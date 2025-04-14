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Армия России бьет по украинским станциям РЭБ и складам оружия
Армия России бьет по украинским станциям РЭБ и складам оружия - РИА Новости Крым, 14.04.2025
Армия России бьет по украинским станциям РЭБ и складам оружия
Киевский режим за сутки потерял почти 1300 боевиков, семь станций РЭБ и 12 складов боеприпасов. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 14.04.2025
2025-04-14T15:10
2025-04-14T15:10
2025-04-14T15:16
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
новые регионы россии
харьковская область
сумская область
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Киевский режим за сутки потерял почти 1300 боевиков, семь станций РЭБ и 12 складов боеприпасов. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны России.На Белгородском направлении бойцы группировки "Север" ударили по формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Лесное, Миропольское, Петрушевка и Проходы Сумской области. Противник потерял до 95 военнослужащих, полевую технику и три станции РЭБ.Войска группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции в районах населенных пунктов Харьковской области и Донецкой Народной Республики. На этом направлении ВСУ потеряли до 240 военнослужащих, станцию РЭБ Квертус, а также два склада боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение в районах населенных пунктов Петровка, Калиново, Тарасовка, Часов Яр и Клебан-Бык Донецкой Народной Республики. Киевский режим потерял до 315 военнослужащих. Также уничтожены две станции РЭБ и шесть складов боеприпасов.Бойцы группировки "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции в ДНР. В их зоне ответственности ВСУ потеряли до 420 военнослужащих, пять ББМ и другую полевую технику.Военнослужащие группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в Донецкой Народной Республике и Запорожской области. Украинские потери –до 165 военнослужащих, танк, пять автомобилей и три орудия полевой артиллерии.Бойцы группировки войск "Днепр" ударили по ВСУ в районах населенных пунктов, Новоданиловка, Павловка Запорожской области, Понятовка, Антоновка и Никольское Херсонской области. Уничтожены до 55 боевиков, станция РЭБ, радиолокационная станция RADA производства Израиля и четыре склада боеприпасов.Кроме того, Вооруженные силы России ударили во ВПК Украины, а также пунктам временной дислокации украинских боевиков и наемников в 137 районах.Средства ПВО сбили шесть авиабомб JDAM и три снаряда HIMARS и 227 БПЛА самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, новые регионы россии, харьковская область, сумская область, потери всу
Армия России бьет по украинским станциям РЭБ и складам оружия
Армия России уничтожила почти 1300 боевиков ВСУ и семь станций РЭБ
15:10 14.04.2025 (обновлено: 15:16 14.04.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Киевский режим за сутки потерял почти 1300 боевиков, семь станций РЭБ и 12 складов боеприпасов. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны России.
На Белгородском направлении бойцы группировки "Север" ударили по формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Лесное, Миропольское, Петрушевка и Проходы Сумской области. Противник потерял до 95 военнослужащих, полевую технику и три станции РЭБ.
Войска группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции в районах населенных пунктов Харьковской области и Донецкой Народной Республики. На этом направлении ВСУ потеряли до 240 военнослужащих, станцию РЭБ Квертус, а также два склада боеприпасов.
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение в районах населенных пунктов Петровка, Калиново, Тарасовка, Часов Яр и Клебан-Бык Донецкой Народной Республики. Киевский режим потерял до 315 военнослужащих. Также уничтожены две станции РЭБ и шесть складов боеприпасов.
Бойцы группировки "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции в ДНР. В их зоне ответственности ВСУ потеряли до 420 военнослужащих, пять ББМ и другую полевую технику.
Военнослужащие группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в Донецкой Народной Республике и Запорожской области. Украинские потери –до 165 военнослужащих, танк, пять автомобилей и три орудия полевой артиллерии.
Бойцы группировки войск "Днепр" ударили по ВСУ в районах населенных пунктов, Новоданиловка, Павловка Запорожской области, Понятовка, Антоновка и Никольское Херсонской области. Уничтожены до 55 боевиков, станция РЭБ, радиолокационная станция RADA производства Израиля и четыре склада боеприпасов.
Кроме того, Вооруженные силы России ударили во ВПК Украины, а также пунктам временной дислокации украинских боевиков и наемников в 137 районах.
Средства ПВО сбили шесть авиабомб JDAM и три снаряда HIMARS и 227 БПЛА самолетного типа.
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