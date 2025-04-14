https://crimea.ria.ru/20250414/pozhar-na-musornom-poligone-v-dzhankoe-prokuratura-nashla-massu-narusheniy-1145657220.html

Пожар на мусорном полигоне в Джанкое: прокуратура нашла массу нарушений

Пожар на мусорном полигоне в Джанкое: прокуратура нашла массу нарушений - РИА Новости Крым, 14.04.2025

Пожар на мусорном полигоне в Джанкое: прокуратура нашла массу нарушений

Многочисленные нарушения выявили при эксплуатации мусорного полигона в Джанкое, где в марте произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 14.04.2025

2025-04-14T14:36

2025-04-14T14:36

2025-04-14T14:36

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пожар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. Многочисленные нарушения выявили при эксплуатации мусорного полигона в Джанкое, где в марте произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.Пожар на полигоне твердых бытовых отходов начался в 20-х числах марта. Жители города почувствовали едкий дым и написали об этом в соцсетях. Как сообщил глава администрации Джанкоя Игорь Ивин, власти о проблеме знают, свалка горит не первый раз, ее регулярно тушат.В связи с этим главе администрации города, субъекту хозяйствования, эксплуатировавшему полигон, а также организации, которая использует площадку временного накопления отходов на территории полигона, были внесены представления. "По результатам рассмотрения представления администрацией города приняты меры к устранению нарушений, работы по предотвращению самовозгорания на полигоне продолжаются", - добавили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джанкой, мусор, пожар, прокуратура республики крым, новости крыма, крым