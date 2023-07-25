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Зачем России цифровой рубль – экономист - РИА Новости Крым, 25.07.2023
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Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20230725/zachem-rossii-tsifrovoy-rubl--ekonomist-1130278686.html
Зачем России цифровой рубль – экономист
Зачем России цифровой рубль – экономист - РИА Новости Крым, 25.07.2023
Зачем России цифровой рубль – экономист
Что такое цифровой рубль, в чем разница между ним и счетом пластиковой карты, не исчезнут ли с его введением наличные деньги. На эти вопросы РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 25.07.2023
2023-07-25T07:35
2023-07-25T09:11
эксклюзивы риа новости крым
экономика
рубль
цифровой рубль
центробанк рф
россия
мнения
михаил беляев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Что такое цифровой рубль, в чем разница между ним и счетом пластиковой карты, не исчезнут ли с его введением наличные деньги. На эти вопросы РИА Новости Крым ответил финансовый аналитик Михаил Беляев.Закон о введении в России цифрового рубля и создании соответствующей электронной платформы подписал 24 июля президент России Владимир Путин. Оператором платформы становится Банк России.Экономист пояснил, что платежи будут осуществляться с помощью приложения, например, на смартфоне. Потребитель уже оплачивает покупки, используя телефон. Но в данном случае будет другой алгоритм:По словам эксперта, для простого человека разницы нет никакой: платит он пластиковой картой, либо с помощью смартфона. Потребитель сможет как перевести наличные деньги в цифровые, так и снять бумажные купюры с цифрового кошелька.Пока идет эксперимент, установлен лимит для перевода на цифровой кошелек: до 300 тысяч рублей. К этой программе подключилось уже 13 банков. Считается, что каналы, по которым проходят цифровые деньги, надежно защищены от мошенников.Михаил Беляев особо акцентирует внимание, что цифровой рубль не имеет отношения к криптовалюте: биткоинам, лайткоинам. У них совершенно разная экономическая природа.Цифровые рубли будут выпускаться Центробанком, как и другая национальная валюта. Денежная масса, которая требуется для оборота, при этом не увеличится. В процессе тестирования обратят внимание, как быстро эти денежные единицы будут распространяться, заменят ли они привычные формы платежей."Речи об уничтожении наличных денег не идет, - поясняет финансовый аналитик. – Чековое обращение у нас существует уже несколько веков. Позже появились пластиковые карты. При этом от наличных денег никто не отказался. Это обусловлено еще и тем, что не все точки сегодня приспособлены под прием безналичных платежей. Плюс играет свою роль и психология людей, которые не готовы отказаться от бумажных денег. Может, когда-нибудь наличные деньги и исчезнут. Но это точно не в ближайшие лет 20".Читайте также на РИА Новости Крым:Новая форма национальной валюты появится в РоссииЦентробанк назвал лимит для пополнения кошелька с цифровыми рублямиЗарплата в биткоинах: миф или возможное будущее
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Анна Карпенко
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4.7
96
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60
экономика, рубль, цифровой рубль, центробанк рф, россия, мнения, михаил беляев
Зачем России цифровой рубль – экономист

Финансовый аналитик рассказал о принципах работы цифрового кошелька

07:35 25.07.2023 (обновлено: 09:11 25.07.2023)
 
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
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Анна Карпенко
Анна Карпенко
Корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Что такое цифровой рубль, в чем разница между ним и счетом пластиковой карты, не исчезнут ли с его введением наличные деньги. На эти вопросы РИА Новости Крым ответил финансовый аналитик Михаил Беляев.
"Цифровой рубль – это не новые деньги. Это одна из разновидностей безналичных платежей, - объяснил Михаил Беляев. - Это алгоритм, который более соответствует современным банковским технологиям. Его введение обусловлено научно-техническим прогрессом. Он позволяет в разных сферах, где применяются деньги, проводить так называемые бесшовные операции".
Закон о введении в России цифрового рубля и создании соответствующей электронной платформы подписал 24 июля президент России Владимир Путин. Оператором платформы становится Банк России.
Экономист пояснил, что платежи будут осуществляться с помощью приложения, например, на смартфоне. Потребитель уже оплачивает покупки, используя телефон. Но в данном случае будет другой алгоритм:
"Когда человек совершает безналичный платеж, расчет идет не самой пластиковой картой. С ее помощью он получает доступ к своему счету в банке, - объясняет экономист разницу между оплатой "пластиком" и цифровым рублем. – Когда речь идет о цифровом кошельке, то подразумевают некий цифровой код, который по сути тот же самый счет. Данные по нему записаны в приложении, которое потребитель установит на телефон. С цифрового кошелька и будут списываться деньги".
По словам эксперта, для простого человека разницы нет никакой: платит он пластиковой картой, либо с помощью смартфона. Потребитель сможет как перевести наличные деньги в цифровые, так и снять бумажные купюры с цифрового кошелька.
Пока идет эксперимент, установлен лимит для перевода на цифровой кошелек: до 300 тысяч рублей. К этой программе подключилось уже 13 банков. Считается, что каналы, по которым проходят цифровые деньги, надежно защищены от мошенников.
Михаил Беляев особо акцентирует внимание, что цифровой рубль не имеет отношения к криптовалюте: биткоинам, лайткоинам. У них совершенно разная экономическая природа.
Цифровые рубли будут выпускаться Центробанком, как и другая национальная валюта. Денежная масса, которая требуется для оборота, при этом не увеличится. В процессе тестирования обратят внимание, как быстро эти денежные единицы будут распространяться, заменят ли они привычные формы платежей.
"Речи об уничтожении наличных денег не идет, - поясняет финансовый аналитик. – Чековое обращение у нас существует уже несколько веков. Позже появились пластиковые карты. При этом от наличных денег никто не отказался. Это обусловлено еще и тем, что не все точки сегодня приспособлены под прием безналичных платежей. Плюс играет свою роль и психология людей, которые не готовы отказаться от бумажных денег. Может, когда-нибудь наличные деньги и исчезнут. Но это точно не в ближайшие лет 20".
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