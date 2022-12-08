https://crimea.ria.ru/20221208/nerabotayuschim-mamam-v-krymu-uprostili-oformlenie-detskogo-posobiya-1125748237.html

Неработающим мамам в Крыму упростили оформление детского пособия

Неработающим мамам в Крыму упростили оформление детского пособия - РИА Новости Крым, 08.12.2022

Неработающим мамам в Крыму упростили оформление детского пособия

Неработающие мамы могут оформить пособие по беременности и родам на портале Госуслуг. Об этом сообщила управляющая отделением ПФР по Крыму Людмила Кудрявцева. РИА Новости Крым, 08.12.2022

2022-12-08T10:56

2022-12-08T10:56

2022-12-08T10:56

общество

пенсионный фонд рф

изменения в пенсионном законодательстве россии

соцзащита

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Неработающие мамы могут оформить пособие по беременности и родам на портале Госуслуг. Об этом сообщила управляющая отделением ПФР по Крыму Людмила Кудрявцева.На пособие по линии ПФР могут претендовать только неработающие женщины, которых центр занятости признал безработными в течение года со дня увольнения. Причиной увольнения должна быть ликвидация предприятия либо прекращение деятельности индивидуального предпринимателя, нотариуса или адвоката.Управляющая республиканским отделением ПФР отметила, что в большинстве случаев этого достаточно для оформления пособия. Исключением могут быть случаи, когда свидетельство о рождения было выдано за пределами РФ или же ребенок усыновленный."В этом случае в личный кабинет мамы придет уведомление с указанием, какие сведения следует предоставить в клиентскую службу Пенсионного фонда", – пояснила Кудрявцева. Для этого нужно будет записаться на прием к специалисту на сайте ПФР, выбрав услугу "Предоставление документов к ранее поданному заявлению".Решение о назначении пособия выносится в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления или предоставления необходимых дополнительных сведений. Средства начнут поступать в течение пяти рабочих дней. В случае отказа в выплате уведомление направляется в течение трех рабочих дней.Обратиться за пособием необходимо не позже чем через полгода со дня окончания отпуска по беременности и родам.Ранее стало известно, что пособия в связи с рождением или усыновлением ребенка с 1 октября будут начисляться только на карты "Мир".

https://crimea.ria.ru/20210414/V-RF-predlozhili-davat-ottsam-oplachivaemyy-otpusk-pri-rozhdenii-rebenka-1119468521.html

https://crimea.ria.ru/20210408/Bezrabotnye-v-Rossii-nachnut-poluchat-posobiya-po-novym-pravilam-1119445511.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, пенсионный фонд рф, изменения в пенсионном законодательстве россии, соцзащита, крым