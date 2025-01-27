https://crimea.ria.ru/20250127/nad-regionami-rossii-sbili-bolee-30-bespilotnikov-1143680443.html
Над регионами России сбили более 30 беспилотников
Над регионами России сбили более 30 беспилотников - РИА Новости Крым, 27.01.2025
Над регионами России сбили более 30 беспилотников
Дежурные средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили и перехватили 32 украинских беспилотника над пятью регионами России, сообщает Минобороны... РИА Новости Крым, 27.01.2025
2025-01-27T07:32
2025-01-27T07:32
2025-01-27T07:32
министерство обороны рф
новости
беспилотник (бпла, дрон)
пво
новости сво
вооруженные силы россии
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Дежурные средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили и перехватили 32 украинских беспилотника над пятью регионами России, сообщает Минобороны РФ.Как уточнили в ведомстве, 15 дронов сбиты над Воронежской областью, 11 – над территорией Белгородской области, четыре – над Курской областью; по одному – над территориями Орловской и Тверской областей.Накануне российские средства ПВО сбили над Крымом два украинских беспилотника.Кроме того, утром в воскресенье в Черном море были уничтожены два безэкипажных катера, следовавших в Крым. Они были подбиты в северо-западной части акватории Черного моря.Также вражеские дроны были уничтожены над Рязанской областью.В ночь на пятницу российские средства ПВО уничтожили за ночь 121 украинский беспилотник над Крымом, Брянской, Рязанской, Курской, Саратовской, Ростовской, Московской, Белгородской, Воронежской, Тульской, Орловской, Липецкой областями, Москвой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, новости, беспилотник (бпла, дрон), пво, новости сво, вооруженные силы россии, обстрелы всу
Над регионами России сбили более 30 беспилотников
Средства ПВО перехватили 32 беспилотника над пятью регионами России - Минобороны