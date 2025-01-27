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Три беспилотника сбили над Крымом

Три беспилотника сбили над Крымом - РИА Новости Крым, 27.01.2025

Три беспилотника сбили над Крымом

Вечером в понедельник средства российской ПВО сбили над Крымом три беспилотника ВСУ, еще два дрона ликвидированы над Курской и Белгородской областями. Об этом... РИА Новости Крым, 27.01.2025

2025-01-27T22:06

2025-01-27T22:06

2025-01-27T22:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. Вечером в понедельник средства российской ПВО сбили над Крымом три беспилотника ВСУ, еще два дрона ликвидированы над Курской и Белгородской областями. Об этом сообщает Минобороны РФ.В ночь на понедельник дежурные средства противовоздушной обороны РФ уничтожили и перехватили 32 украинских беспилотника над пятью регионами России.Накануне российские средства ПВО сбили над Крымом два украинских беспилотника.Кроме того, утром в воскресенье в Черном море были уничтожены два безэкипажных катера, следовавших в Крым. Они были подбиты в северо-западной части акватории Черного моря.Также вражеские дроны были уничтожены над Рязанской областью.В ночь на пятницу российские средства ПВО уничтожили за ночь 121 украинский беспилотник над Крымом, Брянской, Рязанской, Курской, Саратовской, Ростовской, Московской, Белгородской, Воронежской, Тульской, Орловской, Липецкой областями, Москвой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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