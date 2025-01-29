https://crimea.ria.ru/20250129/massirovannaya-ataka-104-bespilotnika-sbity-nad-regionami-rossii-za-noch-1143758339.html

Массированная атака: 104 беспилотника сбиты над регионами России за ночь

Массированная атака: 104 беспилотника сбиты над регионами России за ночь - РИА Новости Крым, 29.01.2025

Массированная атака: 104 беспилотника сбиты над регионами России за ночь

Силы противовоздушной обороны в ночь на среду сбили 104 беспилотника над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 29.01.2025

2025-01-29T07:26

2025-01-29T07:26

2025-01-29T08:05

министерство обороны рф

пво

обстрелы всу

безопасность

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны в ночь на среду сбили 104 беспилотника над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны.По данным оборонного ведомства, атака вражеских БПЛА была пресечена над девятью регионами.Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что регион подвергся массированной атаке беспилотников, один из которых попытался ударить по объекту ядерной энергетики.Ударили ВСУ и по территории одного из предприятий Кстовской промзоны Нижегородской области, сообщил губернатор региона Глеб Никитин. В результате падения обломков беспилотника возник пожар.В Белгородской области атакован многоквартирный дом в городе Грайворон, ранен один мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Еще один БПЛА сбит над Ладожским озером, недалеко от берега во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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