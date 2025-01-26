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Шли атаковать Крым: два безэкипажных катера уничтожены в Черном море

Шли атаковать Крым: два безэкипажных катера уничтожены в Черном море - РИА Новости Крым, 26.01.2025

Шли атаковать Крым: два безэкипажных катера уничтожены в Черном море

В Черном море уничтожено два безэкипажных катера, следовавших в Крым. Они были подбиты в северо-западной части акватории Черного моря, сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 26.01.2025

2025-01-26T09:20

2025-01-26T09:20

2025-01-26T09:32

крым

безэкипажные катера

беспилотные катера

армия и флот

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безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. В Черном море уничтожено два безэкипажных катера, следовавших в Крым. Они были подбиты в северо-западной части акватории Черного моря, сообщает Минобороны.Накануне, 25 января, над Черным морем у берегов Крыма было уничтожено 11 беспилотных летательных аппаратов. Как уточнили в ведомстве, беспилотники были сбиты утром в субботу с 10.45 до 11.20 мск.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотники уничтожены в Рязанской областиВ Крыму во время учений теробороны сбили "украинский" БПЛА - АксеновАрмия России разбила украинские военные аэродромы и склады с БПЛА

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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