https://crimea.ria.ru/20250129/massirovannaya-ataka-104-bespilotnika-sbity-nad-regionami-rossii-za-noch-1143758339.html
Массированная атака: 104 беспилотника сбиты над регионами России за ночь
Массированная атака: 104 беспилотника сбиты над регионами России за ночь - РИА Новости Крым, 29.01.2025
Массированная атака: 104 беспилотника сбиты над регионами России за ночь
Силы противовоздушной обороны в ночь на среду сбили 104 беспилотника над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 29.01.2025
2025-01-29T07:26
2025-01-29T07:26
2025-01-29T08:05
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пво
обстрелы всу
безопасность
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны в ночь на среду сбили 104 беспилотника над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны.По данным оборонного ведомства, атака вражеских БПЛА была пресечена над девятью регионами.Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что регион подвергся массированной атаке беспилотников, один из которых попытался ударить по объекту ядерной энергетики.Ударили ВСУ и по территории одного из предприятий Кстовской промзоны Нижегородской области, сообщил губернатор региона Глеб Никитин. В результате падения обломков беспилотника возник пожар.В Белгородской области атакован многоквартирный дом в городе Грайворон, ранен один мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Еще один БПЛА сбит над Ладожским озером, недалеко от берега во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, пво, обстрелы всу, безопасность, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), курская область, брянская область, смоленская область, тверская область, калужская область, ростовская область, ленинградская область, новости
Массированная атака: 104 беспилотника сбиты над регионами России за ночь
Над Россией уничтожены 104 беспилотника – Минобороны
07:26 29.01.2025 (обновлено: 08:05 29.01.2025)