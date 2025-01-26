https://crimea.ria.ru/20250126/bespilotniki-unichtozheny-v-ryazanskoy-oblasti-1143663659.html

Беспилотники уничтожены в Рязанской области

Беспилотники уничтожены в Рязанской области - РИА Новости Крым, 26.01.2025

Беспилотники уничтожены в Рязанской области

Беспилотники уничтожены в Рязанской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Павел Малков. РИА Новости Крым, 26.01.2025

2025-01-26T07:01

2025-01-26T07:01

2025-01-26T07:01

рязанская область

безопасность

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

новости

происшествия

пво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. Беспилотники уничтожены в Рязанской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Павел Малков.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

рязанская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рязанская область, безопасность, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), новости, происшествия, пво