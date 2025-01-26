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Шли атаковать Крым: два безэкипажных катера уничтожены в Черном море - РИА Новости Крым, 26.01.2025
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Шли атаковать Крым: два безэкипажных катера уничтожены в Черном море
Шли атаковать Крым: два безэкипажных катера уничтожены в Черном море - РИА Новости Крым, 26.01.2025
Шли атаковать Крым: два безэкипажных катера уничтожены в Черном море
В Черном море уничтожено два безэкипажных катера, следовавших в Крым. Они были подбиты в северо-западной части акватории Черного моря, сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 26.01.2025
2025-01-26T09:20
2025-01-26T09:32
крым
безэкипажные катера
беспилотные катера
армия и флот
чф рф (черноморский флот российской федерации)
безопасность
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. В Черном море уничтожено два безэкипажных катера, следовавших в Крым. Они были подбиты в северо-западной части акватории Черного моря, сообщает Минобороны.Накануне, 25 января, над Черным морем у берегов Крыма было уничтожено 11 беспилотных летательных аппаратов. Как уточнили в ведомстве, беспилотники были сбиты утром в субботу с 10.45 до 11.20 мск.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотники уничтожены в Рязанской областиВ Крыму во время учений теробороны сбили "украинский" БПЛА - АксеновАрмия России разбила украинские военные аэродромы и склады с БПЛА
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крым, безэкипажные катера, беспилотные катера, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), безопасность, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, всу (вооруженные силы украины)
Шли атаковать Крым: два безэкипажных катера уничтожены в Черном море

Два безэкипажных катера уничтожены в Черном море - они шли атаковать Крым

09:20 26.01.2025 (обновлено: 09:32 26.01.2025)
 
© РИА Новости КрымАтаки ВСУ
Атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. В Черном море уничтожено два безэкипажных катера, следовавших в Крым. Они были подбиты в северо-западной части акватории Черного моря, сообщает Минобороны.
"Утром дежурными огневыми средствами Черноморского флота в северо-западной части акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крымского полуострова", - говорится в сообщении.
Накануне, 25 января, над Черным морем у берегов Крыма было уничтожено 11 беспилотных летательных аппаратов. Как уточнили в ведомстве, беспилотники были сбиты утром в субботу с 10.45 до 11.20 мск.
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