https://crimea.ria.ru/20250124/121-bespilotnik-sbit-nad-krymom-i-esche-dvenadtstyu-regionami-rossii-1143614617.html

Атака на Крым и 12 регионов России - сбит 121 беспилотник ВСУ

Атака на Крым и 12 регионов России - сбит 121 беспилотник ВСУ - РИА Новости Крым, 24.01.2025

Атака на Крым и 12 регионов России - сбит 121 беспилотник ВСУ

Российские средства ПВО уничтожили за ночь 121 украинский беспилотник над Крымом, Брянской, Рязанской, Курской, Саратовской, Ростовской, Московской,... РИА Новости Крым, 24.01.2025

2025-01-24T07:22

2025-01-24T07:22

2025-01-24T07:39

всу (вооруженные силы украины)

министерство обороны рф

обстрелы всу

беспилотник (бпла, дрон)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО уничтожили за ночь 121 украинский беспилотник над Крымом, Брянской, Рязанской, Курской, Саратовской, Ростовской, Московской, Белгородской, Воронежской, Тульской, Орловской, Липецкой областями, Москвой, сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат: 37 – над территорией Брянской области, 20 - над территорией Рязанской области, 17 – над территорией Курской области, 17 - над территорией Саратовской области, семь – над территорией Ростовской области, шесть – над территорией Московской области, шесть – над территорией Белгородской области, три – над территорией Воронежской области, два – над территорией Тульской области, два – над территорией Орловской области, два – над территорией Липецкой области, один – над территорией Республики Крым и один – над Москвой", - говорится в сообщении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250123/nad-krymom-i-esche-tremya-regionami-rossii-sbity-49-bespilotnikov-1143613257.html

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), новости