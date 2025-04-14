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Пожар на мусорном полигоне в Джанкое: прокуратура нашла массу нарушений - РИА Новости Крым, 14.04.2025
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Пожар на мусорном полигоне в Джанкое: прокуратура нашла массу нарушений
Пожар на мусорном полигоне в Джанкое: прокуратура нашла массу нарушений - РИА Новости Крым, 14.04.2025
Пожар на мусорном полигоне в Джанкое: прокуратура нашла массу нарушений
Многочисленные нарушения выявили при эксплуатации мусорного полигона в Джанкое, где в марте произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 14.04.2025
2025-04-14T14:36
2025-04-14T14:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. Многочисленные нарушения выявили при эксплуатации мусорного полигона в Джанкое, где в марте произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.Пожар на полигоне твердых бытовых отходов начался в 20-х числах марта. Жители города почувствовали едкий дым и написали об этом в соцсетях. Как сообщил глава администрации Джанкоя Игорь Ивин, власти о проблеме знают, свалка горит не первый раз, ее регулярно тушат.В связи с этим главе администрации города, субъекту хозяйствования, эксплуатировавшему полигон, а также организации, которая использует площадку временного накопления отходов на территории полигона, были внесены представления. "По результатам рассмотрения представления администрацией города приняты меры к устранению нарушений, работы по предотвращению самовозгорания на полигоне продолжаются", - добавили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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4.7
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джанкой, мусор, пожар, прокуратура республики крым, новости крыма, крым
Пожар на мусорном полигоне в Джанкое: прокуратура нашла массу нарушений

Прокуратура Крыма нашла массу нарушений после проверки по факту пожара на свалке в Джанкое

14:36 14.04.2025
 
© Прокуратура КрымаМусорный полигон в Джанкое
Мусорный полигон в Джанкое
© Прокуратура Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. Многочисленные нарушения выявили при эксплуатации мусорного полигона в Джанкое, где в марте произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.
Пожар на полигоне твердых бытовых отходов начался в 20-х числах марта. Жители города почувствовали едкий дым и написали об этом в соцсетях. Как сообщил глава администрации Джанкоя Игорь Ивин, власти о проблеме знают, свалка горит не первый раз, ее регулярно тушат.
"Керченской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка по факту возгорания полигона в городе Джанкое. По результатам проверки выявлены многочисленные нарушения требований пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства", - проинформировали в прокуратуре.
В связи с этим главе администрации города, субъекту хозяйствования, эксплуатировавшему полигон, а также организации, которая использует площадку временного накопления отходов на территории полигона, были внесены представления.
"По результатам рассмотрения представления администрацией города приняты меры к устранению нарушений, работы по предотвращению самовозгорания на полигоне продолжаются", - добавили в ведомстве.
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ДжанкойМусорПожарПрокуратура Республики КрымНовости КрымаКрым
 
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