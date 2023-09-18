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В России начнет действовать цифровой паспорт: Путин подписал указ
В России начнет действовать цифровой паспорт: Путин подписал указ - РИА Новости Крым, 18.09.2023
В России начнет действовать цифровой паспорт: Путин подписал указ
начнет действовать в России. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, документ размещен на официальном портале правовой информации. РИА Новости Крым, 18.09.2023
2023-09-18T20:48
2023-09-18T20:48
2023-09-18T20:48
цифровой паспорт
владимир путин (политик)
госуслуги
россия
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Цифровой паспорт начнет действовать в России. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, документ размещен на официальном портале правовой информации.Указом приравнивается предъявление документов, удостоверяющих личность, с помощью мобильного приложения "Госуслуги" к их бумажной версии."Установить, что представление гражданами Российской Федерации сведений, содержащихся в документах, удостоверяющих личность, либо иных документах, выданных гражданам РФ государственными органами, в электронной форме с использованием мобильного приложения федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг" приравнивается в случаях, определенных правительством РФ по согласованию с ФСБ, к предъявлению указанных документов", - говорится в документе.Один из пунктов гласит, что предоставление сведений с использованием мобильного приложения осуществляется добровольно.Также согласно тексту указа, в течение трех месяцев сотрудники ФСБ должны определить перечень документов, содержащих сведения, которые могут быть представлены с помощью мобильного приложения. Кроме того, должен быть определен порядок его применения и состав сведений, которые могут быть представлены с помощью приложения.Идею применения цифрового паспорта Путин поддержал еще в феврале этого года и поручил подготовить необходимые документы.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем России цифровой рубль – экономистКогда в Крыму появятся цифровые медкартыНа госуслугах стали доступны новые сервисы для застрахованных по ОМС
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цифровой паспорт, владимир путин (политик), госуслуги, россия, новости, общество
В России начнет действовать цифровой паспорт: Путин подписал указ
Цифровой паспорт будет действовать в России через приложение "Госуслуги"
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым.
Цифровой паспорт
начнет действовать в России. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, документ размещен
на официальном портале правовой информации.
Указом приравнивается предъявление документов, удостоверяющих личность, с помощью мобильного приложения "Госуслуги" к их бумажной версии.
"Установить, что представление гражданами Российской Федерации сведений, содержащихся в документах, удостоверяющих личность, либо иных документах, выданных гражданам РФ государственными органами, в электронной форме с использованием мобильного приложения федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг" приравнивается в случаях, определенных правительством РФ по согласованию с ФСБ, к предъявлению указанных документов", - говорится в документе.
Один из пунктов гласит, что предоставление сведений с использованием мобильного приложения осуществляется добровольно.
Также согласно тексту указа, в течение трех месяцев сотрудники ФСБ должны определить перечень документов, содержащих сведения, которые могут быть представлены с помощью мобильного приложения. Кроме того, должен быть определен порядок его применения и состав сведений, которые могут быть представлены с помощью приложения.
Идею применения цифрового паспорта Путин поддержал
еще в феврале этого года и поручил подготовить необходимые документы.
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