https://crimea.ria.ru/20230918/v-rossii-nachnet-deystvovat-tsifrovoy-pasport-putin-podpisal-ukaz-1131500965.html

В России начнет действовать цифровой паспорт: Путин подписал указ

В России начнет действовать цифровой паспорт: Путин подписал указ - РИА Новости Крым, 18.09.2023

В России начнет действовать цифровой паспорт: Путин подписал указ

начнет действовать в России. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, документ размещен на официальном портале правовой информации. РИА Новости Крым, 18.09.2023

2023-09-18T20:48

2023-09-18T20:48

2023-09-18T20:48

цифровой паспорт

владимир путин (политик)

госуслуги

россия

новости

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Цифровой паспорт начнет действовать в России. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, документ размещен на официальном портале правовой информации.Указом приравнивается предъявление документов, удостоверяющих личность, с помощью мобильного приложения "Госуслуги" к их бумажной версии."Установить, что представление гражданами Российской Федерации сведений, содержащихся в документах, удостоверяющих личность, либо иных документах, выданных гражданам РФ государственными органами, в электронной форме с использованием мобильного приложения федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг" приравнивается в случаях, определенных правительством РФ по согласованию с ФСБ, к предъявлению указанных документов", - говорится в документе.Один из пунктов гласит, что предоставление сведений с использованием мобильного приложения осуществляется добровольно.Также согласно тексту указа, в течение трех месяцев сотрудники ФСБ должны определить перечень документов, содержащих сведения, которые могут быть представлены с помощью мобильного приложения. Кроме того, должен быть определен порядок его применения и состав сведений, которые могут быть представлены с помощью приложения.Идею применения цифрового паспорта Путин поддержал еще в феврале этого года и поручил подготовить необходимые документы.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем России цифровой рубль – экономистКогда в Крыму появятся цифровые медкартыНа госуслугах стали доступны новые сервисы для застрахованных по ОМС

россия

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цифровой паспорт, владимир путин (политик), госуслуги, россия, новости, общество