Staff Sgt. JonartHan SnyderИстребитель НАТО F-16. Архивное фото
© U.S. Air Force by Staff Sgt. JonartHan Snyder
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Украинские силы ПВО летом прошлого года сбили свой истребитель F-16 из комплекса Patriot из-за отсутствия на американском самолете системы опознавания "свой-чужой". Об этом пишет издание The Wall Street Journal.
Инцидент произошел в августе прошлого года. Выдвигались различные версии произошедшего, в том числе уничтожение F-16 в результате удара Вооруженных сил РФ по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, а также ошибка пилота. Позже появились данные, что переданный Киеву американский истребитель был уничтожен дружественным огнем украинской ПВО. По словам депутата Верховной рады Марьяны Безуглой, самолет был поражен из зенитного ракетного комплекса Patriot вследствие дискоординации между подразделениями.
По данным WSJ, катастрофа произошла по причине отсутствия в переданных Украине истребителях тактической сети Link 16, по которой пилоты передают военным на земле свои точные координаты. Она позволяет видеть в реальном времени все задействованные в сети объекты, включая самолеты, наземные подразделения и системы ПВО.
"Скорее всего, имел место дружественный огонь. Когда истребители F-16 прибыли на Украину, администрация (президента США Джо) Байдена утаила ключевую технологию, которая помогает наземной противовоздушной обороне отличать своих от противника", - говорится в публикации.
В начале августа 2024 года Владимир Зеленский заявлял о поставках на Украину первых истребителей F-16. В декабре он заявил о прибытии в страну второй партии истребителей F-16 от Дании.
В конце июля британская газета The Telegraph написала, что на Украине пилоты совершили первые вылеты на американских истребителях F-16. Они использовались в качестве средств ПВО.
Начальник управления коммуникаций командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат признал, что истребители F-16, которые имеются в распоряжении украинской армии, не могут соревноваться в воздушных боях с самолетами России.
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