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Повышение пенсий и цифровые рубли: что ждет россиян в апреле - РИА Новости Крым, 01.04.2023
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Повышение пенсий и цифровые рубли: что ждет россиян в апреле
Повышение пенсий и цифровые рубли: что ждет россиян в апреле - РИА Новости Крым, 01.04.2023
Повышение пенсий и цифровые рубли: что ждет россиян в апреле
В апреле в России вырастут социальные пенсии, материнский капитал защитят от опасных ипотечных сделок, участникам спецоперации начнут оформлять землю в Крыму,... РИА Новости Крым, 01.04.2023
2023-04-01T08:01
2023-04-01T08:01
закон и право
миа "россия сегодня"
крым
общество
соцзащита
земля в крыму для участников сво
крымский бизнес
материнский капитал
экономика
цифровой рубль
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым, Галина Оленева. В апреле в России вырастут социальные пенсии, материнский капитал защитят от опасных ипотечных сделок, участникам спецоперации начнут оформлять землю в Крыму, граждане смогут пользоваться новой цифровой валютой, а бизнесмены получат гранты на воплощение инновационных идей. Подробнее об этих и других новшествах первого второго весеннего месяца — в подборке РИА Новости Крым.Индексация пенсийСоциальные пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца с 1 апреля вырастут еще на 3,3%. Это вторая индексация за год: первая (на 10%) прошла в еще в июне. В среднем социальные пенсии повысятся на 200-600 рублей, и среднегодовой их размер составит 12 560 рублей. Законодатели обещают, что так рост опередит темпы инфляции. Никаких заявлений не нужно — перерасчет произойдет автоматически.Также с апреля вырастет размер государственного пенсионного обеспечения по линии Минобороны, МВД, МЧС и других ведомств. На прибавку также могут рассчитывать участники боевых действий, граждане, получающие доплаты на детей-иждивенцев, россияне старше 80-ти лет. Размер индексации тот же – 3,3%.Субсидии на оплату услуг ЖКХСубсидии на оплату услуг ЖКХ теперь будут считать по-другому. По заявлениям с 1 апреля совокупный доход семьи или одинокого гражданина будут определять за последние полгода с момента подачи такого заявления. Например, субсидии в апреле посчитают с учетом дохода с сентября по февраль. Раньше учитывали полугодовой доход за 6-месяцев до подачи заявления. Поэтому теперь получится актуальнее.Чтобы получать субсидию, нужно иметь доход ниже прожиточного минимума и не числиться в должниках за "коммуналку".Безопасные сделки с маткапиталомСделки со средствами материнского капитала сделают безопаснее. Для этого кредитные кооперативы должны будут соответствовать требованиям Банка России. Такие кооперативы включат в специальный перечень.Земля для участников СВОС 7 апреля в Крыму начнут выдавать документы на получение земли участникам СВО. Под это предусмотрены прибрежные территории в Сакском и Черноморском районах. Земельные участки будут равными по стоимости и обеспечены необходимой инфраструктурой. Коммуникации и инженерные сети обещают подводить планомерно, работа в этом направлении уже ведется.Распределять землю будут автоматически с учетом времени постановки в очередь. В случае гибели участника СВО право на получение участка переходит его родственникам.Новая цифровая валютаС 1 апреля Банк России запускает в тестовом режиме реальные расчеты с цифровым рублем. Цифровой рубль – это уникальный цифровой код. В отличие от безналичных денег, движение цифровых легко отслеживать и можно программировать только на определенный вид платежа.Такая валюта будет храниться в кошельках на платформе самого Центробанка. Это одно из основных отличий от "безналички", которая находится на счетах в коммерческих банках. При этом средства на кошельке доступны клиенту через финансовые организации, попавшие в пилотный проект. Всего таких пятнадцать, в том числе – Сбербанк, клиентские отделения которого откроются в Крыму до конца первого полугодия. Бизнес-пакетВ апреле Минэкономразвития запускает несколько программ поддержки малого и среднего бизнеса. Среди них гранты молодым предпринимателям, поддержка экспортеров, субсидии за трудоустройство молодых сотрудников, кредитные каникулы и другие.Теперь инновационный бизнес сможет получить грант до 30 миллионов рублей по программе "Коммерциализация". Заявки будут принимать строго до 10 часов 17 апреля на сайте Фонда содействия инновациям. Подать их могут предприниматели, планирующие запуск или расширение производства, малые и микропредприятия.Какие еще новшества ждут……налогоплательщиков: тем, кто по итогам прошлого года не получил налоговое уведомление, налоговая служба предложит заполнить новую форму сообщений о недвижимости и транспорте, подлежащих налогообложению. Следите за письмами от ФНС на "Госуслугах".…призывников: с 1 по 15 апреля в России традиционно начинается призыв на срочную службу. Указ подписал президент Владимир Путин. Пока призывной возраст не изменился – в армию отправят россиян 18-27 лет, призыву подлежат и граждане России из новых регионов.… иностранцев: с иностранными гражданами, желающими служить по контракту в Вооруженных силах России, теперь контракт будут заключать всего на год. Раньше заключали сразу на пять лет.…кандидатов на госслужбу: с апреля желающим поступить на госслужбу придется соответствовать требованиям к "профессиональному уровню". Профессионализм соискателей будут оценивать кадровики, а проведение квалификационного экзамена отменяется.…заемщиков: для оформления микрозаймов теперь потребуется хорошая кредитная история. Пока это касается только онлайн-заявок.Читайте также на РИА Новости Крым:Ежемесячная выплата Героям России будет назначаться автоматическиПравительство рассмотрит закон о запрете вейпов в РоссииПравительство одобрило проект о создании СЭЗ в новых регионах
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https://crimea.ria.ru/20230305/polis-oms-i-medpomosch-kakie-zakony-vstupili-v-silu-v-novykh-regionakh-1127296977.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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закон и право, миа "россия сегодня", крым, общество, соцзащита, земля в крыму для участников сво, крымский бизнес, материнский капитал, экономика, цифровой рубль
Повышение пенсий и цифровые рубли: что ждет россиян в апреле

