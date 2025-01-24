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Атака на Крым и 12 регионов России - сбит 121 беспилотник ВСУ - РИА Новости Крым, 24.01.2025
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Атака на Крым и 12 регионов России - сбит 121 беспилотник ВСУ
Атака на Крым и 12 регионов России - сбит 121 беспилотник ВСУ - РИА Новости Крым, 24.01.2025
Атака на Крым и 12 регионов России - сбит 121 беспилотник ВСУ
Российские средства ПВО уничтожили за ночь 121 украинский беспилотник над Крымом, Брянской, Рязанской, Курской, Саратовской, Ростовской, Московской,... РИА Новости Крым, 24.01.2025
2025-01-24T07:22
2025-01-24T07:39
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО уничтожили за ночь 121 украинский беспилотник над Крымом, Брянской, Рязанской, Курской, Саратовской, Ростовской, Московской, Белгородской, Воронежской, Тульской, Орловской, Липецкой областями, Москвой, сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат: 37 – над территорией Брянской области, 20 - над территорией Рязанской области, 17 – над территорией Курской области, 17 - над территорией Саратовской области, семь – над территорией Ростовской области, шесть – над территорией Московской области, шесть – над территорией Белгородской области, три – над территорией Воронежской области, два – над территорией Тульской области, два – над территорией Орловской области, два – над территорией Липецкой области, один – над территорией Республики Крым и один – над Москвой", - говорится в сообщении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250123/nad-krymom-i-esche-tremya-regionami-rossii-sbity-49-bespilotnikov-1143613257.html
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всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), новости
Атака на Крым и 12 регионов России - сбит 121 беспилотник ВСУ

121 беспилотник сбит над Крымом и еще двенадцтью регионами России

07:22 24.01.2025 (обновлено: 07:39 24.01.2025)
 
© РИА Новости . Артем Житенев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий в командном пункте центра боевого применения ПВО
Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения ПВО - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости . Артем Житенев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО уничтожили за ночь 121 украинский беспилотник над Крымом, Брянской, Рязанской, Курской, Саратовской, Ростовской, Московской, Белгородской, Воронежской, Тульской, Орловской, Липецкой областями, Москвой, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат: 37 – над территорией Брянской области, 20 - над территорией Рязанской области, 17 – над территорией Курской области, 17 - над территорией Саратовской области, семь – над территорией Ростовской области, шесть – над территорией Московской области, шесть – над территорией Белгородской области, три – над территорией Воронежской области, два – над территорией Тульской области, два – над территорией Орловской области, два – над территорией Липецкой области, один – над территорией Республики Крым и один – над Москвой", - говорится в сообщении.
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ПВО
Вчера, 22:45
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ВСУ (Вооруженные силы Украины)Министерство обороны РФОбстрелы ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости
 
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