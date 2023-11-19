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Для капитанов маломерных судов в Крыму изменились правила аттестации - РИА Новости Крым, 19.11.2023
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Для капитанов маломерных судов в Крыму изменились правила аттестации
Для капитанов маломерных судов в Крыму изменились правила аттестации - РИА Новости Крым, 19.11.2023
Для капитанов маломерных судов в Крыму изменились правила аттестации
В Крыму начали действовать новые правила аттестации на право управления маломерными судами. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 19.11.2023
2023-11-19T10:28
2023-11-19T10:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму начали действовать новые правила аттестации на право управления маломерными судами. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.Уточняется, что изменения касаются правил управления маломерными судами, которые используются в некоммерческих целях.Кроме того, уточнены критерии выставления итоговой оценки практических навыков, обновлена их тематика. Также в новом приказе предусмотрен отказ от выдачи удостоверений на бланках строгой отчетности, теперь этот документ можно получить только в электронном виде.Прежние правила, действовавшие с 2022 года, отменены, отметили в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Электронные документы в России: что важно знатьОт книжки к QR-коду: как Минцифры хочет изменить паспорта россиянВодителей-профессионалов в РФ хотят обязать сдавать экзамены раз в 5 лет
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мчс крыма, новости, крым, морской транспорт, новости крыма
Для капитанов маломерных судов в Крыму изменились правила аттестации

В Крыму начали действовать новые правила аттестации для капитанов маломерных судов

10:28 19.11.2023
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымДля капитанов маломерных судов в Крыму изменились правила аттестации
Для капитанов маломерных судов в Крыму изменились правила аттестации
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму начали действовать новые правила аттестации на право управления маломерными судами. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.
Уточняется, что изменения касаются правил управления маломерными судами, которые используются в некоммерческих целях.

"Среди нововведений – продление с полугода до девяти месяцев допустимого максимального периода сдачи практических навыков после проверки теоретических знаний. Также вводится видеофиксация прохождения экзамена", – говорится в сообщении.

Кроме того, уточнены критерии выставления итоговой оценки практических навыков, обновлена их тематика. Также в новом приказе предусмотрен отказ от выдачи удостоверений на бланках строгой отчетности, теперь этот документ можно получить только в электронном виде.
Прежние правила, действовавшие с 2022 года, отменены, отметили в ведомстве.
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