В апреле в России вступает в силу ряд новых законов

08:01 01.04.2023
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПенсионное удостоверение.
Пенсионное удостоверение. - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым, Галина Оленева. В апреле в России вырастут социальные пенсии, материнский капитал защитят от опасных ипотечных сделок, участникам спецоперации начнут оформлять землю в Крыму, граждане смогут пользоваться новой цифровой валютой, а бизнесмены получат гранты на воплощение инновационных идей. Подробнее об этих и других новшествах первого второго весеннего месяца — в подборке РИА Новости Крым.
© РИА Новости Крым

Новое в законах с апреля

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Новое в законах с апреля

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© РИА Новости Крым

Новое в законах с апреля

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Новое в законах с апреля

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© РИА Новости Крым

Новое в законах с апреля

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Новое в законах с апреля

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© РИА Новости Крым

Новое в законах с апреля

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Новое в законах с апреля

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Новое в законах с апреля

Инфографика апрель
6 из 6

Новое в законах с апреля

© РИА Новости Крым
1 из 6

Новое в законах с апреля

© РИА Новости Крым
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Новое в законах с апреля

© РИА Новости Крым
3 из 6

Новое в законах с апреля

© РИА Новости Крым
4 из 6

Новое в законах с апреля

© РИА Новости Крым
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Новое в законах с апреля

© РИА Новости Крым
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Новое в законах с апреля

© РИА Новости Крым

Индексация пенсий

Социальные пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца с 1 апреля вырастут еще на 3,3%. Это вторая индексация за год: первая (на 10%) прошла в еще в июне. В среднем социальные пенсии повысятся на 200-600 рублей, и среднегодовой их размер составит 12 560 рублей. Законодатели обещают, что так рост опередит темпы инфляции. Никаких заявлений не нужно — перерасчет произойдет автоматически.
Также с апреля вырастет размер государственного пенсионного обеспечения по линии Минобороны, МВД, МЧС и других ведомств. На прибавку также могут рассчитывать участники боевых действий, граждане, получающие доплаты на детей-иждивенцев, россияне старше 80-ти лет. Размер индексации тот же – 3,3%.

