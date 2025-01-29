https://crimea.ria.ru/20250129/v-rossii-inspektory-smogut-primenyat-silu-k-khuliganam-na-gidrotsiklakh-1143748684.html

В России инспекторы смогут применять силу к хулиганам на гидроциклах

В России инспекторы смогут применять силу к хулиганам на гидроциклах - РИА Новости Крым, 29.01.2025

В России инспекторы смогут применять силу к хулиганам на гидроциклах

Госдума приняла в третьем, заключительном чтении федеральный закон "О безопасности людей на водных объектах". Согласно документу, инспекторы Государственной... РИА Новости Крым, 29.01.2025

2025-01-29T08:11

2025-01-29T08:11

2025-01-29T08:11

радио "спутник в крыму"

россия

государственная дума рф

закон и право

гимс (государственная инспекция по маломерным судам мчс россии)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Госдума приняла в третьем, заключительном чтении федеральный закон "О безопасности людей на водных объектах". Согласно документу, инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) получают право применять физическую силу к нарушителям, управляющими маломерными судами, в том числе гидроциклами. Документ опубликован в думской электронное базе.Законом устанавливается комплекс требований к использованию маломерных судов, в том числе тех, что подлежат обязательной государственной регистрации. Согласно документу, это суда массой от 200 кг с мощностью двигателей (при наличии) 8 киловатт и более (за исключением торговых судов, их перечень определит подзаконный акт).Так, регистрации подлежат: гидроциклы, судна на воздушной подушке, а также моторные, парусные, парусно-моторные суда и судна особой конструкции. Право управления этими средствами получают только те, у кого есть специальное удостоверение."Удостоверение выдается гражданам, достигшим 18-летнего возраста и успешно прошедшим аттестацию, а также годным по состоянию здоровья вне зависимости от места жительства и места пребывания", – сказано в документе.Соответствующий осмотр у врачей – психиатра и нарколога – для получения заключения надо будет проходить ежегодно.Проводить аттестацию на право управления маломерными судами и контролировать безопасность людей на водных объектах, а также осуществлять федеральный государственный надзор за маломерными судами, регистрировать, освидетельствовать их и вести реестр будет Государственная инспекция по маломерным судам (ГИМС).Инспекторы ГИМС могут останавливать маломерные суда во время патрулирования акватории для проверки документов или при выявлении признаков правонарушений.Отмечается также, что инспекторы могут запретить или на время ограничить эксплуатацию судов при выявлении нарушений.Помимо маломерных судов, закон устанавливает требования к базам и сооружениям для их стоянки, а также пляжам, лодочным, ледовым и наплавным переправам.Положения закона не применяются к отношениям в области обеспечения безопасности людей на водных объектах, "целью которых является обеспечение обороны страны и безопасности государства, в том числе с использованием военных кораблей, катеров и судов ФСБ и Национальной гвардии РФ, а также вспомогательных судов, используемых в целях транспортного обслуживания и обеспечения безопасности объектов государственной охраны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Изменены правила пограничного режима для маломерных судовДля капитанов маломерных судов в Крыму изменились правила аттестацииГидроцикл наехал на катамаран в Судаке – погиб турист

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, государственная дума рф, закон и право, гимс (государственная инспекция по маломерным судам мчс россии), общество, новости, безопасность