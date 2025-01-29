https://crimea.ria.ru/20250129/bpla-pytalsya-atakovat-obekt-yadernoy-energetiki-pod-smolenskom-1143757522.html

БПЛА пытался атаковать объект ядерной энергетики под Смоленском

БПЛА пытался атаковать объект ядерной энергетики под Смоленском - РИА Новости Крым, 29.01.2025

БПЛА пытался атаковать объект ядерной энергетики под Смоленском

Смоленская область подверглась массированной атаке беспилотников, один из которых попытался ударить по ядерной энергетике. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 29.01.2025

2025-01-29T06:16

2025-01-29T06:16

2025-01-29T06:25

смоленская область

ядерная энергетика

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

василий анохин

безопасность

пво

новости

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Смоленская область подверглась массированной атаке беспилотников, один из которых попытался ударить по ядерной энергетике. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин.Пострадавших и разрушений нет, добавил глава Смоленской области.Накануне вражеские беспилотники были сбиты на подлете к городу Смоленск. В ночь на вторник над Крымом и Белгородской и Брянской областями были сбиты пять дронов ВСУ. Накануне вечером над полуостровом были сбиты три дрона ВСУ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

смоленская область

россия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

смоленская область, ядерная энергетика, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, василий анохин, безопасность, пво, новости, россия