Субсидии на оплату услуг ЖКХ

Субсидии на оплату услуг ЖКХ теперь будут считать по-другому. По заявлениям с 1 апреля совокупный доход семьи или одинокого гражданина будут определять за последние полгода с момента подачи такого заявления. Например, субсидии в апреле посчитают с учетом дохода с сентября по февраль. Раньше учитывали полугодовой доход за 6-месяцев до подачи заявления. Поэтому теперь получится актуальнее.
Чтобы получать субсидию, нужно иметь доход ниже прожиточного минимума и не числиться в должниках за "коммуналку".

Безопасные сделки с маткапиталом

Сделки со средствами материнского капитала сделают безопаснее. Для этого кредитные кооперативы должны будут соответствовать требованиям Банка России. Такие кооперативы включат в специальный перечень.
"Важно, чтобы граждане могли эффективно распоряжаться средствами маткапитала. Закон позволит снизить количество нарушений при направлении его на покупку жилья, защитит от мошенничества в этой сфере", – пояснил такую законодательную новинку председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Земля для участников СВО

С 7 апреля в Крыму начнут выдавать документы на получение земли участникам СВО.
Под это предусмотрены прибрежные территории в Сакском и Черноморском районах. Земельные участки будут равными по стоимости и обеспечены необходимой инфраструктурой. Коммуникации и инженерные сети обещают подводить планомерно, работа в этом направлении уже ведется.
Распределять землю будут автоматически с учетом времени постановки в очередь. В случае гибели участника СВО право на получение участка переходит его родственникам.
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Новая цифровая валюта

С 1 апреля Банк России запускает в тестовом режиме реальные расчеты с цифровым рублем. Цифровой рубль – это уникальный цифровой код. В отличие от безналичных денег, движение цифровых легко отслеживать и можно программировать только на определенный вид платежа.
Такая валюта будет храниться в кошельках на платформе самого Центробанка. Это одно из основных отличий от "безналички", которая находится на счетах в коммерческих банках. При этом средства на кошельке доступны клиенту через финансовые организации, попавшие в пилотный проект. Всего таких пятнадцать, в том числе – Сбербанк, клиентские отделения которого откроются в Крыму до конца первого полугодия.

Бизнес-пакет

В апреле Минэкономразвития запускает несколько программ поддержки малого и среднего бизнеса. Среди них гранты молодым предпринимателям, поддержка экспортеров, субсидии за трудоустройство молодых сотрудников, кредитные каникулы и другие.
Теперь инновационный бизнес сможет получить грант до 30 миллионов рублей по программе "Коммерциализация". Заявки будут принимать строго до 10 часов 17 апреля на сайте Фонда содействия инновациям. Подать их могут предприниматели, планирующие запуск или расширение производства, малые и микропредприятия.
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Какие еще новшества ждут…

…налогоплательщиков: тем, кто по итогам прошлого года не получил налоговое уведомление, налоговая служба предложит заполнить новую форму сообщений о недвижимости и транспорте, подлежащих налогообложению. Следите за письмами от ФНС на "Госуслугах".
…призывников: с 1 по 15 апреля в России традиционно начинается призыв на срочную службу. Указ подписал президент Владимир Путин. Пока призывной возраст не изменился – в армию отправят россиян 18-27 лет, призыву подлежат и граждане России из новых регионов.
… иностранцев: с иностранными гражданами, желающими служить по контракту в Вооруженных силах России, теперь контракт будут заключать всего на год. Раньше заключали сразу на пять лет.
…кандидатов на госслужбу: с апреля желающим поступить на госслужбу придется соответствовать требованиям к "профессиональному уровню". Профессионализм соискателей будут оценивать кадровики, а проведение квалификационного экзамена отменяется.
…заемщиков: для оформления микрозаймов теперь потребуется хорошая кредитная история. Пока это касается только онлайн-заявок.
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