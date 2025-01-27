https://crimea.ria.ru/20250127/nad-regionami-rossii-sbili-bolee-30-bespilotnikov-1143680443.html

Над регионами России сбили более 30 беспилотников

Над регионами России сбили более 30 беспилотников - РИА Новости Крым, 27.01.2025

Над регионами России сбили более 30 беспилотников

Дежурные средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили и перехватили 32 украинских беспилотника над пятью регионами России, сообщает Минобороны... РИА Новости Крым, 27.01.2025

2025-01-27T07:32

2025-01-27T07:32

2025-01-27T07:32

министерство обороны рф

новости

беспилотник (бпла, дрон)

пво

новости сво

вооруженные силы россии

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Дежурные средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили и перехватили 32 украинских беспилотника над пятью регионами России, сообщает Минобороны РФ.Как уточнили в ведомстве, 15 дронов сбиты над Воронежской областью, 11 – над территорией Белгородской области, четыре – над Курской областью; по одному – над территориями Орловской и Тверской областей.Накануне российские средства ПВО сбили над Крымом два украинских беспилотника.Кроме того, утром в воскресенье в Черном море были уничтожены два безэкипажных катера, следовавших в Крым. Они были подбиты в северо-западной части акватории Черного моря.Также вражеские дроны были уничтожены над Рязанской областью.В ночь на пятницу российские средства ПВО уничтожили за ночь 121 украинский беспилотник над Крымом, Брянской, Рязанской, Курской, Саратовской, Ростовской, Московской, Белгородской, Воронежской, Тульской, Орловской, Липецкой областями, Москвой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости, беспилотник (бпла, дрон), пво, новости сво, вооруженные силы россии, обстрелы всу