Рейтинг@Mail.ru
В России начнет действовать цифровой паспорт: Путин подписал указ - РИА Новости Крым, 18.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230918/v-rossii-nachnet-deystvovat-tsifrovoy-pasport-putin-podpisal-ukaz-1131500965.html
В России начнет действовать цифровой паспорт: Путин подписал указ
В России начнет действовать цифровой паспорт: Путин подписал указ - РИА Новости Крым, 18.09.2023
В России начнет действовать цифровой паспорт: Путин подписал указ
начнет действовать в России. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, документ размещен на официальном портале правовой информации. РИА Новости Крым, 18.09.2023
2023-09-18T20:48
2023-09-18T20:48
цифровой паспорт
владимир путин (политик)
госуслуги
россия
новости
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/12/1131500849_0:180:3001:1868_1920x0_80_0_0_3623da5e37132986a7a13919aecd5629.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Цифровой паспорт начнет действовать в России. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, документ размещен на официальном портале правовой информации.Указом приравнивается предъявление документов, удостоверяющих личность, с помощью мобильного приложения "Госуслуги" к их бумажной версии."Установить, что представление гражданами Российской Федерации сведений, содержащихся в документах, удостоверяющих личность, либо иных документах, выданных гражданам РФ государственными органами, в электронной форме с использованием мобильного приложения федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг" приравнивается в случаях, определенных правительством РФ по согласованию с ФСБ, к предъявлению указанных документов", - говорится в документе.Один из пунктов гласит, что предоставление сведений с использованием мобильного приложения осуществляется добровольно.Также согласно тексту указа, в течение трех месяцев сотрудники ФСБ должны определить перечень документов, содержащих сведения, которые могут быть представлены с помощью мобильного приложения. Кроме того, должен быть определен порядок его применения и состав сведений, которые могут быть представлены с помощью приложения.Идею применения цифрового паспорта Путин поддержал еще в феврале этого года и поручил подготовить необходимые документы.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем России цифровой рубль – экономистКогда в Крыму появятся цифровые медкартыНа госуслугах стали доступны новые сервисы для застрахованных по ОМС
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/12/1131500849_135:0:2864:2047_1920x0_80_0_0_8c1db34cbdfb72ceecafae9a77c939d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
цифровой паспорт, владимир путин (политик), госуслуги, россия, новости, общество
В России начнет действовать цифровой паспорт: Путин подписал указ

Цифровой паспорт будет действовать в России через приложение "Госуслуги"

20:48 18.09.2023
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкИнтернет-портал Госуслуги
Интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Цифровой паспорт начнет действовать в России. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, документ размещен на официальном портале правовой информации.
Указом приравнивается предъявление документов, удостоверяющих личность, с помощью мобильного приложения "Госуслуги" к их бумажной версии.
"Установить, что представление гражданами Российской Федерации сведений, содержащихся в документах, удостоверяющих личность, либо иных документах, выданных гражданам РФ государственными органами, в электронной форме с использованием мобильного приложения федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг" приравнивается в случаях, определенных правительством РФ по согласованию с ФСБ, к предъявлению указанных документов", - говорится в документе.
Один из пунктов гласит, что предоставление сведений с использованием мобильного приложения осуществляется добровольно.
Также согласно тексту указа, в течение трех месяцев сотрудники ФСБ должны определить перечень документов, содержащих сведения, которые могут быть представлены с помощью мобильного приложения. Кроме того, должен быть определен порядок его применения и состав сведений, которые могут быть представлены с помощью приложения.
Идею применения цифрового паспорта Путин поддержал еще в феврале этого года и поручил подготовить необходимые документы.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Зачем России цифровой рубль – экономист
Когда в Крыму появятся цифровые медкарты
На госуслугах стали доступны новые сервисы для застрахованных по ОМС
 
Цифровой паспортВладимир Путин (политик)ГосуслугиРоссияНовостиОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:11Украина подала иски против стран, отказавшихся от ее зерна
21:54Крымчанина наказали за незаконно убитого оленя
21:35Во вторник землю накроет магнитная буря
21:09Чего хочет Эрдоган: зачем Турции мирные переговоры по Украине - эксперт
20:48В России начнет действовать цифровой паспорт: Путин подписал указ
20:37В Севастополе женщина обстреляла сотрудника управляющей компании
20:11Огонь захватил лес в Геленджике: пожар тушат вертолет и десятки машин
19:53Смертельная авария с участием члена ОП Крыма: дело заберут в Москву
19:32Политолог "расшифровала" высказывания Джемилева о Крыме
19:14Уберечь туристов и спасти пропавших: работа морских инспекторов в Крыму
18:47Аксенов заявил о коррупции в "Крымэнерго" – идет проверка
18:37Снаряд ВСУ попал в жилой дом в Брянской области: пострадала женщина
18:29Без срока давности: на Кавказе будут судить еще троих боевиков Басаева
18:17Переговоры министров иностранных дел России и Китая. Видео
18:15У берегов Японии произошло землетрясение: есть ли угроза цунами
17:52Марионетка в отчаянии: почему Зеленский решил воевать в любую погоду
17:28В Крыму за игорный притон осудили семерых керчан
17:16Лучше прогнозов: Путин оценил ситуацию в российской экономике
17:02Коронавирус активизируется: что с вакциной от COVID в поликлиниках Крыма
16:41Забивший знакомого до смерти житель Армянска пойдет под суд
Лента новостейМолния