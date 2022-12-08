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Неработающим мамам в Крыму упростили оформление детского пособия - РИА Новости Крым, 08.12.2022
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Неработающим мамам в Крыму упростили оформление детского пособия
Неработающим мамам в Крыму упростили оформление детского пособия - РИА Новости Крым, 08.12.2022
Неработающим мамам в Крыму упростили оформление детского пособия
Неработающие мамы могут оформить пособие по беременности и родам на портале Госуслуг. Об этом сообщила управляющая отделением ПФР по Крыму Людмила Кудрявцева. РИА Новости Крым, 08.12.2022
2022-12-08T10:56
2022-12-08T10:56
общество
пенсионный фонд рф
изменения в пенсионном законодательстве россии
соцзащита
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Неработающие мамы могут оформить пособие по беременности и родам на портале Госуслуг. Об этом сообщила управляющая отделением ПФР по Крыму Людмила Кудрявцева.На пособие по линии ПФР могут претендовать только неработающие женщины, которых центр занятости признал безработными в течение года со дня увольнения. Причиной увольнения должна быть ликвидация предприятия либо прекращение деятельности индивидуального предпринимателя, нотариуса или адвоката.Управляющая республиканским отделением ПФР отметила, что в большинстве случаев этого достаточно для оформления пособия. Исключением могут быть случаи, когда свидетельство о рождения было выдано за пределами РФ или же ребенок усыновленный."В этом случае в личный кабинет мамы придет уведомление с указанием, какие сведения следует предоставить в клиентскую службу Пенсионного фонда", – пояснила Кудрявцева. Для этого нужно будет записаться на прием к специалисту на сайте ПФР, выбрав услугу "Предоставление документов к ранее поданному заявлению".Решение о назначении пособия выносится в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления или предоставления необходимых дополнительных сведений. Средства начнут поступать в течение пяти рабочих дней. В случае отказа в выплате уведомление направляется в течение трех рабочих дней.Обратиться за пособием необходимо не позже чем через полгода со дня окончания отпуска по беременности и родам.Ранее стало известно, что пособия в связи с рождением или усыновлением ребенка с 1 октября будут начисляться только на карты "Мир".
https://crimea.ria.ru/20210414/V-RF-predlozhili-davat-ottsam-oplachivaemyy-otpusk-pri-rozhdenii-rebenka-1119468521.html
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РИА Новости Крым
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общество, пенсионный фонд рф, изменения в пенсионном законодательстве россии, соцзащита, крым
Неработающим мамам в Крыму упростили оформление детского пособия

Как оформить выплату на ребенка через Госуслуги неработающим мамам – разъяснение ПФР Крыма

10:56 08.12.2022
 
© Depositphotos.com LacheevЖенщина убирает квартиру
Женщина убирает квартиру - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© Depositphotos.com Lacheev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Неработающие мамы могут оформить пособие по беременности и родам на портале Госуслуг. Об этом сообщила управляющая отделением ПФР по Крыму Людмила Кудрявцева.
На пособие по линии ПФР могут претендовать только неработающие женщины, которых центр занятости признал безработными в течение года со дня увольнения. Причиной увольнения должна быть ликвидация предприятия либо прекращение деятельности индивидуального предпринимателя, нотариуса или адвоката.
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"Для получения услуги необходимо в личном кабинете выбрать сервис "Пособие по беременности и родам для уволенных женщин" и подтвердить персональные данные", – пояснила Кудрявцева. После этого останется только выбрать способ получения выплаты и отправить электронное заявление.
Управляющая республиканским отделением ПФР отметила, что в большинстве случаев этого достаточно для оформления пособия. Исключением могут быть случаи, когда свидетельство о рождения было выдано за пределами РФ или же ребенок усыновленный.
"В этом случае в личный кабинет мамы придет уведомление с указанием, какие сведения следует предоставить в клиентскую службу Пенсионного фонда", – пояснила Кудрявцева. Для этого нужно будет записаться на прием к специалисту на сайте ПФР, выбрав услугу "Предоставление документов к ранее поданному заявлению".
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Решение о назначении пособия выносится в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления или предоставления необходимых дополнительных сведений. Средства начнут поступать в течение пяти рабочих дней. В случае отказа в выплате уведомление направляется в течение трех рабочих дней.
Обратиться за пособием необходимо не позже чем через полгода со дня окончания отпуска по беременности и родам.
Ранее стало известно, что пособия в связи с рождением или усыновлением ребенка с 1 октября будут начисляться только на карты "Мир".
 
ОбществоПенсионный фонд РФИзменения в пенсионном законодательстве РоссииСоцзащитаКрым
 
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