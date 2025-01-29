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БПЛА пытался атаковать объект ядерной энергетики под Смоленском - РИА Новости Крым, 29.01.2025
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БПЛА пытался атаковать объект ядерной энергетики под Смоленском
БПЛА пытался атаковать объект ядерной энергетики под Смоленском - РИА Новости Крым, 29.01.2025
БПЛА пытался атаковать объект ядерной энергетики под Смоленском
Смоленская область подверглась массированной атаке беспилотников, один из которых попытался ударить по ядерной энергетике. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 29.01.2025
2025-01-29T06:16
2025-01-29T06:25
смоленская область
ядерная энергетика
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
василий анохин
безопасность
пво
новости
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Смоленская область подверглась массированной атаке беспилотников, один из которых попытался ударить по ядерной энергетике. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин.Пострадавших и разрушений нет, добавил глава Смоленской области.Накануне вражеские беспилотники были сбиты на подлете к городу Смоленск. В ночь на вторник над Крымом и Белгородской и Брянской областями были сбиты пять дронов ВСУ. Накануне вечером над полуостровом были сбиты три дрона ВСУ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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смоленская область, ядерная энергетика, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, василий анохин, безопасность, пво, новости, россия
БПЛА пытался атаковать объект ядерной энергетики под Смоленском

В Смоленской области беспилотник пытался атаковать объект ядерной энергетики - губернатор

06:16 29.01.2025 (обновлено: 06:25 29.01.2025)
 
© РИА Новости КрымЗнак радиационной опасности
Знак радиационной опасности - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Смоленская область подверглась массированной атаке беспилотников, один из которых попытался ударить по ядерной энергетике. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин.
"В различных районах Смоленской области гражданские объекты подверглись массированной атаке БПЛА. По предварительной информации, один из беспилотников сбит в ходе попытки нападения на объект ядерной энергетики", - написал он в Telegram-канале.
Пострадавших и разрушений нет, добавил глава Смоленской области.
Накануне вражеские беспилотники были сбиты на подлете к городу Смоленск. В ночь на вторник над Крымом и Белгородской и Брянской областями были сбиты пять дронов ВСУ. Накануне вечером над полуостровом были сбиты три дрона ВСУ.
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Смоленская областьЯдерная энергетикаБеспилотник (БПЛА, дрон)ПроисшествияВасилий АнохинБезопасностьПВОНовостиРоссия
 
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