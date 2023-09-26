https://crimea.ria.ru/20230926/tsifrovye-dokumenty-v-rossii-chto-vazhno-znat-1131652139.html

Цифровые документы в России: что важно знать

Цифровые документы в России: что важно знать - РИА Новости Крым, 26.09.2023

Цифровые документы в России: что важно знать

На территории России сегодня можно создать три цифровых документа. Скоро появится возможность оформить и цифровой паспорт. Как пользоваться такими документами,... РИА Новости Крым, 26.09.2023

2023-09-26T06:34

2023-09-26T06:34

2023-09-26T06:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым, Анна Карпенко. На территории России сегодня можно создать три цифровых документа. Скоро появится возможность оформить и цифровой паспорт. Как пользоваться такими документами, везде ли их принимают, РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ."На территории России на данный момент есть возможность создать цифровые полис ОМС, водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС). Цифровой полис ОМС отображается на портале Госуслуг, документы на автомобиль — в приложении "Госуслуги Авто"", - объяснили в Минцифры.Цифровой полис ОМСПо информации ведомства, на Госуслугах можно получить полис ОМС впервые, поменять страховую компанию, изменить регион страхования, приостановить или возобновить действие полиса ОМС.Если у человека уже имеется полис ОМС в бумажном виде, он может подгрузить его на портал. Для этого нужно иметь подтвержденную учетную запись на Госуслугах и дать согласие на получение данных из Фонда ОМС в личном кабинете Госуслуг.При отсутствии полиса заявление можно подать на портале и оформить сразу электронный вариант. Это займет всего пару минут, а само заявление рассмотрят за один день.По данным Минцифры, с декабря 2022 года, когда появилась возможность создания такого документа, на Госуслугах зарегистрировано уже более 50 млн цифровых полисов ОМС.Если у человека оформлен цифровой документ, то его данные автоматически подтягиваются из личного кабинета на Госуслугах при онлайн записи к врачу или прикреплении к поликлинике. При посещении последней цифровой полис ОМС можно показать с экрана телефона.Цифровое водительское удостоверение и СТСС января 2023 года появилась возможность оформить цифровое водительское удостоверение (ВУ) через приложение "Госуслуги Авто". С 2021 года в этом же приложении можно подгрузить данные свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС).Оба электронных документа, по информации пресс-службы Минцифры, можно предъявлять сотрудникам ГИБДД, показав им QR-код через мобильное приложение. Считывание его происходит с помощью специальной программы, которая установлена на служебном планшете инспектора.При этом в ведомстве подчеркивают, что пока сервис по предъявлению данных электронных документов работает в режиме опытной эксплуатации. Сотрудник дорожной полиции вправе потребовать у автовладельца бумажные СТС и ВУ.Планируется, что в будущем электронных документов будет достаточно. Для этого Минцифры совместно с МВД уже подготовили изменения в Правила дорожного движения.Цифровой паспорт18 сентября 2023 года президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому в России начнет действовать и цифровой паспорт.Также в ведомстве уточнили, что перечень ситуаций, в которых можно будет применять мобильное приложение "Госуслуги" для подтверждения личности или прав на совершение отдельных действий, должно определить правительство РФ."Использование приложения — исключительно добровольное. Существующие бумажные документы сохранят свой статус. Их можно будет по-прежнему предъявлять без всяких ограничений", - подчеркнули в Минцифры.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крыму появятся цифровые медкартыНа госуслугах стали доступны новые сервисы для застрахованных по ОМСОт книжки к QR-коду: как Минцифры хочет изменить паспорта россиян

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2023

Анна Карпенко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130717879_154:56:724:626_100x100_80_0_0_773be813c20c8449d1bbd4749d8c7610.jpg

Анна Карпенко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130717879_154:56:724:626_100x100_80_0_0_773be813c20c8449d1bbd4749d8c7610.jpg

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Анна Карпенко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130717879_154:56:724:626_100x100_80_0_0_773be813c20c8449d1bbd4749d8c7610.jpg

цифровой паспорт, минцифры рф, общество, россия, новости, госуслуги