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Два беспилотника сбиты над Крымом

Два беспилотника сбиты над Крымом - РИА Новости Крым, 26.01.2025

Два беспилотника сбиты над Крымом

Российские средства ПВО вечером в воскресенье сбили над Крымом два беспилотника ВСУ, еще пять дронов ликвидированы в Белгородской области. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 26.01.2025

2025-01-26T19:07

2025-01-26T19:07

2025-01-26T19:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО вечером в воскресенье сбили над Крымом два беспилотника ВСУ, еще пять дронов ликвидированы в Белгородской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.Утром в воскресенье в Черном море были уничтожены два безэкипажных катера, следовавших в Крым. Они были подбиты в северо-западной части акватории Черного моря.Накануне, 25 января, над Черным морем у берегов Крыма были сбиты 11 беспилотных летательных аппаратов.В ночь на пятницу российские средства ПВО уничтожили за ночь 121 украинский беспилотник над Крымом, Брянской, Рязанской, Курской, Саратовской, Ростовской, Московской, Белгородской, Воронежской, Тульской, Орловской, Липецкой областями, Москвой.В четверг вечером российские средства противовоздушной обороны за три часа сбили над Крымом и еще тремя регионами страны 49 беспилотников ВСУ.Семь украинских беспилотников были уничтожены над территорией Крыма вечером во вторник. Утром того же дня три беспилотника ВСУ были сбиты на подлете к Крыму. Около полудня средства ПВО перехватили и уничтожили еще восемь БПЛА над акваторией Черного моря и над территорией Республики Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20241224/krym-zelenskomu-ne-po-zubam-aksenov-otsenil-effektivnost-pvo-v-regione-1142873247.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости крыма, пво, безопасность республики крым и севастополя, новости, белгородская область, беспилотник (бпла, дрон)