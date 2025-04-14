https://crimea.ria.ru/20250414/armiya-rossii-bet-po-ukrainskim-reb--skolko-unichtozhili-za-sutki-1145658641.html

Армия России бьет по украинским станциям РЭБ и складам оружия

Армия России бьет по украинским станциям РЭБ и складам оружия - РИА Новости Крым, 14.04.2025

Армия России бьет по украинским станциям РЭБ и складам оружия

Киевский режим за сутки потерял почти 1300 боевиков, семь станций РЭБ и 12 складов боеприпасов. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 14.04.2025

2025-04-14T15:10

2025-04-14T15:10

2025-04-14T15:16

министерство обороны рф

новости сво

вооруженные силы россии

новые регионы россии

харьковская область

сумская область

потери всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/16/1145146075_602:459:3427:2048_1920x0_80_0_0_4fa051b48c5b497f67fbed176bc897d9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Киевский режим за сутки потерял почти 1300 боевиков, семь станций РЭБ и 12 складов боеприпасов. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны России.На Белгородском направлении бойцы группировки "Север" ударили по формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Лесное, Миропольское, Петрушевка и Проходы Сумской области. Противник потерял до 95 военнослужащих, полевую технику и три станции РЭБ.Войска группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции в районах населенных пунктов Харьковской области и Донецкой Народной Республики. На этом направлении ВСУ потеряли до 240 военнослужащих, станцию РЭБ Квертус, а также два склада боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение в районах населенных пунктов Петровка, Калиново, Тарасовка, Часов Яр и Клебан-Бык Донецкой Народной Республики. Киевский режим потерял до 315 военнослужащих. Также уничтожены две станции РЭБ и шесть складов боеприпасов.Бойцы группировки "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции в ДНР. В их зоне ответственности ВСУ потеряли до 420 военнослужащих, пять ББМ и другую полевую технику.Военнослужащие группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в Донецкой Народной Республике и Запорожской области. Украинские потери –до 165 военнослужащих, танк, пять автомобилей и три орудия полевой артиллерии.Бойцы группировки войск "Днепр" ударили по ВСУ в районах населенных пунктов, Новоданиловка, Павловка Запорожской области, Понятовка, Антоновка и Никольское Херсонской области. Уничтожены до 55 боевиков, станция РЭБ, радиолокационная станция RADA производства Израиля и четыре склада боеприпасов.Кроме того, Вооруженные силы России ударили во ВПК Украины, а также пунктам временной дислокации украинских боевиков и наемников в 137 районах.Средства ПВО сбили шесть авиабомб JDAM и три снаряда HIMARS и 227 БПЛА самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

новые регионы россии

харьковская область

сумская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, новые регионы россии, харьковская область, сумская область, потери всу