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Центробанк назвал лимит для пополнения кошелька с цифровыми рублями
Центробанк назвал лимит для пополнения кошелька с цифровыми рублями - РИА Новости Крым, 20.04.2023
Центробанк назвал лимит для пополнения кошелька с цифровыми рублями
Лимит для пополнения кошелька с цифровыми рублями составит 300 тысяч рублей в месяц, переводы в цифровых рублях будут бесплатными для граждан. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 20.04.2023
2023-04-20T12:52
2023-04-20T12:52
2023-04-20T12:52
эльвира набиуллина
банк россии
экономика
цифровой рубль
курс рубля
государственная дума рф
общество
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Лимит для пополнения кошелька с цифровыми рублями составит 300 тысяч рублей в месяц, переводы в цифровых рублях будут бесплатными для граждан. Об этом сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.Она отметила, что указанный лимит как минимум втрое больше, чем сейчас в Системе быстрых платежей.Приверженность плавающему курсуКомментируя ситуацию на валютном рынке, Набиуллина отметила, что курс рубля после очень сильных колебаний вернулся в диапазон предыдущих лет, и сейчас его изменение "отражает потоки экспорта, импорта и финансовых операций".Глава Банка России также добавила, что весной прошлого года были введены жесткие валютные ограничения, которые были необходимы для стабилизации валютного рынка в тех условиях, когда часть резервов РФ была заморожена."Часть ограничений была потом ослаблена и снята. На наш взгляд, это было абсолютно необходимо, чтобы не создавать препятствий для наших компаний. Часть ограничений, прежде всего, ответного характера, сохраняются, и мы считаем, что вносить в них существенные изменения в настоящий момент нецелесообразно", – пояснила Набиуллина.Что такое цифровой рубль и как он будет работатьЦифровой рубль – третья форма денег, которую Банк России будет выпускать в дополнение к существующим наличным и безналичным рублям. Это еще один способ платежей и переводов, который в определенных ситуациях будет выгодней и удобней остальных.Храниться такие рубли будут в цифровых кошельках на платформе Банка России. Там же будут проходить операции с цифровыми рублями.Доступ к цифровым кошелькам граждане и организации получат через привычные дистанционные каналы банковского обслуживания. Это мобильные приложения и веб-интерфейсы на сайте банков.Когда цифровые рубли станут доступными для массового пользователя, банк предложит людям открыть цифровой кошелек и при согласии предоставит возможность пополнить его с рублевого счета. Подтвердив эту операцию, граждане получат свои цифровые рубли и смогут ими пользоваться.Цифровой кошелек у гражданина или компании будет один, а доступ к нему – через любой банк, в котором они обслуживаются.Читайте также на РИА Новости Крым:Повышение пенсий и цифровые рубли: что ждет россиян в апреле Как скоро наличные деньги выйдут из оборота в России – мнениеВ Госсовете РК оценили перспективу развития банковской системы Крыма
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эльвира набиуллина, банк россии, экономика, цифровой рубль, курс рубля, государственная дума рф, общество, россия
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Лимит для пополнения кошелька с цифровыми рублями составит 300 тысяч рублей в месяц, переводы в цифровых рублях будут бесплатными для граждан. Об этом сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
"Переводы в цифровых рублях будут для людей абсолютно бесплатны. Мы определили сумму в 300 тысяч рублей в месяц для пополнения цифрового кошелька. Всю эту сумму, а также другие остатки на кошельке – например, если вы получили цифровые рубли от кого-то еще, – можно будет переводить себе или другому человеку без процентов", – сказала Набиуллина в ходе отчета о работе ЦБ в Госдуме.
Она отметила, что указанный лимит как минимум втрое больше, чем сейчас в Системе быстрых платежей.
Приверженность плавающему курсу
Комментируя ситуацию на валютном рынке, Набиуллина отметила, что курс рубля после очень сильных колебаний вернулся в диапазон предыдущих лет, и сейчас его изменение "отражает потоки экспорта, импорта и финансовых операций".
"Мы сохраняем приверженность плавающему курсу как действенному стабилизатору для национальной экономики. Вмешиваться в работу валютного рынка мы считаем допустимым и необходимым только тогда, когда события на нем создают угрозы финансовой стабильности, как это было, например, прошлой весной", – подчеркнула она.
Глава Банка России также добавила, что весной прошлого года были введены жесткие валютные ограничения, которые были необходимы для стабилизации валютного рынка в тех условиях, когда часть резервов РФ была заморожена.
"Часть ограничений была потом ослаблена и снята. На наш взгляд, это было абсолютно необходимо, чтобы не создавать препятствий для наших компаний. Часть ограничений, прежде всего, ответного характера, сохраняются, и мы считаем, что вносить в них существенные изменения в настоящий момент нецелесообразно", – пояснила Набиуллина.
Что такое цифровой рубль и как он будет работать
Цифровой рубль – третья форма денег, которую Банк России будет выпускать в дополнение к существующим наличным и безналичным рублям. Это еще один способ платежей и переводов, который в определенных ситуациях будет выгодней и удобней остальных.
Храниться такие рубли будут в цифровых кошельках на платформе Банка России. Там же будут проходить операции с цифровыми рублями.
Доступ к цифровым кошелькам граждане и организации получат через привычные дистанционные каналы банковского обслуживания. Это мобильные приложения и веб-интерфейсы на сайте банков.
Когда цифровые рубли станут доступными для массового пользователя, банк предложит людям открыть цифровой кошелек и при согласии предоставит возможность пополнить его с рублевого счета. Подтвердив эту операцию, граждане получат свои цифровые рубли и смогут ими пользоваться.
Цифровой кошелек у гражданина или компании будет один, а доступ к нему – через любой банк, в котором они обслуживаются.
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