https://crimea.ria.ru/20250128/vsu-pytalis-udarit-po-smolensku-1143729095.html

ВСУ пытались ударить по Смоленску

ВСУ пытались ударить по Смоленску - РИА Новости Крым, 28.01.2025

ВСУ пытались ударить по Смоленску

ВСУ попытались атаковать Смоленск, на подлете к городу сбиты украинские беспилотники. Об этом сообщает губернатор региона Василий Анохин. РИА Новости Крым, 28.01.2025

2025-01-28T08:24

2025-01-28T08:24

2025-01-28T08:24

василий анохин

смоленск

новости

пво

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. ВСУ попытались атаковать Смоленск, на подлете к городу сбиты украинские беспилотники. Об этом сообщает губернатор региона Василий Анохин.Пострадавших и разрушений на земле нет, подчеркнул глава региона. Специалисты оперативных служб работают на местах падения обломков.Ночью над Крымом и Белгородской и Брянской областями были сбиты пять дронов ВСУ.Накануне вечером над полуостровом были сбиты три дрона ВСУ.В ночь на понедельник дежурные средства противовоздушной обороны РФ уничтожили и перехватили 32 украинских беспилотника над пятью регионами России.В воскресенье вечером российские средства ПВО сбили над Крымом два украинских беспилотника.Кроме того, утром в воскресенье в Черном море были уничтожены два безэкипажных катера, следовавших в Крым. Они были подбиты в северо-западной части акватории Черного моря.Также вражеские дроны были уничтожены над Рязанской областью.В ночь на пятницу российские средства ПВО уничтожили за ночь 121 украинский беспилотник над Крымом, Брянской, Рязанской, Курской, Саратовской, Ростовской, Московской, Белгородской, Воронежской, Тульской, Орловской, Липецкой областями, Москвой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250128/udary-po-ukraine-serii-vzryvov-progremeli-nochyu-v-neskolkikh-oblastyakh-1143728381.html

смоленск

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

василий анохин, смоленск, новости, пво, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины)