https://crimea.ria.ru/20230725/zachem-rossii-tsifrovoy-rubl--ekonomist-1130278686.html

Зачем России цифровой рубль – экономист

Зачем России цифровой рубль – экономист - РИА Новости Крым, 25.07.2023

Зачем России цифровой рубль – экономист

Что такое цифровой рубль, в чем разница между ним и счетом пластиковой карты, не исчезнут ли с его введением наличные деньги. На эти вопросы РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 25.07.2023

2023-07-25T07:35

2023-07-25T07:35

2023-07-25T09:11

эксклюзивы риа новости крым

экономика

рубль

цифровой рубль

центробанк рф

россия

мнения

михаил беляев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/13/1123282649_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_b5ad85751f268cb48caaf27522be954c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Что такое цифровой рубль, в чем разница между ним и счетом пластиковой карты, не исчезнут ли с его введением наличные деньги. На эти вопросы РИА Новости Крым ответил финансовый аналитик Михаил Беляев.Закон о введении в России цифрового рубля и создании соответствующей электронной платформы подписал 24 июля президент России Владимир Путин. Оператором платформы становится Банк России.Экономист пояснил, что платежи будут осуществляться с помощью приложения, например, на смартфоне. Потребитель уже оплачивает покупки, используя телефон. Но в данном случае будет другой алгоритм:По словам эксперта, для простого человека разницы нет никакой: платит он пластиковой картой, либо с помощью смартфона. Потребитель сможет как перевести наличные деньги в цифровые, так и снять бумажные купюры с цифрового кошелька.Пока идет эксперимент, установлен лимит для перевода на цифровой кошелек: до 300 тысяч рублей. К этой программе подключилось уже 13 банков. Считается, что каналы, по которым проходят цифровые деньги, надежно защищены от мошенников.Михаил Беляев особо акцентирует внимание, что цифровой рубль не имеет отношения к криптовалюте: биткоинам, лайткоинам. У них совершенно разная экономическая природа.Цифровые рубли будут выпускаться Центробанком, как и другая национальная валюта. Денежная масса, которая требуется для оборота, при этом не увеличится. В процессе тестирования обратят внимание, как быстро эти денежные единицы будут распространяться, заменят ли они привычные формы платежей."Речи об уничтожении наличных денег не идет, - поясняет финансовый аналитик. – Чековое обращение у нас существует уже несколько веков. Позже появились пластиковые карты. При этом от наличных денег никто не отказался. Это обусловлено еще и тем, что не все точки сегодня приспособлены под прием безналичных платежей. Плюс играет свою роль и психология людей, которые не готовы отказаться от бумажных денег. Может, когда-нибудь наличные деньги и исчезнут. Но это точно не в ближайшие лет 20".Читайте также на РИА Новости Крым:Новая форма национальной валюты появится в РоссииЦентробанк назвал лимит для пополнения кошелька с цифровыми рублямиЗарплата в биткоинах: миф или возможное будущее

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

Анна Карпенко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0c/1130018005_649:0:2697:2048_100x100_80_0_0_79092f7917530944248698ea22b3cc3c.jpg

Анна Карпенко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0c/1130018005_649:0:2697:2048_100x100_80_0_0_79092f7917530944248698ea22b3cc3c.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Карпенко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0c/1130018005_649:0:2697:2048_100x100_80_0_0_79092f7917530944248698ea22b3cc3c.jpg

экономика, рубль, цифровой рубль, центробанк рф, россия, мнения, михаил беляев