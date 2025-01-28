ВСУ пытались ударить по Смоленску
На подлете к Смоленску сбиты несколько украинских беспилотников
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. ВСУ попытались атаковать Смоленск, на подлете к городу сбиты украинские беспилотники. Об этом сообщает губернатор региона Василий Анохин.
"Сегодня утром силами ПВО и РЭБ Министерства обороны РФ была пресечена вражеская атака нескольких украинских беспилотных летательных аппаратов на подлете к г. Смоленску", – сказано в сообщении.
Пострадавших и разрушений на земле нет, подчеркнул глава региона. Специалисты оперативных служб работают на местах падения обломков.
Ночью над Крымом и Белгородской и Брянской областями были сбиты пять дронов ВСУ.
Накануне вечером над полуостровом были сбиты три дрона ВСУ.
В ночь на понедельник дежурные средства противовоздушной обороны РФ уничтожили и перехватили 32 украинских беспилотника над пятью регионами России.
В воскресенье вечером российские средства ПВО сбили над Крымом два украинских беспилотника.
Кроме того, утром в воскресенье в Черном море были уничтожены два безэкипажных катера, следовавших в Крым. Они были подбиты в северо-западной части акватории Черного моря.
Также вражеские дроны были уничтожены над Рязанской областью.
В ночь на пятницу российские средства ПВО уничтожили за ночь 121 украинский беспилотник над Крымом, Брянской, Рязанской, Курской, Саратовской, Ростовской, Московской, Белгородской, Воронежской, Тульской, Орловской, Липецкой областями, Москвой.
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