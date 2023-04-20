https://crimea.ria.ru/20230420/tsentrobank-nazval-limit-dlya-popolneniya-koshelka-s-tsifrovymi-rublyami-1128279017.html

Центробанк назвал лимит для пополнения кошелька с цифровыми рублями

Центробанк назвал лимит для пополнения кошелька с цифровыми рублями - РИА Новости Крым, 20.04.2023

Центробанк назвал лимит для пополнения кошелька с цифровыми рублями

Лимит для пополнения кошелька с цифровыми рублями составит 300 тысяч рублей в месяц, переводы в цифровых рублях будут бесплатными для граждан. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 20.04.2023

2023-04-20T12:52

2023-04-20T12:52

2023-04-20T12:52

эльвира набиуллина

банк россии

экономика

цифровой рубль

курс рубля

государственная дума рф

общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/1c/1122778605_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_88f09b033bd47f08a4d97362d40a9a87.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Лимит для пополнения кошелька с цифровыми рублями составит 300 тысяч рублей в месяц, переводы в цифровых рублях будут бесплатными для граждан. Об этом сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.Она отметила, что указанный лимит как минимум втрое больше, чем сейчас в Системе быстрых платежей.Приверженность плавающему курсуКомментируя ситуацию на валютном рынке, Набиуллина отметила, что курс рубля после очень сильных колебаний вернулся в диапазон предыдущих лет, и сейчас его изменение "отражает потоки экспорта, импорта и финансовых операций".Глава Банка России также добавила, что весной прошлого года были введены жесткие валютные ограничения, которые были необходимы для стабилизации валютного рынка в тех условиях, когда часть резервов РФ была заморожена."Часть ограничений была потом ослаблена и снята. На наш взгляд, это было абсолютно необходимо, чтобы не создавать препятствий для наших компаний. Часть ограничений, прежде всего, ответного характера, сохраняются, и мы считаем, что вносить в них существенные изменения в настоящий момент нецелесообразно", – пояснила Набиуллина.Что такое цифровой рубль и как он будет работатьЦифровой рубль – третья форма денег, которую Банк России будет выпускать в дополнение к существующим наличным и безналичным рублям. Это еще один способ платежей и переводов, который в определенных ситуациях будет выгодней и удобней остальных.Храниться такие рубли будут в цифровых кошельках на платформе Банка России. Там же будут проходить операции с цифровыми рублями.Доступ к цифровым кошелькам граждане и организации получат через привычные дистанционные каналы банковского обслуживания. Это мобильные приложения и веб-интерфейсы на сайте банков.Когда цифровые рубли станут доступными для массового пользователя, банк предложит людям открыть цифровой кошелек и при согласии предоставит возможность пополнить его с рублевого счета. Подтвердив эту операцию, граждане получат свои цифровые рубли и смогут ими пользоваться.Цифровой кошелек у гражданина или компании будет один, а доступ к нему – через любой банк, в котором они обслуживаются.Читайте также на РИА Новости Крым:Повышение пенсий и цифровые рубли: что ждет россиян в апреле Как скоро наличные деньги выйдут из оборота в России – мнениеВ Госсовете РК оценили перспективу развития банковской системы Крыма

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльвира набиуллина, банк россии, экономика, цифровой рубль, курс рубля, государственная дума рф, общество, россия