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Беспилотники уничтожены в Рязанской области
Беспилотники уничтожены в Рязанской области - РИА Новости Крым, 26.01.2025
Беспилотники уничтожены в Рязанской области
Беспилотники уничтожены в Рязанской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Павел Малков. РИА Новости Крым, 26.01.2025
2025-01-26T07:01
2025-01-26T07:01
2025-01-26T07:01
рязанская область
безопасность
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
новости
происшествия
пво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. Беспилотники уничтожены в Рязанской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Павел Малков.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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рязанская область, безопасность, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), новости, происшествия, пво
Беспилотники уничтожены в Рязанской области
Беспилотники уничтожены в Рязанской области, предварительно, пострадавших нет - губернатор