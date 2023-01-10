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На госуслугах стали доступны новые сервисы для застрахованных по ОМС - РИА Новости Крым, 10.01.2023
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На госуслугах стали доступны новые сервисы для застрахованных по ОМС
На госуслугах стали доступны новые сервисы для застрахованных по ОМС - РИА Новости Крым, 10.01.2023
На госуслугах стали доступны новые сервисы для застрахованных по ОМС
Выбрать страховую организацию и получить сведения о полученных медицинских услугах теперь можно через портал Госуслуг. Об этом сообщили в Федеральном фонде... РИА Новости Крым, 10.01.2023
2023-01-10T12:39
2023-01-10T12:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Выбрать страховую организацию и получить сведения о полученных медицинских услугах теперь можно через портал Госуслуг. Об этом сообщили в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования.Уточняется, что услуги будут доступны пользователям с подтвержденной учетной записью.Он уточнил, что через портал застрахованные в системе ОМС граждане смогут узнать к какой страховой медорганизации прикреплены, выбрать или заменить ее, приостановить действие страхового полиса или восстановить учет в системе обязательного медицинского страхования, а также запросить сведения о ранее полученных медицинских услугах.Кроме подтверждения учетной записи необходимо дать согласие на получение обновленных данных от Федерального фонда ОМС и актуализировать сведения о документах, удостоверяющих личность и СНИЛС.В ведомстве также напомнили, что ранее актуализировавшим свои данные на Госуслугах стали доступны цифровые полисы ОМС. Для получения медпомощи этим гражданам достаточно предоставить в медорганизции паспорт или свидетельство о рождении ребенка, при необходимости – предъявить цифровой документ на экране телефона. При онлайн-записи к врачу или прикреплении к поликлинике данные о полисе будут автоматически "подтягиваться" из личного кабинета.Ранее в Пенсионном фонде России сообщили, что на портале Госуслуг стало доступно оформление единовременного пособия при рождении ребенка.Читайте также:На Госуслугах появится сервис для сделок с недвижимостьюИностранцы смогут получить временную регистрацию на ГосуслугахКак оформить выплату на ребенка через Госуслуги неработающим мамам – разъяснение ПФР Крыма
https://crimea.ria.ru/20221231/universalnye-posobiya-i-biznes-bez-proverok-novye-zakony-yanvarya-1126225605.html
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россия, общество, госуслуги, здравоохранение в россии, новости
На госуслугах стали доступны новые сервисы для застрахованных по ОМС

Застрахованные по ОМС смогут сменить страховую и узнать о полученном лечении на Госуслугах

12:39 10.01.2023
 
© РИА Новости КрымСкриншот с сайта Госуслуг
Скриншот с сайта Госуслуг - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Выбрать страховую организацию и получить сведения о полученных медицинских услугах теперь можно через портал Госуслуг. Об этом сообщили в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования.
Уточняется, что услуги будут доступны пользователям с подтвержденной учетной записью.
"Новые сервисы позволят значительно упростить взаимодействие всех участников системы обязательного медицинского страхования. И самое важное, делает ближе и комфортнее систему ОМС для застрахованных, дает им возможность получить услуги без обращения в различные инстанции", – подчеркнул председатель ФОМС Илья Баланин.
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Он уточнил, что через портал застрахованные в системе ОМС граждане смогут узнать к какой страховой медорганизации прикреплены, выбрать или заменить ее, приостановить действие страхового полиса или восстановить учет в системе обязательного медицинского страхования, а также запросить сведения о ранее полученных медицинских услугах.
Кроме подтверждения учетной записи необходимо дать согласие на получение обновленных данных от Федерального фонда ОМС и актуализировать сведения о документах, удостоверяющих личность и СНИЛС.
В ведомстве также напомнили, что ранее актуализировавшим свои данные на Госуслугах стали доступны цифровые полисы ОМС. Для получения медпомощи этим гражданам достаточно предоставить в медорганизции паспорт или свидетельство о рождении ребенка, при необходимости – предъявить цифровой документ на экране телефона. При онлайн-записи к врачу или прикреплении к поликлинике данные о полисе будут автоматически "подтягиваться" из личного кабинета.
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Ранее в Пенсионном фонде России сообщили, что на портале Госуслуг стало доступно оформление единовременного пособия при рождении ребенка.
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