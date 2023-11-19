https://crimea.ria.ru/20231119/dlya-kapitanov-malomernykh-sudov-v-krymu-izmenilis-pravila-attestatsii-1132890374.html

Для капитанов маломерных судов в Крыму изменились правила аттестации

Для капитанов маломерных судов в Крыму изменились правила аттестации - РИА Новости Крым, 19.11.2023

Для капитанов маломерных судов в Крыму изменились правила аттестации

В Крыму начали действовать новые правила аттестации на право управления маломерными судами. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 19.11.2023

2023-11-19T10:28

2023-11-19T10:28

2023-11-19T10:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму начали действовать новые правила аттестации на право управления маломерными судами. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.Уточняется, что изменения касаются правил управления маломерными судами, которые используются в некоммерческих целях.Кроме того, уточнены критерии выставления итоговой оценки практических навыков, обновлена их тематика. Также в новом приказе предусмотрен отказ от выдачи удостоверений на бланках строгой отчетности, теперь этот документ можно получить только в электронном виде.Прежние правила, действовавшие с 2022 года, отменены, отметили в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Электронные документы в России: что важно знатьОт книжки к QR-коду: как Минцифры хочет изменить паспорта россиянВодителей-профессионалов в РФ хотят обязать сдавать экзамены раз в 5 лет

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс крыма, новости, крым, морской транспорт, новости крыма