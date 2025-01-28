Ночью над Крымом отработала ПВО
При попытке атаки на Крым ночью сбит беспилотник ВСУ
07:14 28.01.2025 (обновлено: 07:19 28.01.2025)
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С"
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. В ночь на вторник средства российской противовоздушной обороны сбили над Крымом один беспилотник ВСУ, еще по два дрона были ликвидированы над Белгородской и Брянской областями. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов: по два БпЛА над территориями Белгородской и Брянской областей и один – над территорией Республики Крым", – сказано в сообщении.
Накануне вечером над полуостровом были сбиты три дрона ВСУ.
В ночь на понедельник дежурные средства противовоздушной обороны РФ уничтожили и перехватили 32 украинских беспилотника над пятью регионами России.
В воскресенье вечером российские средства ПВО сбили над Крымом два украинских беспилотника.
Кроме того, утром в воскресенье в Черном море были уничтожены два безэкипажных катера, следовавших в Крым. Они были подбиты в северо-западной части акватории Черного моря.
Также вражеские дроны были уничтожены над Рязанской областью.
В ночь на пятницу российские средства ПВО уничтожили за ночь 121 украинский беспилотник над Крымом, Брянской, Рязанской, Курской, Саратовской, Ростовской, Московской, Белгородской, Воронежской, Тульской, Орловской, Липецкой областями, Москвой.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.