https://crimea.ria.ru/20250128/nochyu-nad-krymom-otrabotala-pvo-1143726076.html

Ночью над Крымом отработала ПВО

Ночью над Крымом отработала ПВО - РИА Новости Крым, 28.01.2025

Ночью над Крымом отработала ПВО

В ночь на вторник средства российской противовоздушной обороны сбили над Крымом один беспилотник ВСУ, еще по два дрона были ликвидированы над Белгородской и... РИА Новости Крым, 28.01.2025

2025-01-28T07:14

2025-01-28T07:14

2025-01-28T07:19

новости крыма

безопасность республики крым и севастополя

пво

министерство обороны рф

новости

белгородская область

брянская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/11/1134273750_0:0:2200:1238_1920x0_80_0_0_966e74f315b736be2ca0d7132762ce93.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв - РИА Новости Крым. В ночь на вторник средства российской противовоздушной обороны сбили над Крымом один беспилотник ВСУ, еще по два дрона были ликвидированы над Белгородской и Брянской областями. Об этом сообщает Минобороны РФ.Накануне вечером над полуостровом были сбиты три дрона ВСУ.В ночь на понедельник дежурные средства противовоздушной обороны РФ уничтожили и перехватили 32 украинских беспилотника над пятью регионами России.В воскресенье вечером российские средства ПВО сбили над Крымом два украинских беспилотника.Кроме того, утром в воскресенье в Черном море были уничтожены два безэкипажных катера, следовавших в Крым. Они были подбиты в северо-западной части акватории Черного моря.Также вражеские дроны были уничтожены над Рязанской областью.В ночь на пятницу российские средства ПВО уничтожили за ночь 121 украинский беспилотник над Крымом, Брянской, Рязанской, Курской, Саратовской, Ростовской, Московской, Белгородской, Воронежской, Тульской, Орловской, Липецкой областями, Москвой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

белгородская область

брянская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, пво, министерство обороны рф, новости, белгородская область, брянская область