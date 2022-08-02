Рейтинг@Mail.ru
На Госуслугах появится сервис для сделок с недвижимостью - РИА Новости Крым, 02.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220802/na-gosuslugakh-poyavitsya-servis-dlya-sdelok-s-nedvizhimostyu-1124036502.html
На Госуслугах появится сервис для сделок с недвижимостью
На Госуслугах появится сервис для сделок с недвижимостью - РИА Новости Крым, 02.08.2022
На Госуслугах появится сервис для сделок с недвижимостью
На портале государственных услуг РФ (Госуслуги) появится сервис для осуществления быстрых и безопасных сделок с недвижимостью. Об этом сообщили в Минцифры... РИА Новости Крым, 02.08.2022
2022-08-02T19:19
2022-08-02T19:19
российская федерация (россия, рф)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/1b/1122180140_0:0:3052:1717_1920x0_80_0_0_1384c3f3ecb2ede9b93d29da42b46b9b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. На портале государственных услуг РФ (Госуслуги) появится сервис для осуществления быстрых и безопасных сделок с недвижимостью. Об этом сообщили в Минцифры России.Новый сервис будет представлять собой единую цифровую среду, в которой смогут эффективно взаимодействовать все участники рынка: покупатели и продавцы недвижимости, застройщики, банки, госорганы, а также интернет-агрегаторы объявлений."Благодаря новому суперсервису пользователи Госуслуг смогут размещать объявления о продаже жилья на интернет-порталах, подтверждая права на него онлайн по Единому государственному реестру недвижимости (ЕГРН)", – говорится в сообщении.Отмечается, что покупатели здесь смогут узнать самую актуальную информацию об интересующих объектах. В частности, будут получать сведения о зарегистрированных жильцах, наличии прав на имущество (обременений), задолженностей по оплате жилищно-коммунальных услуг и прочее.Структура и функционал нового сервиса обеспечат пользователям быстрый и безопасный путь решения вопросов с недвижимостью, уверены авторы проекта.Заключаться сделки будут полностью онлайн.Сервис "Мое жилье" разрабатывают совместно Минцифры России и Росреестр.Без рисков и нервов — кто даст гарантии крымским застройщикам &gt;&gt;Сейчас рабочая группа изучает пользовательский опыт при заселении в жилье для совершенствования возможностей сервиса при заключении договора с управляющей компанией, регистрации по месту жительства в МВД и пр.В начале июля премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которым разрешалось оформлять и подписывать договор на подключение к газовым сетям через портал госуслуг.
https://crimea.ria.ru/20220721/chto-takoe-tsifrovizatsiya-nedvizhimosti-i-zachem-ona-nuzhna-1123910626.html
https://crimea.ria.ru/20220702/oformit-podklyuchenie-k-gazovym-setyam-mozhno-budet-na-gosuslugakh-1123725333.html
https://crimea.ria.ru/20220716/kak-obmanyvayut-zaemschikov-chtoby-otnyat-nedvizhimost--yurist--1123852919.html
российская федерация (россия, рф)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/1b/1122180140_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8aa5eed0238e55abaeb6d6b6da680fe1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
российская федерация (россия, рф), общество
На Госуслугах появится сервис для сделок с недвижимостью

Минцифры: на портале Госуслуги появится сервис для безопасных сделок с недвижимостью

19:19 02.08.2022
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. На портале государственных услуг РФ (Госуслуги) появится сервис для осуществления быстрых и безопасных сделок с недвижимостью. Об этом сообщили в Минцифры России.
Новый сервис будет представлять собой единую цифровую среду, в которой смогут эффективно взаимодействовать все участники рынка: покупатели и продавцы недвижимости, застройщики, банки, госорганы, а также интернет-агрегаторы объявлений.
Международный строительный форум 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге. День второй - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
21 июля, 07:39Радио "Спутник в Крыму"
Что такое цифровизация недвижимости и зачем она нужна
"Благодаря новому суперсервису пользователи Госуслуг смогут размещать объявления о продаже жилья на интернет-порталах, подтверждая права на него онлайн по Единому государственному реестру недвижимости (ЕГРН)", – говорится в сообщении.
Отмечается, что покупатели здесь смогут узнать самую актуальную информацию об интересующих объектах. В частности, будут получать сведения о зарегистрированных жильцах, наличии прав на имущество (обременений), задолженностей по оплате жилищно-коммунальных услуг и прочее.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
2 июля, 11:31
Оформить подключение к газовым сетям можно будет на госуслугах
Структура и функционал нового сервиса обеспечат пользователям быстрый и безопасный путь решения вопросов с недвижимостью, уверены авторы проекта.
Заключаться сделки будут полностью онлайн.
"Специальный конструктор позволит составить электронный договор купли-продажи, ипотеки или долевого участия по разработанным формам. Подписать документы можно будет усиленной квалифицированной электронной подписью в мобильном приложении "Госключ", - уточняют в ведомстве.
Сервис "Мое жилье" разрабатывают совместно Минцифры России и Росреестр.
Без рисков и нервов — кто даст гарантии крымским застройщикам >>
Сейчас рабочая группа изучает пользовательский опыт при заселении в жилье для совершенствования возможностей сервиса при заключении договора с управляющей компанией, регистрации по месту жительства в МВД и пр.
Мужчина подписывает документы
16 июля, 08:04
Как обманывают заемщиков, чтобы отнять недвижимость – юрист
В начале июля премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которым разрешалось оформлять и подписывать договор на подключение к газовым сетям через портал госуслуг.
 
Российская Федерация (Россия, РФ)Общество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:02США ввели санкции против глав Мариуполя и Херсонской области
19:56Дети и подростки не нуждаются в массовой вакцинации от COVID – эксперт
19:19На Госуслугах появится сервис для сделок с недвижимостью
18:54Китай начинает военные учения вокруг Тайваня – СМИ
18:40Есть переработка – нет утилизации: что делать с отходами в Крыму
18:13Хуснуллин назвал ключевую проблему водоснабжения Севастополя
17:48СМИ сообщили о приземлении самолета с Пелоси на Тайване
17:43В Севастополе пьяный подросток на мопеде сбил сотрудника ДПС
17:29Прыжки со скалы Дива: Симеиз примет чемпионат по хайдайвингу
17:17Эксперт оценил шансы Тайваня в войне с Китаем
17:02Стало известно состояние единственного в России пациента с оспой обезьян
16:45Избил до комы: крымчанин пойдет под суд за истязание 8-летнего пасынка
16:34Киев начал обязательную эвакуацию с подконтрольных ему территорий ДНР
16:23Политолог: Балканы ждет новая война, Россия не сможет помочь Сербии
16:10Роспотребнадзор снова просит надевать маски в транспорте
15:46Эксперты оценили слова генерала ВСУ о "партизанском подполье" в Крыму
15:30Авиация России разгромила пять украинских пунктов управления
15:26В ближайшие часы Симферополь накроют грозовые ливни и град
15:19ВКС России уничтожили базу "иностранного легиона" под Николаевом
15:14Сколько крымчане задолжали за вывоз мусора
Лента новостейМолния