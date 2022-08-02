https://crimea.ria.ru/20220802/na-gosuslugakh-poyavitsya-servis-dlya-sdelok-s-nedvizhimostyu-1124036502.html

На Госуслугах появится сервис для сделок с недвижимостью

На Госуслугах появится сервис для сделок с недвижимостью - РИА Новости Крым, 02.08.2022

На Госуслугах появится сервис для сделок с недвижимостью

На портале государственных услуг РФ (Госуслуги) появится сервис для осуществления быстрых и безопасных сделок с недвижимостью. Об этом сообщили в Минцифры... РИА Новости Крым, 02.08.2022

2022-08-02T19:19

2022-08-02T19:19

2022-08-02T19:19

российская федерация (россия, рф)

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. На портале государственных услуг РФ (Госуслуги) появится сервис для осуществления быстрых и безопасных сделок с недвижимостью. Об этом сообщили в Минцифры России.Новый сервис будет представлять собой единую цифровую среду, в которой смогут эффективно взаимодействовать все участники рынка: покупатели и продавцы недвижимости, застройщики, банки, госорганы, а также интернет-агрегаторы объявлений."Благодаря новому суперсервису пользователи Госуслуг смогут размещать объявления о продаже жилья на интернет-порталах, подтверждая права на него онлайн по Единому государственному реестру недвижимости (ЕГРН)", – говорится в сообщении.Отмечается, что покупатели здесь смогут узнать самую актуальную информацию об интересующих объектах. В частности, будут получать сведения о зарегистрированных жильцах, наличии прав на имущество (обременений), задолженностей по оплате жилищно-коммунальных услуг и прочее.Структура и функционал нового сервиса обеспечат пользователям быстрый и безопасный путь решения вопросов с недвижимостью, уверены авторы проекта.Заключаться сделки будут полностью онлайн.Сервис "Мое жилье" разрабатывают совместно Минцифры России и Росреестр.Без рисков и нервов — кто даст гарантии крымским застройщикам >>Сейчас рабочая группа изучает пользовательский опыт при заселении в жилье для совершенствования возможностей сервиса при заключении договора с управляющей компанией, регистрации по месту жительства в МВД и пр.В начале июля премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которым разрешалось оформлять и подписывать договор на подключение к газовым сетям через портал госуслуг.

https://crimea.ria.ru/20220721/chto-takoe-tsifrovizatsiya-nedvizhimosti-i-zachem-ona-nuzhna-1123910626.html

https://crimea.ria.ru/20220702/oformit-podklyuchenie-k-gazovym-setyam-mozhno-budet-na-gosuslugakh-1123725333.html

https://crimea.ria.ru/20220716/kak-obmanyvayut-zaemschikov-chtoby-otnyat-nedvizhimost--yurist--1123852919.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская федерация (россия, рф), общество