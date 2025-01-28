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ВСУ пытались ударить по Смоленску - РИА Новости Крым, 28.01.2025
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ВСУ пытались ударить по Смоленску
ВСУ пытались ударить по Смоленску - РИА Новости Крым, 28.01.2025
ВСУ пытались ударить по Смоленску
ВСУ попытались атаковать Смоленск, на подлете к городу сбиты украинские беспилотники. Об этом сообщает губернатор региона Василий Анохин. РИА Новости Крым, 28.01.2025
2025-01-28T08:24
2025-01-28T08:24
василий анохин
смоленск
новости
пво
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. ВСУ попытались атаковать Смоленск, на подлете к городу сбиты украинские беспилотники. Об этом сообщает губернатор региона Василий Анохин.Пострадавших и разрушений на земле нет, подчеркнул глава региона. Специалисты оперативных служб работают на местах падения обломков.Ночью над Крымом и Белгородской и Брянской областями были сбиты пять дронов ВСУ.Накануне вечером над полуостровом были сбиты три дрона ВСУ.В ночь на понедельник дежурные средства противовоздушной обороны РФ уничтожили и перехватили 32 украинских беспилотника над пятью регионами России.В воскресенье вечером российские средства ПВО сбили над Крымом два украинских беспилотника.Кроме того, утром в воскресенье в Черном море были уничтожены два безэкипажных катера, следовавших в Крым. Они были подбиты в северо-западной части акватории Черного моря.Также вражеские дроны были уничтожены над Рязанской областью.В ночь на пятницу российские средства ПВО уничтожили за ночь 121 украинский беспилотник над Крымом, Брянской, Рязанской, Курской, Саратовской, Ростовской, Московской, Белгородской, Воронежской, Тульской, Орловской, Липецкой областями, Москвой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250128/udary-po-ukraine-serii-vzryvov-progremeli-nochyu-v-neskolkikh-oblastyakh-1143728381.html
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василий анохин, смоленск, новости, пво, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины)
ВСУ пытались ударить по Смоленску

На подлете к Смоленску сбиты несколько украинских беспилотников

08:24 28.01.2025
 
© РИА Новости . Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкВойска ПВО
Войска ПВО - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. ВСУ попытались атаковать Смоленск, на подлете к городу сбиты украинские беспилотники. Об этом сообщает губернатор региона Василий Анохин.
"Сегодня утром силами ПВО и РЭБ Министерства обороны РФ была пресечена вражеская атака нескольких украинских беспилотных летательных аппаратов на подлете к г. Смоленску", – сказано в сообщении.
Пострадавших и разрушений на земле нет, подчеркнул глава региона. Специалисты оперативных служб работают на местах падения обломков.
Ночью над Крымом и Белгородской и Брянской областями были сбиты пять дронов ВСУ.
Накануне вечером над полуостровом были сбиты три дрона ВСУ.
В ночь на понедельник дежурные средства противовоздушной обороны РФ уничтожили и перехватили 32 украинских беспилотника над пятью регионами России.
В воскресенье вечером российские средства ПВО сбили над Крымом два украинских беспилотника.
Кроме того, утром в воскресенье в Черном море были уничтожены два безэкипажных катера, следовавших в Крым. Они были подбиты в северо-западной части акватории Черного моря.
Также вражеские дроны были уничтожены над Рязанской областью.
В ночь на пятницу российские средства ПВО уничтожили за ночь 121 украинский беспилотник над Крымом, Брянской, Рязанской, Курской, Саратовской, Ростовской, Московской, Белгородской, Воронежской, Тульской, Орловской, Липецкой областями, Москвой.
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