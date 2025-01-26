Два беспилотника сбиты над Крымом
Над Крымом сбиты два беспилотника
19:07 26.01.2025 (обновлено: 19:17 26.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО вечером в воскресенье сбили над Крымом два беспилотника ВСУ, еще пять дронов ликвидированы в Белгородской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"С 16:00 до 18:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь беспилотных летательных аппаратов: пять украинских БПЛА сбиты над территорией Белгородской области и два – над территорией Республики Крым", – сказано в сообщении.
Утром в воскресенье в Черном море были уничтожены два безэкипажных катера, следовавших в Крым. Они были подбиты в северо-западной части акватории Черного моря.
Накануне, 25 января, над Черным морем у берегов Крыма были сбиты 11 беспилотных летательных аппаратов.
В ночь на пятницу российские средства ПВО уничтожили за ночь 121 украинский беспилотник над Крымом, Брянской, Рязанской, Курской, Саратовской, Ростовской, Московской, Белгородской, Воронежской, Тульской, Орловской, Липецкой областями, Москвой.
В четверг вечером российские средства противовоздушной обороны за три часа сбили над Крымом и еще тремя регионами страны 49 беспилотников ВСУ.
Семь украинских беспилотников были уничтожены над территорией Крыма вечером во вторник. Утром того же дня три беспилотника ВСУ были сбиты на подлете к Крыму. Около полудня средства ПВО перехватили и уничтожили еще восемь БПЛА над акваторией Черного моря и над территорией Республики Крым.
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